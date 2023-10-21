Шкода від підриву Каховської ГЕС така, як від атомної бомби, - євродепутатка фон Крамон

Довгострокові загрози та шкода внаслідок підриву Росією Каховської дамби в Україні така ж велика, як у випадку ядерного радіаційного забруднення.

Про це під час конференції "United for Justice. United for nature" заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Ми повинні підкреслити, що цей терористичний акт, цей підрив Каховської дамби був найбільш руйнівним актом, який тільки міг статися. І особливо ті довгострокові загрози, довгострокова шкода, є такою ж серйозною, як і у випадку з ядерним радіаційним забрудненням", - сказала вона.

За словами євродепутатки, цим підривом дамби росіяни "підняли війну до історично високого рівня".

"Сейсмічна станція зафіксувала вибух всередині споруди, а не внаслідок снарядів ззовні, як стверджували російські пропагандисти. Через кілька днів, коли ми отримали дані розвідки, ми побачили, що російські "відбитки" були повсюди", - заявила фон Крамон.

Також вона вказала на масове знищення росіянами лісів Україні, великої кількості хімічних та промислових підприємств, мінування тисяч квадратних метрів території.

Євродепутат наголосила на тому, що під час відбудови України мають поєднуватися екологічні, гуманітарні та економічні потреби країни.

На цьому тлі фон Крамон заявила про необхідність чіткої інституційної готовності з боку українського уряду. "І ми говорили в багатьох різних групах, з багатьма екологічними групами, про те, як ці екологічні реформи можуть бути використані як передумова для реального відновлення… Зрозуміло, що нам потрібна система екологічного моніторингу. Досі для планів, які ми бачили раніше, не було оцінки впливу на навколишнє середовище. Я думаю, що зараз це починає змінюватися", - сказала вона.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС.