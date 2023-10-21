На зустрічі щодо Формули миру очікуємо учасників з понад 50 країн, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 605 дня війни з РФ.

"Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні Президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії.

Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - розповів Зеленський.

