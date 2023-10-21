За добу воїнами ОСУВ Таврія знищено 11 танків та 29 ББМ, - Тарнавський
Військовослужбовці оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу ліквідували 50 одиниць російської техніки та 496 окупантів.
Про це повідомив командувач угруповання Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 80% ворожої техніки було знищено на Донеччині.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон.
Гарненько так ОСУВають рузьгим...
Герої України.