2 633 33

Пакет допомоги Україні, який Байден направив у Конгрес, передбачає $46,1 млрд на оборону та $11,8 млрд бюджетної підтримки

Білий дім подав у п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Ця сума містить оборонні видатки, видатки на економічну, цивільну та ядерну безпеку і гуманітарну допомогу.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонні видатки - 46,1 млрд дол, з яких:

  • 30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме:
    •  18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA)
    •  12 млрд дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative
  • 1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
  • 14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд дол. включаючи:

  • 11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
  • 2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
  • 360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
  • 100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.
  • Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога:

  • 481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

  • 3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;
  • 5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

Зазначається, що даний бюджет - візія адміністрації Байдена, остаточні цифри видатків буде затверджувати Конгрес США.

США (24085) Маркарова Оксана (502)
Топ коментарі
+4
тобі і шольцу папалам...
22.10.2023 00:52 Відповісти
+3
разброд і шатанія - нема в них лідора - партїя не вагітна...
нема кому і кого рожати....
22.10.2023 01:53 Відповісти
+3
Питання про податки (наприклад щодо 33%) - це економічне.
А у економічних питань є завжди політичне підгрунтя.
Наступний пошук причин лунає трошки цинічно, але це - правда. Мешканці США сплачують за декілька помилкових рішень власної минулої влади: забрали ядерну зброю в України, прогавили, коли ***** змінив термін каденції з 4 до 6 років та пішов на 3-й термін. А згодом було вже запізно щось робити - людожер виріс та відчув смак крови та безпокараності.
Німеччина сплачує за свої гріхи - за політику Шрьодера та Меркель. Якщо американці підготували жертву людожеру та заплющували очі на його злочини, то німці банально годували та ростили його. Ось і відповідь про 33% американських та 40% німецьких податків. Війна коштує дуже великі гроші. Але, якщо їх не витрачати, то світом будуть керувати китайські комуністи, кремлівські садисти та іранські бородачі.
22.10.2023 02:07 Відповісти
рижі тварі заблокують
22.10.2023 00:49 Відповісти
тож рижий Джордан пролетів уже мимо посади спікера. зараз мабуть демократа Джефріса будуть пробувати обрати. там голосів точно буде досить.
22.10.2023 01:33 Відповісти
забудьте за Джефріса...
палата республіканська - ніколи вона не вибере демократа ...
самі в собі шуршать - кандідата рожають, а такого нема...
одна полоска - не беременні...
22.10.2023 01:40 Відповісти
що, знову Маккартні повернуть? )
22.10.2023 01:42 Відповісти
разброд і шатанія - нема в них лідора - партїя не вагітна...
нема кому і кого рожати....
22.10.2023 01:53 Відповісти
🤣
22.10.2023 04:05 Відповісти
А ще 48 млрд. кому? Ізраілю?
22.10.2023 00:49 Відповісти
тобі і шольцу папалам...
22.10.2023 00:52 Відповісти
держав тебе за внятного.... помилився
22.10.2023 00:54 Відповісти
Я читав вранці, що запитано 106 для України та Ізраілю.
Зараз вже читаю, що 106 перетворилися на 58.
Якщо людина, що бачить математичний вираз 58 < 106, не виправдовує ваших надій, то нічого не можу з цим зробити. Я побачив некоректність, я про це говорю.
22.10.2023 01:08 Відповісти
це на всіх шпальтах - де кому і що,
за тебе шукати не буду - Ізраєлю там шось 14+ млрд
не лінуйся пошукай перше ніж клювом дзйобати...
22.10.2023 01:16 Відповісти
Я тобі особисто хамив? Ні.
22.10.2023 01:19 Відповісти
ще не доставало - ти своєю недолугістю всім нахамив і мені в тому числі...
22.10.2023 01:23 Відповісти
Де ж недолугість?
58 + 14 + x = 106
x = 34
Можливо, недолугі ті, хто рівняння для 3-го класу не вміють вирішити?
22.10.2023 01:25 Відповісти
ти мене побідив - іноді недолугі беси бісять своїми запитанями...
тримай марку...
22.10.2023 01:58 Відповісти
дякую шо своїм відповідалом не тримаєш мене за хама...
22.10.2023 02:09 Відповісти
коли в мене відбирають 33% з мого чека то я принаймні хочу знати, а на шо те бабло піде?
22.10.2023 01:48 Відповісти
Питання про податки (наприклад щодо 33%) - це економічне.
А у економічних питань є завжди політичне підгрунтя.
Наступний пошук причин лунає трошки цинічно, але це - правда. Мешканці США сплачують за декілька помилкових рішень власної минулої влади: забрали ядерну зброю в України, прогавили, коли ***** змінив термін каденції з 4 до 6 років та пішов на 3-й термін. А згодом було вже запізно щось робити - людожер виріс та відчув смак крови та безпокараності.
Німеччина сплачує за свої гріхи - за політику Шрьодера та Меркель. Якщо американці підготували жертву людожеру та заплющували очі на його злочини, то німці банально годували та ростили його. Ось і відповідь про 33% американських та 40% німецьких податків. Війна коштує дуже великі гроші. Але, якщо їх не витрачати, то світом будуть керувати китайські комуністи, кремлівські садисти та іранські бородачі.
22.10.2023 02:07 Відповісти
та мені не жалко тих 33% відсотка - на бронік братухі донатив разів 7 - до скінчу поки не вийшов на якогось дядька з села який і мене трохи помьятає - каже давай гроші - я довезу, я дав - він довіз...
осьма попитка за надонатити...
22.10.2023 02:18 Відповісти
а що про єкономію
30млрд в рік на стримування ядерної загрози тільки від України - поки погрожуючи не змусили віддати росії, за це США заплатили десь 500млн
30млрд*25 років = 750млрд єкономії

