3 247 46

На зустрічі щодо Формули миру очікуємо учасників з понад 50 країн, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 605 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні Президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії.

Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185)
+26
Единственная формула мира - это сильные ЗСУ. Но вы, с@ки, перед большим вторжением делали все абсолютно противоположное.
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
+23
Будет тоже самое, как с "потужными гарантиями" от G7? Собрались, посидели и попи@дели ...
показати весь коментар
21.10.2023 20:15 Відповісти
+23
Президент не війни про війну. Погано коли шоу-бізнес керує країною, а офіцери під слідством
показати весь коментар
21.10.2023 20:17 Відповісти
Будет тоже самое, как с "потужными гарантиями" от G7? Собрались, посидели и попи@дели ...
показати весь коментар
21.10.2023 20:15 Відповісти
Яка Мальта?!

Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!

Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.

Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».

Украіні підтримка G7, а не « більшісті».

G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.

Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.

Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
показати весь коментар
21.10.2023 20:24 Відповісти
Яка Чехія? Якій саміт?

знову теж питання - Для Чого?

Що б увесь світ хапав ху&ла за руки та благав відпустити Україну? Так цего ніколи не буде!

Воювати з кацапами ці усі країни НЕ будуть.

Усі переговори/договори можуть бути успішними тільки в одному разі-

коли за спинами діпломатів стоять генерали.

Тому фокус на військовій Перемозі.

Слава незламному Народу України!
показати весь коментар
21.10.2023 20:43 Відповісти
Президент не війни про війну. Погано коли шоу-бізнес керує країною, а офіцери під слідством
показати весь коментар
21.10.2023 20:17 Відповісти
Свободу полковнику Червінському !
показати весь коментар
21.10.2023 20:56 Відповісти
Яка гидота
показати весь коментар
21.10.2023 20:17 Відповісти
Единственная формула мира - это сильные ЗСУ. Но вы, с@ки, перед большим вторжением делали все абсолютно противоположное.
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
організуємо зустрічі на могила вбитих захисників України, попиз,имо до чергової зустрічі,але вже на більшій кількості могил українців,позаяк ніякої вигоди ці зустрічі не принесли і не принесуть Україні і її народу.як ніяк не встерігають від рашистського нелюда і вбивці
показати весь коментар
21.10.2023 20:24 Відповісти
І що?, хоч тисячу дебілів від того не легше, всю формулу від зеленого дебіла може замінити тільки США.
показати весь коментар
21.10.2023 20:24 Відповісти
Носиться з чимось незрозумілим і непридатним для практичного застосування, як курка з яйцем. Йому б таки розбудовою військової економіки та виробництва зайнятись. Це точно має прикладне значення.
показати весь коментар
21.10.2023 20:26 Відповісти
Він в тій формулі не написав навіть кордони 1991 року !
показати весь коментар
21.10.2023 20:58 Відповісти
Війна йде 3.562 дні!!! А НЕ 605! 😡
показати весь коментар
21.10.2023 20:28 Відповісти
Переходьте вже від зустрічей, форумів, засідань до реальних справ
показати весь коментар
21.10.2023 20:30 Відповісти
Не пугайте людину словами, які вона не розуміє.
показати весь коментар
22.10.2023 10:55 Відповісти
What is the point? :-\
показати весь коментар
21.10.2023 20:30 Відповісти
вводите состояние войны. а дальше разъезжайте и просите помощи.
а до сих пор, пока военное положение - можно п@зд@ть деньги, гуманитарку, продолжать стричь тупой народ - зато все озабоченность кидают...
что народ, что власть - одно и то же...
показати весь коментар
21.10.2023 20:31 Відповісти
Чергове бла-бла
показати весь коментар
21.10.2023 20:34 Відповісти
Поки ЗСУ не розмолотять кацапів в Україні всі ці формули ЗЄ може у сортирі на гвіздок повісити.

А після цього всі формули вже будуть зовсім інші.

Тому весь цей двіж, як і Кримська платформа - чистий піар.

