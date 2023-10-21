УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3712 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 738 24

Для отримання в наступні 4 роки 50 млрд євро від ЄС Україна повинна буде проводити реформи: їх виконання перевірятимуть щокварталу, - Мінекономіки

євро

Європейський союз має в грудні ухвалити остаточне рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, які наша держава буде отримувати впродовж наступних чотирьох років за умови виконання певних вимог.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, до цього моменту уряд має розробити та надати ЄС "План України". "Це – програма базових економічних реформ, перелік індикаторів, які ми виконуємо. Щокварталу їх перевіряють, якщо індикатори виконані, то нам в бюджет надають підтримку. Це одна частина програми, на це розподіляється 39 мільярдів євро за чотири роки", - зазначив він.

Соболев нагадав, що наступного року Україна планує отримати за цією частиною програми співробітництва 18 мільярдів євро на покриття дефіциту державного бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС

Ще 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу - це компенсація різниці відсоткових ставок по кредитам для українського бізнесу. Завдяки цьому в уряді розраховують залучити в економіку 30 мільярдів євро інвестицій.

Що стосується розробки "Плану України", то, за словами Соболева, першу його версію Мінекономіки має презентувати в перший тиждень листопада, а фінальна версія буде готовою вже у грудні.

Також він зазначив, що однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати. Крім того, Євросоюз створить незалежну аудиторську раду, Європейський суд аудиторів та спеціальний офіс, які будуть контролювати, як використовуються кошти, надані Україні.

Автор: 

допомога (8666) Євросоюз (14011) Соболев Олексій (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
чарівний пендель 💪
показати весь коментар
21.10.2023 21:02 Відповісти
+15
Дожились до политики кнута. Теперь будут бить.
показати весь коментар
21.10.2023 21:03 Відповісти
+15
Гасла для нас все. В бюджет наступного року включена симпатична сума розрахованих дармових надходжень віз партнерів. А коли дадуть тільки мінімум, бо не виконані кроки реформ, тоді почнеться ґвалт, що нам нічєго нє дают, а оні нам должни патаму шо Зеленскій їх спасаєт.
показати весь коментар
21.10.2023 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чарівний пендель 💪
показати весь коментар
21.10.2023 21:02 Відповісти
Дожились до политики кнута. Теперь будут бить.
показати весь коментар
21.10.2023 21:03 Відповісти
Найгірше у цій ситуації, що Захід 100% намагався добитись реформ м'якшими методами. Довго намагався. Надання грошей тільки в обмін на реформи вони розглядали як крайній варіант, якщо все інше не спрацює. І якщо вони змушені були піти на це, значить не спрацювало, значить навіть під загрозою знищення країни наша влада просто патологічно не здатна відмовитись від схем, які дозволяють їй красти, навіть у цій ситуації потрібен кнут.

І ось через це дуже соромно за Україну, чесно кажучи.
показати весь коментар
21.10.2023 23:35 Відповісти
Та да, пряники для этой стаи барыг уже закончились. И по другому до них не доходит.
показати весь коментар
22.10.2023 12:07 Відповісти
"наша влада", маю великі сумніви після багатьох подій, скоріше промосковська, бандитська, корупційна.
показати весь коментар
22.10.2023 13:21 Відповісти
зелеслуги згодні при умові, що
"дєньгі вперьйод!"
показати весь коментар
21.10.2023 21:04 Відповісти
The fulfilment of the reforms will be the latest thing to expect from Ukraine !
показати весь коментар
21.10.2023 21:04 Відповісти
цікаво , коли почнуть співати про "внєшнєє управлєніє", щоб реформи саботувати.
показати весь коментар
21.10.2023 21:07 Відповісти
реформи курви южаніной і мутака гетьманцева нікуди не зникли і не зникнуть. краще зараз донотьте на ЗСУ, все одно з їх "реформами" залишитесь голими і босими.
показати весь коментар
21.10.2023 23:16 Відповісти
Гасла для нас все. В бюджет наступного року включена симпатична сума розрахованих дармових надходжень віз партнерів. А коли дадуть тільки мінімум, бо не виконані кроки реформ, тоді почнеться ґвалт, що нам нічєго нє дают, а оні нам должни патаму шо Зеленскій їх спасаєт.
показати весь коментар
21.10.2023 21:11 Відповісти
А сожна ще керівництву ОПЗЄ електричні ошицники вдягти?
Крок вправо, крок вліво, рот розкрив - розряд.

Так воно ще надійніше буде.
показати весь коментар
21.10.2023 21:11 Відповісти
Ой, дочекаємось повстання знедолених панів!
показати весь коментар
21.10.2023 21:15 Відповісти
зараз у хедхантерів буде великий попит на імітаторів, симуляторів та інших престидижитаторів.
показати весь коментар
21.10.2023 21:19 Відповісти
Від передозу відосіками навіть кінь сдохне за цей час
показати весь коментар
21.10.2023 21:21 Відповісти
З ними тільки так і треба.
показати весь коментар
21.10.2023 21:24 Відповісти
Палача дать еще не помешало бы.😎
показати весь коментар
21.10.2023 21:28 Відповісти
Довбодятлів треба вчити та строго контролювати! Біда тільки, що не хочуть вони вчитись. Не на часі...
показати весь коментар
21.10.2023 21:35 Відповісти
Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.

Не исключено, что некоторые из этих европейских аудиторов неожиданно разбогатеют Ну, а как? Попасть в инфицировааную среду и ничего не подхватить?
показати весь коментар
21.10.2023 21:54 Відповісти
ці умови ще торік бажано було ввести. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2023 22:20 Відповісти
Реформи проводяться з 1991 року і усі абсолютно під диктовку ззовні. Якщо хтось думає, що ми самі щось придумали, взяли зі стелі і воплотили, а воно не вийшло, той сильно помиляється. Що зараз маємо в результаті реформ за 30 років? І олігархи - результат реформ, і корупція - результат реформ, і злидарство більшості населення - результат реформ, і відсутність власних ракет та іншої зброї - це теж результат реформ, і війна зрештою це теж результат реформ. Можете на мене плювати і казати що це все неправда і у нас не було ніяких реформ до цього (а було невідомо що), а от зараз як візьмемось з подачі і під наглядом добрих і розумних європейських дядь і тьоть, то все у нас вийде і ми будемо багаті і щасливі.
показати весь коментар
21.10.2023 22:36 Відповісти
Веел, веел, вел.
показати весь коментар
21.10.2023 23:02 Відповісти
тобто якби не ці 50 ярдів, то на х... ті реформи було б проводити? чудова логіка, втім, як і будь-якої влади...
показати весь коментар
21.10.2023 23:41 Відповісти
Чудове рішення, підтримую!
То міг робити ще Порошенко але дурня валяв з переатестаціями. Про Зелєрмаків взагалі мовчу. Один дурень інший шахрай.
показати весь коментар
22.10.2023 00:22 Відповісти
 
 