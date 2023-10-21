УКР
Ердоган підтвердив Зеленському участь Туреччини у переговорах щодо "формули миру" на Мальті

зеленський,ердоган

Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Під час телефонної розмови голова держави подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган поговорили про війну в Україні та на Близькому Сході

Також сторони обговорили питання продовольчої безпеки й загострення на Близькому Сході, погодившись із необхідністю "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".

"Обговорили наступний раунд переговорів щодо "формули миру", який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", – зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Топ коментарі
+14
Якщо що, Ердоган з задоволенням допоможе ЗЄ злити Україну.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.

21.10.2023 19:15 Відповісти
+10
Шо опять? Формула?

21.10.2023 19:13 Відповісти
+5
'''Формула миру'' запрацєю лише тоді коли мордору буде пиз**ць.А до цього це лише літери на папері!

21.10.2023 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо опять? Формула?

21.10.2023 19:13 Відповісти
Формулу Перемоги потрібно обговорювати.

21.10.2023 19:17 Відповісти
Обговорили. І що з того? ........... треба

21.10.2023 19:18 Відповісти
Обговорили, випробували - не працює. Контрнаступ буксує. Потрібна нова формула. Більш ядреная.

21.10.2023 19:21 Відповісти
...........

21.10.2023 19:30 Відповісти
Яка Мальта?!

Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!

Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.

Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».

Украіні підтримка G7, а не « більшісті».

G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.

Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.

Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.

21.10.2023 19:46 Відповісти
Не пей майся.

21.10.2023 19:47 Відповісти
Так,Данілича в студію.

21.10.2023 20:02 Відповісти
Коли ракети?

21.10.2023 19:15 Відповісти
Якщо що, Ердоган з задоволенням допоможе ЗЄ злити Україну.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.

21.10.2023 19:15 Відповісти
Ердоган не зможе. Внутрішні кроти скорше зможуть.

21.10.2023 19:20 Відповісти
Зможе. Він фінансоао зацікавлений "посередник".

21.10.2023 19:21 Відповісти
Не зможе. Без наших кротів.

21.10.2023 19:40 Відповісти
Говорили,що Ізраїль погасив баригу Ердогана, а включив політика

21.10.2023 19:59 Відповісти
'''Формула миру'' запрацєю лише тоді коли мордору буде пиз**ць.А до цього це лише літери на папері!

21.10.2023 19:22 Відповісти
Може, поекономити бюджетні гроші замість по мальтах кататися?! Формула миру лише одна - побільше ******** зброї. Від Заходу і від самої України.

21.10.2023 19:24 Відповісти
і від самої України

21.10.2023 19:31 Відповісти
Оман вже був, тепер мальта

21.10.2023 19:31 Відповісти
Султашка ладен встромитись у кожну дірку - колишнє "вєлічіє" з турецьким акцентом спокою не дає.

21.10.2023 19:31 Відповісти
краще б таке надали.ніж "формулу миру"
Bayraktar Kizilelma https://www.youtube.com/shorts/HyF6oYq3_p0

21.10.2023 19:40 Відповісти
А друзяки Дерьмака з Габону будуть ? Вони навіть в Совбезі ООН присутні, мазу тягнуть за Х......

21.10.2023 19:51 Відповісти
Будуть обговорювати формулу капітуляції України? А Крим віддати туркам? Це якійсь ******...

21.10.2023 19:53 Відповісти
"Вован" знов "петляє"! Бо так само, як і Путло, потрапив у "цугцванг" з цією війною Кремль надіявся на "бліцкріг" - щоб швиденько перемогти і "поставить світ перед новою політичною реальністю" та вимагать з цим погодиться А так не вийшло І Путло тепер не знає, як з цієї ситуації вилізти: перемогти не вдається і відійти з України не може - бо це рівноцінно капітуляції Йому цього не простять в Масквабаді
"Блазень" теж надіявся на "бліцкріг" - щоб здать Україну і стать таким собі "маріонетковим правителем" на шматку території, який йому кацапи віддадуть "на кормлєніє" А коли не вийшло - мусив прикинуться "патріотом" А тепер "крутиться, як воша на гребінці" : відкрито капітулювать не може - бо патріоти справжні на Хрещатику повісять І вести Україну до перемоги не хоче - бо після перемоги прийдеться відповідать за зраду!

21.10.2023 20:08 Відповісти
Вові пора йти ......

21.10.2023 20:16 Відповісти
Вова і готується. Подивимось, можливо на цей форум також повезуть кількасот кілограмів "документів", як колись в ОАЕ.

21.10.2023 20:43 Відповісти
Цю формулу і Китай і Московія підпише бо там нема нічого про кордони 1991 року. Вони теж за суверенитет України та за добру екологію.

21.10.2023 21:18 Відповісти
 
 