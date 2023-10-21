УКР
Новини
3 782 65

Данілов щодо заборони УПЦ МП: Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці Росії

данілов

Український народ не забуде народних депутатів, котрі не голосували у першому читанні за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ Московського патріархату, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні" на боці Росії

"Кількість голосів (267 голосів "За". – Ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть e цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", — заявив Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, яка має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 70 нардепів проігнорували голосування за заборону УПЦ МП. ІНФОГРАФІКА

"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", — пояснив секретар РНБО.

Він додав, що остаточна версія закону буде після другого читання, тоді вже можна буде аналізувати та розуміти, у який спосіб "все буде відбуватися юридично".

Нагадаємо, уряд запропонував таку модель заборони УПЦ МП. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про заборону пов’язаних з РПЦ організацій передбачає обов’язкову судову процедуру, - "слуга народу" Кравчук

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.

17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) УПЦ МП (1224)
Топ коментарі
+24
Ідеться про ватний прокацапський електорат ЗЄ, якого йому більше не отримати, якщо заборонити УПЦМП.

Тому ЗЄ-***** будуть петляти від цього до останнього моменту.
показати весь коментар
21.10.2023 19:41 Відповісти
+12
якщо де-юре доведено на фактах, що ця "інституція" де-факто воює проти України (хоч вона заперечує свою участь... а який злочинець визнавав свої злочини?) - то вона має бути заборонена і ліквідована як явище одразу і без вагань.
А ви, зелені π-дараси, що зробили? Ви ж протиснули закон (і те тільки в першому читанні), який затягує цю процедура на десятиліття!
показати весь коментар
21.10.2023 19:45 Відповісти
+11
рпц це сатанинська секта і бог їх сатана-бо він батько брехні грабіжник та вбивця...
показати весь коментар
21.10.2023 19:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******** московські!!!
показати весь коментар
21.10.2023 19:40 Відповісти
рпц це сатанинська секта і бог їх сатана-бо він батько брехні грабіжник та вбивця...
показати весь коментар
21.10.2023 19:41 Відповісти
Смішні єврейські казки.
показати весь коментар
21.10.2023 22:12 Відповісти
Ідеться про ватний прокацапський електорат ЗЄ, якого йому більше не отримати, якщо заборонити УПЦМП.

Тому ЗЄ-***** будуть петляти від цього до останнього моменту.
показати весь коментар
21.10.2023 19:41 Відповісти
Вот именно. Петлять и вешать лапшу на уши лохтората. Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все, сливайте воду и сушите весла.
показати весь коментар
21.10.2023 20:03 Відповісти
Тобто "петляти"? Вони вже проголосували за це.
показати весь коментар
21.10.2023 20:04 Відповісти
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/upts-mp-ne-zaboronyly-za-shcho-naspravdi-proholosuvav-parlament?fbclid=IwAR1URrCgCrYh2h2vsO2s1gP7Wxv5kjn_H4q5kbjHpTxypH-lhmMcaVw0Vvw
показати весь коментар
21.10.2023 20:07 Відповісти
Они проголосовали в первом чтении
В законе нет запрета на р работу московской церкви
По каждому приходу все будет решать суд
Это будет длиться лет 50
Вот такие договорняки у власти с Кремлем
Вопросы московской церкви
Решаются на самом высоком уровне
А все это время московская церковь
Будет вести бизнес / а он огромный/
И не платить налоги
Вот что собираются принять депутаты
Вот какой закон выгоден власти
показати весь коментар
21.10.2023 20:12 Відповісти
Дякую за роз'яснення. По кожному приходу, ще й на розсуд суддів - це, звісно, маячня.
показати весь коментар
21.10.2023 23:53 Відповісти
1. Це не той проект, що забороняє УПЦМП в Україні.
2. Проголосували тільки у першому читанні і тільки після того, як опозиція пригрозила заблокувати трибуну ВР.
3. Навіть цей беззубий кастрований проєкт від ОПЗЄ можуть доповнювати, приймати та підписувати у ЗЄ роками.
показати весь коментар
21.10.2023 20:45 Відповісти
1. Хто казав, що моськовска церква пов'язана з евреев Зеленский?

