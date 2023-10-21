Протягом доби відбито атаки ворога на 7 напрямках, відбулось 68 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.10.2023.

"Триває 605 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Старикове та Білопілля Сумської області; Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Васюківки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Новокалинового Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в біля Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бургунка, Миколаївка, Тягинка та Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Садове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - повідомили у Генштабі ЗСУ.