Для отримання в наступні 4 роки 50 млрд євро від ЄС Україна повинна буде проводити реформи: їх виконання перевірятимуть щокварталу, - Мінекономіки
Європейський союз має в грудні ухвалити остаточне рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, які наша держава буде отримувати впродовж наступних чотирьох років за умови виконання певних вимог.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, до цього моменту уряд має розробити та надати ЄС "План України". "Це – програма базових економічних реформ, перелік індикаторів, які ми виконуємо. Щокварталу їх перевіряють, якщо індикатори виконані, то нам в бюджет надають підтримку. Це одна частина програми, на це розподіляється 39 мільярдів євро за чотири роки", - зазначив він.
Соболев нагадав, що наступного року Україна планує отримати за цією частиною програми співробітництва 18 мільярдів євро на покриття дефіциту державного бюджету.
Ще 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу - це компенсація різниці відсоткових ставок по кредитам для українського бізнесу. Завдяки цьому в уряді розраховують залучити в економіку 30 мільярдів євро інвестицій.
Що стосується розробки "Плану України", то, за словами Соболева, першу його версію Мінекономіки має презентувати в перший тиждень листопада, а фінальна версія буде готовою вже у грудні.
Також він зазначив, що однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати. Крім того, Євросоюз створить незалежну аудиторську раду, Європейський суд аудиторів та спеціальний офіс, які будуть контролювати, як використовуються кошти, надані Україні.
І ось через це дуже соромно за Україну, чесно кажучи.
"дєньгі вперьйод!"
Крок вправо, крок вліво, рот розкрив - розряд.
Так воно ще надійніше буде.
Не исключено, что некоторые из этих европейских аудиторов неожиданно разбогатеют Ну, а как? Попасть в инфицировааную среду и ничего не подхватить?
То міг робити ще Порошенко але дурня валяв з переатестаціями. Про Зелєрмаків взагалі мовчу. Один дурень інший шахрай.