2. Нікуда кацапська церква не дінеться.

«Нравітся не нравится», а вона піде за руським военним кораблем.
показати весь коментар
21.10.2023 20:05 Відповісти
А до чого тут віра?

ЗЄ такий же ватний ублюдок, як прихожани УПЦМП. Йому знов потрібні голоси цих уйобків на виборах. Без них він у сраці.
показати весь коментар
21.10.2023 20:41 Відповісти
Шановний , а Ви хоч уявляєте собі того потенційного виборця ? Може це професор статистичних наук , якого в ночі піднимі й він тобі усю соціологію видасть на пам"ять ? Самому реготно , бо усе з точністтю до навпаки . Ніхто не буде рахувати , що з ЗЕ-лайна голосувало за цей закон 75% , а з "Голосу" - 100% , з ЕС-98% або з "Батьківщини" - 80% ... Максимум згадають , хто його запропонував й хто агітував . Той же ЗЕ-Данілов . Той-же ЗЕ-Стефанчук ...
Ну й з якого такого фуя якись там харківський , чи запорізький пролетарій , що ходив до МП установ зробить висновок , що требо йому голосувати за Фофіка на не за Пєтю чи Юлю ?!
Воно скорійше просто нікуди не пійде , бо скаже собі ,що країну захопили жидобандерівці ...
А те , що якись одеський ЗЕ-качок бігав по ВР й агітував проти , так це й його однопартійців в кількості 173 штуки не переконало . А для більшості "какая разніца" -- взагалом пройшло вздовж непоміченним .

Може годі усюду втикати Вашу "конспірологію" ?!

Требо ЗЕ-шльонд критикувати по суті , якої й без цього голосування дохера й більше .
Один кулініч , один Червинський чього коштує . Й розмінюватися тут на дрібниці не варто .
показати весь коментар
21.10.2023 21:36 Відповісти
За російським, або руССкім, або кацапським, або московитським, але не РУСЬким!
Слово "руССкий" ніколи не перекладається українською як "РУСЬкий", у цих слів геть різні значення.
показати весь коментар
21.10.2023 23:56 Відповісти
Так Ви стверджуєте , що московити учинили агресію 23.02.2022 , а не лютому-березні 2014 ?!

Тобто Крим тепер не український й пів Донбасу теж ?!

Ось й питання , чому процесс ліквідації цієї огиди не почався в 2014 рокі або хоча коли Томас отримали ?!

Так що , ЗЕлайно до його багато претензій , але заігрування з ригоблювотою з мертвечуком й його церквою йще тоді були комусь дуже вигідні йще навіть ранійше ніж 2014 рік .

Ми добре бачили , що Філарета ігнорували не тільки риги й комуняки , але й певна частина людей з Нашої України ...

Тобто , давайде , без давайте ...

Релігія й віра дуже тонка річ й тут зміни в кожного наступають по різному . Й засуджувати когось за те , що усвідомлення приходить пізнійше ніж це відбулося у "Сивочолого гетьмана" якось примітивно .
Мій один друг дитинства був на обох Майданах , але продовжував довгий час ходити в Лавру , стверджуючи , мовляв Бог він один и тому він ходить туда не за політінформацією для спасіння души . Важко було його переконати , що той же Онуфрій ніякого відношення до Богу не має й це комерційно-партійня ячейка КГБ-ФСБ .

