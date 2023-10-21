Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді: буде фокус на підготовці до зими, - Міноборони
Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточна дата буде відома пізніше.
Про це розповів начальником Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими - ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються", - повідомив Павлюк.
За його словами, окрім зустрічі в форматі "Рамштайн" також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.
"Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках "коаліції спроможностей", - додав він.