Аід ЗЄ в цій війні не залежить взагалі нічого. Якщо б він ще свідомо не заважав, а сидів тихесенько у куточку...
показати весь коментар
21.10.2023 20:34 Відповісти
******* клоун, яесь кривляння з примарною формулою миру, а асередині саботаж його командою військової промисловості, боротьба з патріотами України, підривна діяльність з гумдопомогою і волонтерською допомогою, шабаш промоскалених мажорів, які чомусь не мобілізовані, ну повний треш від цього москальського Кралврал-95!
показати весь коментар
21.10.2023 20:35 Відповісти
Якби кілька завсідників якогось бару після кількох бокалів пива обговорили цю Формулу миру - результат був би аналогічним, тільки не довелося б витрачати бюджетні кошти на поїздки дармоїдів-клептоманів за кордон.
показати весь коментар
21.10.2023 20:42 Відповісти
Яке марення !
показати весь коментар
21.10.2023 20:54 Відповісти
Формула миру - це вкладати гроші у військові заводи та дрони, а також реформи в армії, а не те, чим ти і твоя зелена шобла займається.
показати весь коментар
21.10.2023 20:58 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 21:00 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 11:28 Відповісти
Формула вей із міру...
показати весь коментар
21.10.2023 21:00 Відповісти
Може вже досить грати в імітацію успіхів криворізької бико-дипломатії? Більшості українців не продасться імітація обіцянок замість реального членства в НАТО, шлях до якого так хворобливо не сприймається Зельоними мародерами.
показати весь коментар
21.10.2023 21:06 Відповісти
Наші ЗСУ та наша Перемога + зе-лідор та офісна шобла за гратами за держзраду = Формула миру
показати весь коментар
21.10.2023 21:11 Відповісти
Єрмапідар нову ***** придумав.
показати весь коментар
21.10.2023 21:11 Відповісти
Іншопланетянин.
показати весь коментар
21.10.2023 21:23 Відповісти
поки русня не припинить війну, можеш в жопу собі ту формулу миру засунути.
показати весь коментар
21.10.2023 21:25 Відповісти
они открыты к диалогу, на своих условиях

иначе война будет длится десятилетиями.
показати весь коментар
21.10.2023 22:12 Відповісти
подоляцький бот чи моцковська воша.реєстрація 13 жовтня 2023. в спам гидота. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
Сама гарна формула миру, це коли Зеленський буде у буцегарні, а Україну очолить проукраїнський президент.
показати весь коментар
21.10.2023 21:35 Відповісти
Дай основні тези. А шо таке, тези - Мир у очах ввх, не стріляти, відвести ЗСУ з бетоних укріпрайьонів і віддати їх лднр вже не діють. Три роки гадив з тв - я один знаю шо треба робити і головне зебіли вірили, тай зараз ще багатенько ідіотів. Сотні тисяч жертв на совісті зеленского. І народила ж якась мама таку гнидку.
показати весь коментар
21.10.2023 21:45 Відповісти
Потужна адженда!
показати весь коментар
21.10.2023 21:58 Відповісти
Смайлік "ригаю"...
показати весь коментар
21.10.2023 22:02 Відповісти
Як це їпало вже заїпало.
показати весь коментар
21.10.2023 22:08 Відповісти
Знаєте, в чому різниця між Україною і, наприклад, Німеччиною? Чи будь якою країною Євросоюза. В Україні чиновники грають весілля на мільйон євро під час війни, а в Німеччині чиновники не грають весілля на мільйон євро - ніколи. Бо вони не заробляють таких грошей! Зе-Україна - це європейське Сомалі...
показати весь коментар
21.10.2023 22:11 Відповісти
Дурнику ти, Володимир.

Та порівняння твої з Сомалі -безглузді.

Забув, як урядовець Австрії зробила гучне вессіля та запросила ху&ла?
Це буде близько до Неметчини.
Практично , ніякоі різниці.
показати весь коментар
21.10.2023 22:30 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Це я про залишки 73%, які ще слухають оце.
показати весь коментар
21.10.2023 23:06 Відповісти
Сама формула миру нічого не варта, такі формули можна організувати щомісяця якщо будуть бажаючі бути присутніми. Це хіба що можливість попросити зброю або додаткову фінансову підтримку.
показати весь коментар
21.10.2023 23:13 Відповісти
Интересно, скоко народу смотрит отэто на самом деле? Ну, вот эти его ежевечерние высеры. Кто-то в самом деле смотрит и слушает всю оцю маячню, шо оно несёт? Надо быть уникумом, шоб натянуть себе на голову весь этот словарный понос
показати весь коментар
21.10.2023 23:18 Відповісти
Клоуняра квартальний
показати весь коментар
22.10.2023 07:00 Відповісти
 
 