Требо розуміти й усвідомлювати , що й зараз для багатьох простих й не вчених українців це буде особистою трагедією й це робиться не для цього покоління , а для майбутніх ... яке буде більш обізнанне й свідоме !
показати весь коментар
21.10.2023 21:16 Відповісти
Данило біл прилнжном ...............
показати весь коментар
21.10.2023 19:42 Відповісти
Десь так. Приблизно.
https://www.youtube.com/watch?v=-oEMLZImJ-Q
показати весь коментар
21.10.2023 19:45 Відповісти
Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці Росії

Ведь я институтка, я дочь камергера -
Осколок былого, кровавый рубин.
Теперь сутенёры - моя атмосфера... (с)
показати весь коментар
21.10.2023 19:42 Відповісти
Пардон, атмосфЭра
показати весь коментар
21.10.2023 20:27 Відповісти
Я вірую в Господа . І знаю ,що він не живе в москвобаді. Амінь.
показати весь коментар
21.10.2023 19:43 Відповісти
аминь, в сердцах Он живет
показати весь коментар
21.10.2023 21:10 Відповісти
"Любая религия" (как мировоззрение) и "любая церковь" (как организационная структура этой религии) это две большие разницы. Вторая всегда паразитирует на первой и неизбежно трансформируется в бизнес-проект. Увы ...
показати весь коментар
22.10.2023 11:11 Відповісти
Паша-мерседес яркий тому пример.
показати весь коментар
22.10.2023 11:12 Відповісти
якщо де-юре доведено на фактах, що ця "інституція" де-факто воює проти України (хоч вона заперечує свою участь... а який злочинець визнавав свої злочини?) - то вона має бути заборонена і ліквідована як явище одразу і без вагань.
А ви, зелені π-дараси, що зробили? Ви ж протиснули закон (і те тільки в першому читанні), який затягує цю процедура на десятиліття!
показати весь коментар
21.10.2023 19:45 Відповісти
Данілов трохи побалакає на цю тему, але нічого проти РПЦ МП влада робити не буде. Це спекталь для наріду !
показати весь коментар
21.10.2023 19:47 Відповісти
Щось забагато його сьогодні
показати весь коментар
21.10.2023 19:57 Відповісти
З корупцією не борються !! Легше бороться з церквою - стравити народ , відвернути народ від повної дупи в житті .
показати весь коментар
21.10.2023 20:10 Відповісти
згідно розкладу смотрящіх за ЗМІ сьогодні черга данілов©
показати весь коментар
21.10.2023 19:50 Відповісти
Данілов, нехай ваші"слуги ХЗ якого народу", або хрестик знімуть, або кальсони вдягнуть ...

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/178879

Група депутатів із франкції «Слуга народу» відкрито саботує законодавчі ініціативи, пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Очолює цю групу заступник керівника фракції Артем Культенко.Як інформує УМ, про це повідомила нардепка від "Голосу" Юлія Клименко у коментарі https://www.liga.net/ua/politics/articles/spasti-onufriya-kak-moskovskaya-tserkov-raskalyvaet-monobolshinstvo-zelenskogo LIGA.net . Її слова на умовах анонімності підтвердили шестеро співрозмовників у СН.

До лідерів "групи спротиву" вони також зарахували "слугу" Павла Халімона. Він відомий тим, що влітку 2022-го придбав на Печерську маєток за 10 млн грн, оформивши його на іншу особу. Завзятих захисників УПЦ Московського патріархату в Слузі народу близько десяти, уточнює один зі співрозмовників.

"Я розумію, хто проти, але цифри не називатиму, - коментує ситуацію Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу). - Тому що це боротьба й опоненти законопроєкту теж не сплять". За словами співрозмовників, Культенко і компанія займаються "легким шантажем", погрожуючи перестати підтримувати важливі для СН законопроєкти, якщо питання УПЦ МП буде внесене та проголосовано.

Також ця група депутатів активно працює з рядовими "слугами", підбираючи для кожного індивідуальні меседжі.

