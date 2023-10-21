Для отримання в наступні 4 роки 50 млрд євро від ЄС Україна повинна буде проводити реформи: їх виконання перевірятимуть щокварталу, - Мінекономіки

Європейський союз має в грудні ухвалити остаточне рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, які наша держава буде отримувати впродовж наступних чотирьох років за умови виконання певних вимог.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, до цього моменту уряд має розробити та надати ЄС "План України". "Це – програма базових економічних реформ, перелік індикаторів, які ми виконуємо. Щокварталу їх перевіряють, якщо індикатори виконані, то нам в бюджет надають підтримку. Це одна частина програми, на це розподіляється 39 мільярдів євро за чотири роки", - зазначив він.

Соболев нагадав, що наступного року Україна планує отримати за цією частиною програми співробітництва 18 мільярдів євро на покриття дефіциту державного бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС

Ще 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу - це компенсація різниці відсоткових ставок по кредитам для українського бізнесу. Завдяки цьому в уряді розраховують залучити в економіку 30 мільярдів євро інвестицій.

Що стосується розробки "Плану України", то, за словами Соболева, першу його версію Мінекономіки має презентувати в перший тиждень листопада, а фінальна версія буде готовою вже у грудні.

Також він зазначив, що однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати. Крім того, Євросоюз створить незалежну аудиторську раду, Європейський суд аудиторів та спеціальний офіс, які будуть контролювати, як використовуються кошти, надані Україні.