Ердоган підтвердив Зеленському участь Туреччини у переговорах щодо "формули миру" на Мальті

Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Під час телефонної розмови голова держави подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки й загострення на Близькому Сході, погодившись із необхідністю "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".

"Обговорили наступний раунд переговорів щодо "формули миру", який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.