"Тим, хто простіше, розповідають про гріхи та прокляття. Більш раціональним - про недостатню кількість священників у Єпіфанія", - каже один із керівників фракції. Варто зауважити, що згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив LIGA.net, що спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону УПЦ МП. Релігійні питання, за його словами, це "політичні позиції різних партій".
показати весь коментар
21.10.2023 19:52 Відповісти
Російські танки ніколи не заходять першими:
- спочатку заходить КВН
- потім Савік Шустер
- за ним "Квартал-95"
- потім "Ліга Сміху"
- за нею серіал "Слуга Народу"
- потім брехун Бігус
- далі "Оманські домовленості"
показати весь коментар
21.10.2023 19:53 Відповісти
Бідний ПОП і його ко-*****! Все село напало, ледве відгавкались. Першими зайшли комуняки Кравчук і чучма, потім імпотент і йуля, далі ..........
показати весь коментар
21.10.2023 22:59 Відповісти
Забулисьте ще про "учітєлєй русскага язика". і московських попів...
показати весь коментар
22.10.2023 11:14 Відповісти
В Україні Конституція, в якій зазначено, що церква відділена від держави. Також є кримінальний кодекс України в якому чітко визначено коли юридична особа відповідальна за дії своїх посадових осіб. Тому приймати закони, які суперечать конституції України це неправильно. Треба розслідувати всі кримінальні провадження щодо священників, якщо є підстави, виносити вироки по них та по юридичних особах, де вони посадові особи. А щодо здорового глузду, так треба почитати інтернет, в Україні зрадники є і в СБУ, і в МВС, і в податковій, в в місцевих органах влади. А отже, для всіх треба скасувати державну реєстрацію? Я сподіваюсь, що всі погодяться, що ні. Отже, можна повернутися до того, що правоохоронці повинні виконати свій обов'язок, і якщо є підстави застсувати до винних фізичних та юридичних осіб заходи впливу згідно з Кримінальним кодексом України. А судячи з прийняття дивних законів, мені здається, правоохоронні органи знов намагаються зробити, щоб за них хтось інший попрацював.
показати весь коментар
21.10.2023 20:02 Відповісти
- Колаборант, зрадник, Паша Мерседес на волі.
- Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі БЕЗ ПРАВА ЗАСТАВИ.
показати весь коментар
21.10.2023 20:15 Відповісти
напевно так вирішив мальок, або антимайданний мусорок татаров йому підказав.
показати весь коментар
21.10.2023 23:05 Відповісти
Є закон від 18 року про заборону в Україні будь-якої православної церкви окрім ПЦУ. Потрібна політична воля його виконати.
показати весь коментар
21.10.2023 20:16 Відповісти
нема такого закону.
Є закон про примусове перейменування онуфріївців в філіал рпц
Це - різні речі.
показати весь коментар
21.10.2023 21:01 Відповісти
Туплю, сильно туплю.
показати весь коментар
21.10.2023 21:10 Відповісти
як то кажуть- де-юре ти неправий.
А по-факту, після 24/02.22 з запровадженням воєного стану (війни з касапами) кожен філіал продержаної лаптєногої організації (і рпц - в т.ч.) має бути заборонений і розпущений відповідним рішенням РНБО та Указом Президента.
Так що ти помилився тільки в твердженні про існування названого тобою закону.
А по факту - ти правий.
Тут питання інше: чому Данілов не каже, що саме таким шляхом найкраще було би піти. А не хочуть перейменовуватись - все-одно заборонити, як таких що не виконують чинного законодавства.
показати весь коментар
21.10.2023 21:48 Відповісти
Я так понимаю
Народ переключают на ПОГОВОРИТЬ
Про московскую церкву
То есть у нас уже все расследовали
Про Баканова,Татарова, Ермака, Резникова и далее по списку
Про Чонгар , про Мрию, про Мариуполь и далее по списку
Интересно мы живем
Обсуждаем торты
Гулянки разных козлов всех мастей
И тихо забываем про главное
Что нас всех ПРЕДАЛИ
показати весь коментар
21.10.2023 20:06 Відповісти
Якщо вони вороги, то закрийте оту ''кантору'' раз і на завжди. А то прописуєте закони які дозволять влаштувати судові хороводи. А враховуючи продажність наших судів то результат відомий наперед.
показати весь коментар
21.10.2023 20:07 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 20:07 Відповісти
Ще один брехун. Рала не заборонила УПЦ МП, а у черговий раз затягнула час:
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/upts-mp-ne-zaboronyly-za-shcho-naspravdi-proholosuvav-parlament?fbclid=IwAR1URrCgCrYh2h2vsO2s1gP7Wxv5kjn_H4q5kbjHpTxypH-lhmMcaVw0Vvw
показати весь коментар
21.10.2023 20:10 Відповісти
novayagazeta.eu

