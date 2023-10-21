УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3712 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 009 13

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді: буде фокус на підготовці до зими, - Міноборони

рамштайн

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточна дата буде відома пізніше.

Про це розповів начальником Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", - повідомив Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Події на Близькому Сході не затьмарять підтримку ЄС України, - фон дер Ляєн

За його словами, окрім зустрічі в форматі "Рамштайн" також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", - додав він.

Автор: 

допомога (8666) Ілларіон Павлюк (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Поки всі відволікись на "пересування ліжок" в Мінобороні, керівниця Медичних Сил ЗСУ, злочинниця Тетяна Остащенко, яка відповідає за постачання неякісних китайських турнікетів на фронт, НЕ ПОКАРАНА. Натомість, завели справи на медиків, які написали скарги на неї

показати весь коментар
21.10.2023 20:33 Відповісти
+3
Та вже у лютому готувались би до зими. Чого так рано?
показати весь коментар
21.10.2023 20:36 Відповісти
+3
Вона не буде покарана....
Вона ж в зеКоманді
показати весь коментар
21.10.2023 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки всі відволікись на "пересування ліжок" в Мінобороні, керівниця Медичних Сил ЗСУ, злочинниця Тетяна Остащенко, яка відповідає за постачання неякісних китайських турнікетів на фронт, НЕ ПОКАРАНА. Натомість, завели справи на медиків, які написали скарги на неї

показати весь коментар
21.10.2023 20:33 Відповісти
Вона не буде покарана....
Вона ж в зеКоманді
показати весь коментар
21.10.2023 20:44 Відповісти
В листопаді? А в Україні війна. Не знєте? Параша напала?.
показати весь коментар
21.10.2023 20:34 Відповісти
Там іде по плану постачання озброєння Україні, не президент це просуває на своїх тижневих вояжах, а іменно Залужний по потребах, замовленням і документам. Так що такі засідання несуть Перемоги, а не Мальта чи Стамбул з дерьмаком
показати весь коментар
21.10.2023 20:39 Відповісти
Та вже у лютому готувались би до зими. Чого так рано?
показати весь коментар
21.10.2023 20:36 Відповісти
Ми всє умрьом. Русня працює

показати весь коментар
21.10.2023 20:38 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 20:39 Відповісти
Ах ти круть вони рік чекали...За рік багато свого випустити можна, а не чекати то на дядю Сема, то на тьотю Сару
показати весь коментар
21.10.2023 20:43 Відповісти
Майн херц бреннт...
показати весь коментар
21.10.2023 20:47 Відповісти
І скрізь отого д'єрмака таскає. Таке враження що вони сіамські близьнюки-зрослися ''чимось''.
показати весь коментар
21.10.2023 21:20 Відповісти
Клоуны показывают фокусы. Один недавно с яйцами фокусы показывал
показати весь коментар
21.10.2023 21:53 Відповісти
Фокус- покус буде. Сани літом готують. Козли
показати весь коментар
21.10.2023 23:03 Відповісти
Чергова клоунада попить чайку потрендіти про войнушку,дати 2 ракети 1 танк.
показати весь коментар
21.10.2023 23:06 Відповісти
 
 