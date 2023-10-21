На зустрічі щодо Формули миру очікуємо учасників з понад 50 країн, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 605 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні Президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.
Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії.
Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - розповів Зеленський.
Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!
Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.
Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».
Украіні підтримка G7, а не « більшісті».
G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.
Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.
Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
знову теж питання - Для Чого?
Що б увесь світ хапав ху&ла за руки та благав відпустити Україну? Так цего ніколи не буде!
Воювати з кацапами ці усі країни НЕ будуть.
Усі переговори/договори можуть бути успішними тільки в одному разі-
коли за спинами діпломатів стоять генерали.
Тому фокус на військовій Перемозі.
Слава незламному Народу України!
а до сих пор, пока военное положение - можно п@зд@ть деньги, гуманитарку, продолжать стричь тупой народ - зато все озабоченность кидают...
что народ, что власть - одно и то же...
А після цього всі формули вже будуть зовсім інші.
Тому весь цей двіж, як і Кримська платформа - чистий піар.
Аід ЗЄ в цій війні не залежить взагалі нічого. Якщо б він ще свідомо не заважав, а сидів тихесенько у куточку...
иначе война будет длится десятилетиями.
Та порівняння твої з Сомалі -безглузді.
Забув, як урядовець Австрії зробила гучне вессіля та запросила ху&ла?
Це буде близько до Неметчини.
Практично , ніякоі різниці.