Достаточно напомнить, что «восстановление» патриархата в СССР произошло после встречи Сталина в Кремле с тремя избранными им митрополитами 4 сентября 1943 г., а нынешний глава Московского патриархата с февраля 2022 года активно поддерживает действия Путина, призывая россиян идти на фронт и гарантируя им автоматическое попадание в рай в случае гибели на полях сражений в Украине.

Парадоксальным образом, тот самый патриарх Кирилл, который за 600 дней не смог выдавить из себя ни одного слова сочувствия своей страдающей, истекающей кровью украинской пастве, направил 19 октября главам ряда церквей и международных организаций очередное письмо «в защиту гонимой Украинской церкви». Ранее он уже трижды выступал с подобными посланиями, почти не получая ответов от адресатов, большинство из которых не считает христианином патриарха, оправдывающего «СВО». Кирилл демонстрирует, что УПЦ остается для него чисто политическим инструментом продвижения имперских претензий Москвы как в Украине, так и на международной арене. Хотя после 19 месяцев войны такое продвижение выглядит анахронизмом и предприятием абсолютно безнадежным, Кирилл не унимается. Иначе его не поймут в Кремле, которому он служит в первую очередь.
показати весь коментар
21.10.2023 20:16 Відповісти
Пока УПЦ «определяется», другие окраины церковной империи РПЦ - одна за другой - заявляют о своем разрыве с Москвой. На днях много шума наделало просочившееся в прессу письмо главы Православной церкви Молдавы в составе Московского патриархата митрополита Владимира (Кантаряна) патриарху Кириллу (Гундяеву). Митрополит предупреждает о неизбежном отделении его церкви от Москвы, поскольку молдавская паства сочувствует братскому украинскому народу, а патриарх Кирилл - нет. Несколько месяцев назад Латвия на уровне государственного закона запретила местной православной церкви подчиняться Москве - и та охотно согласилась, несмотря на все окрики и угрозы со стороны патриарха. От РПЦ дистанцируются ее приходы в страах дальнего зарубежья, а иерархи других поместных церквей прямо говорят, что их московский собрат отрекся от Христа ради верности Путину. И в этом смысле украинские власти, которых так клеймит Кирилл, на самом деле помогают православным сделать выбор между кровавым идолом империи и воплотившимся на земле Богом любви и мира.
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
Краще один раз зробити, ніж довго і нудно нам розповідати те, що і так усі знають. А зробити "очко грає"...
показати весь коментар
21.10.2023 20:24 Відповісти
Вражає те, що сам Данилов, не дуже вірить у запропонованих Шмигалем, механізм припинення діяльності московської окупаційної, структури ***** в Україні!
Співпадіння, як і в судах з беркутньою, після Майдану!
Такої рішучості, у припиненні діяльності та виселенню московської агентури з України, як під час злиття Спецоперації України, проти вагнерівців ***********, у Зеленського немає!!
А Данилов глаголить від лукавого, він же з рідними, не Авдіївку боронить, а про щось теревенить…
Співпадіння…
показати весь коментар
21.10.2023 20:26 Відповісти
Любая религия - зло. Хоть рпц хоть упц.. Смерть живых во имя царства божия
показати весь коментар
21.10.2023 20:28 Відповісти
У 21-му столітті "релігійний світогляд" перетворився на різновид інфантилізму.
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
показати весь коментар
22.10.2023 11:17 Відповісти
данилов на йух ты приеджал в Палоград?
после каждого приезда - прилёт.....?
показати весь коментар
21.10.2023 20:44 Відповісти
Та це 5та колона. Її треба ізолювати та знищити.
