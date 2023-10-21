Ердоган підтвердив Зеленському участь Туреччини у переговорах щодо "формули миру" на Мальті
Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Під час телефонної розмови голова держави подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки й загострення на Близькому Сході, погодившись із необхідністю "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".
"Обговорили наступний раунд переговорів щодо "формули миру", який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+14 Герхард
показати весь коментар21.10.2023 19:15 Відповісти Посилання
+10 Wemeral
показати весь коментар21.10.2023 19:13 Відповісти Посилання
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар21.10.2023 19:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!
Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.
Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».
Украіні підтримка G7, а не « більшісті».
G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.
Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.
Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.
Bayraktar Kizilelma https://www.youtube.com/shorts/HyF6oYq3_p0
"Блазень" теж надіявся на "бліцкріг" - щоб здать Україну і стать таким собі "маріонетковим правителем" на шматку території, який йому кацапи віддадуть "на кормлєніє" А коли не вийшло - мусив прикинуться "патріотом" А тепер "крутиться, як воша на гребінці" : відкрито капітулювать не може - бо патріоти справжні на Хрещатику повісять І вести Україну до перемоги не хоче - бо після перемоги прийдеться відповідать за зраду!