За добу воїнами ОСУВ Таврія знищено 11 танків та 29 ББМ, - Тарнавський

танк

Військовослужбовці оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу ліквідували 50 одиниць російської техніки та 496 окупантів.

Про це повідомив командувач угруповання Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 80% ворожої техніки було знищено на Донеччині.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон.

Гарненько так ОСУВають рузьгим...
21.10.2023 19:03 Відповісти
ну да , Я тоже так могу с Джавелиной
21.10.2023 19:07 Відповісти
Давай. Як що здоровя є. Безпелотник може скинути бомбочку.
21.10.2023 19:10 Відповісти
11 танків.
Герої України.
21.10.2023 19:07 Відповісти
Огромные молодцы. )(уйло реальный д#бил. Перед началом войны, многие аналитики утверждали, что для него война в Украине - самоубийство. Но оказалось, что д#бил - полный д#бил.
21.10.2023 19:44 Відповісти
их всё уничтожают-уничтожают, а они всё лезут и лезут.
21.10.2023 19:46 Відповісти
Орда.....
21.10.2023 19:56 Відповісти
Обалдеть, это как в гусей и уток на охоте стрелять..
21.10.2023 20:05 Відповісти
Тарнавський гарний генерал, у нього втрат противника завжди більше ніж в статистиці Генштабу, а просувань більше ніж у діпстейта.
21.10.2023 21:20 Відповісти
 
 