А хто не згоден -- на фронт,копати окопи.
показати весь коментар
21.10.2023 20:50 Відповісти
сортувати ти будеш?
показати весь коментар
21.10.2023 21:08 Відповісти
спросите Пастора
Он с Божьей помощью в 14-м без никакого Запада спас державу
Слово "церковь" в библейском смысле означает ПОМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ христиан, и никакого отношения к религиозным ОРГАНИЗАЦИЯМ не имеет.
Не путайте филиал фсб под крышей религии с поместными общинами верующих, АБСОЛЮТНО НЕ НУЖДАЮЩИХСЯ в руководстве, потому что Христос называет себя главой церкви, состоящей даже из 2-3 чел.
показати весь коментар
21.10.2023 21:06 Відповісти
В общем согласен, кроме роли Турчинова, который по наущению Запада в лице Обамы сдал Крым россиянам
показати весь коментар
22.10.2023 08:30 Відповісти
Ранее писал ещё до Томоса и после того как получили этот документ, что базовая беда здесь одна---народ ходит в церковь что близко. Вроде логично. Но тогда вообще не стоило затевать всё. Тем более что церковь отделена от государства. Решить проблему можно и легко только в одном случае. Ходить только в храмы УПЦ. Если таковой нет или очень далеко, тогда разберитесь каждый во что верите. И в доме то иконы есть кто верит. А к кгб конторе что с крестами на куполах не ходить---и всё. Через три месяца сами уйдут---бабло кончится от прихожан---а оно бабло там главное всегда было. И ещё. А как быть с семинариями и прочими учебными заведениями церкви? Тема не раскрыта здесь тоже.
показати весь коментар
21.10.2023 21:30 Відповісти
Не существует никаких "религиозных" организаций - это словоблудие и наглая ложь современного мира, по факту есть ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ организации, которые имеют свою идеалогию и политику (кстати, должны иметь кассовые аппараты и платить польностью налоги, как и любые другие контрагенты).
Любую общественно-политическую организацию можно запретить, если ее деятельность носит подрывной или экстремисткий характер, поэтому ни о какой "свободе совести" и речи быть не может!
показати весь коментар
21.10.2023 22:17 Відповісти
Чому до цих пір немає процедури відкликання депутатів, працювали б набагато ефективніше
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти
А як провести вибори іншого замість отозваного.І вся та фігня про отзив депутата-популізм.У жодной демократичной країні нема нічого подобного.
показати весь коментар
22.10.2023 04:48 Відповісти
З кацапськими попами давно все ясно і розібратись з ними повинен був ще Порох. Мене інше цікавить. Яка зарплата у Данілова? Завидна робота. Прокукурікав, а там хоч і не розвиднюйся, головне патріотизм продемонстрував після клоаки з абдрістовичем.
показати весь коментар
21.10.2023 23:12 Відповісти
Это Ющенко начал впаривать людям церковь, религиозные праздники делать выходными,
а те кто родился в СССР в основном были атеистами
показати весь коментар
21.10.2023 23:18 Відповісти
Данилов! РНБО може заборонити московську церкву за 5 хвилин.
Але ви займаєтесь профанацією. Процеси із закритям московської церкви триватимуть десятки років.
Данидов, ви брешете народу.
показати весь коментар
22.10.2023 03:38 Відповісти
рпц терорисична організація заснована терористом сраліним в 1943 році і впорядковувалась кгб
які ще можуть бути сумніви про її долю і існування в Україні?
показати весь коментар
22.10.2023 08:10 Відповісти
Майор фсб Данілов (100% російське прізвище) знаходиться на посаді секретаря РНБО, виробництво власних ракет не може налагодити, а провокує черговий церковний розкол.
показати весь коментар
22.10.2023 09:00 Відповісти
 
 