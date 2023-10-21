УКР
Новини
Шкода від підриву Каховської ГЕС така, як від атомної бомби, - євродепутатка фон Крамон

Довгострокові загрози та шкода внаслідок підриву Росією Каховської дамби в Україні така ж велика, як у випадку ядерного радіаційного забруднення.

Про це під час конференції "United for Justice. United for nature" заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Ми повинні підкреслити, що цей терористичний акт, цей підрив Каховської дамби був найбільш руйнівним актом, який тільки міг статися. І особливо ті довгострокові загрози, довгострокова шкода, є такою ж серйозною, як і у випадку з ядерним радіаційним забрудненням", - сказала вона.

За словами євродепутатки, цим підривом дамби росіяни "підняли війну до історично високого рівня".

"Сейсмічна станція зафіксувала вибух всередині споруди, а не внаслідок снарядів ззовні, як стверджували російські пропагандисти. Через кілька днів, коли ми отримали дані розвідки, ми побачили, що російські "відбитки" були повсюди", - заявила фон Крамон.

Також вона вказала на масове знищення росіянами лісів Україні, великої кількості хімічних та промислових підприємств, мінування тисяч квадратних метрів території.

Євродепутат наголосила на тому, що під час відбудови України мають поєднуватися екологічні, гуманітарні та економічні потреби країни.

На цьому тлі фон Крамон заявила про необхідність чіткої інституційної готовності з боку українського уряду. "І ми говорили в багатьох різних групах, з багатьма екологічними групами, про те, як ці екологічні реформи можуть бути використані як передумова для реального відновлення… Зрозуміло, що нам потрібна система екологічного моніторингу. Досі для планів, які ми бачили раніше, не було оцінки впливу на навколишнє середовище. Я думаю, що зараз це починає змінюватися", - сказала вона.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС.

Віола фон Крамон (28) Каховська ГЕС (572)
+14
Масштаб збитків як після ядерки - але забулось за кілька днів.

Дякуємо, що хоч чиновники з ЄС справделиво звинувачують росію і нагадують за цю трагедію світу. Бо нашим дипломатам чомусь не на часі .
21.10.2023 23:23 Відповісти
+5
падло зелелене спасло херсонщіну вщент,,,
22.10.2023 00:45 Відповісти
+4
21.10.2023 23:49 Відповісти
21.10.2023 23:23 Відповісти
ну а что им ещё осталось делать, когда делать-то ничего не хочется?
21.10.2023 23:25 Відповісти
пусть эта фрау уточнит эквивалент в килотоннах. может и до термоядерной дотянет.
21.10.2023 23:27 Відповісти
Уточнит. В "килобаксах"
21.10.2023 23:33 Відповісти
скорее в "мегабаксах" вред причиненный затоплением и сбросом воды на самом деле неисчислим.
21.10.2023 23:40 Відповісти
Після підриву дамби Дніпро тече як тек тисячі (якщо не мільйони років). З точки зору екології добре.
21.10.2023 23:36 Відповісти
21.10.2023 23:47 Відповісти
21.10.2023 23:49 Відповісти
падло зелелене спасло херсонщіну вщент,,,
22.10.2023 00:45 Відповісти
В нас не має ніяких можливостей окупувати ********* і зачистити (винищити) алкодегенератів та звільнити колонії надавши їм незалежність. Тому після цієї війни ми маємо готуватися до нової війни. Видихнути можна лише тоді коли федерація розвалиться. Будь яке повоєнне відновлення має бути заточене на війну, а це суттєво звужує потенціал України. Якщо хтось думає що інвестори в чергу вишикуються під загрозу чергового набігу орди, то в цьому великі сумніви, адже самий страшний ворог внутрішній - корупція. І вона нікуди не дінеться. У нас уже достатньо ветеранів "на свободі" але ніяких реформаторських рухів ми не бачимо. Ветеранів змушують вирішувати особисті проблеми яких у них більш ніж достатньо і боротися за економічне виживання як і решті населення. Герої на війні стають безпомічними в побуті та залежними від корумпованих зелених бюрократів. Поки що жодного зрадника, корумпованого чиновника, політика або кацапського попа ветерани не покарали. Ми можемо отримати ситуацію як після Другої Світової - чоловікам з посттравматичним синдромом буде пофіг усе бо вони вважатимуть що заслужили хоча б спокій і відпочинок. Коли втомленим чоловікам пофіг, зокрема виховання нащадків, все лягає на плечі жінок. А коли жінки починають виховувати чоловіків з хлопчиків то виростають тюхтії і жіноненависники. Питання вже в тому чи варто народжувати тут і від таких втомлених... Безкарність зелених ********* породжує масову депресію і зневіру. Ми вже втратили як мінімум половину жінок і дітей які опинились за кордоном. Вони не повернуться в "життєвий простір" довічного страждання і боротьби за шматок гнилої ковбаси " сконструйований на хуцпі корумпованими жидобільшовиками зєлєнського, єрмака, татарова, шефірів... Це я до того що якщо ми не приберемо зелених тварюк то навіть перемога здобута кровю і зброєю союзників швидко перетвориться на поразку...
22.10.2023 00:47 Відповісти
 
 