100млрд ціна пускових шахт
65млрд ціна ядерних боеголовок
5млрд ціна стратегічних бомбардувальників
22.10.2023 12:58 Відповісти
А хто ж йому ще поможе, дiамантовому...
22.10.2023 04:08 Відповісти
Не тільки Ізраїлю. Там ще є Тайвань і кордон з Мексикою.
22.10.2023 08:54 Відповісти
Ісландія з 300 тис мешканців має борги 50 млрд. І нічого.
22.10.2023 01:10 Відповісти
Станок включить треба. На пару мiсяцiв. Жартую, звi сно, але цивiлiзований свiт давно живе в борг.
22.10.2023 04:13 Відповісти
Швець повідомив про нерадісну новину для республіканців, один конгресмен повідомив, що через дії Трампа їх покинув головний спонсор партії. Значить, будуть "виправлятись".
22.10.2023 06:11 Відповісти
Адміністрація Бідона знову просить величезні гроші незрозуміло на що. Нам потрібні сотня літаків - це десь на десятку, на десятку ракет і бомб на них і ще пару ярдів на обслуговування і розхідники.
22.10.2023 06:15 Відповісти
Лучше 56 на оборону, все равно остальное слуги народа разворуют
22.10.2023 08:29 Відповісти
Їм не можна давати живі гроші до рук - все розкрадуть! А різні проКУРВАтури, набу, сапи... - лише розведуть руками: "порушень не виявлено", "вичерпані терміни", "підозрювані за межами країни" іт.п.
Зброю і ********** - лише в ящиках і безпосередньо військовим (не МО!), ремонти і будівництво - закордонні фірми зі своїми матеріалами, технікою і обладнанням. Робочі можуть бути і наші , але не кваліфіковані і бід суворим контролем! (крастимуть...)
22.10.2023 12:05 Відповісти
фактично більше допомоги не буде, чим зараз
тобто десь в середньому 1-1.2млрд в місяць

12млрд на USAI - це через скільки років замовлять та щось виготовлять?
Попередні транші, мали 20млрд на USAI - виготовили десь на 1.3-2млрд

А що з лендлізом?
Республіканці котрі запропонували лендліз, тепер хочуть подовжити на 1 рік, після того як демократи встановили термін дії до 1 жовтня 2023 року

хоча в нас також, вже місяць не можуть дати ради - чи потрібна безкоштовня зброя
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
22.10.2023 13:05 Відповісти
Молодець Джо! Скільки бабла тепер попилять!
22.10.2023 16:33 Відповісти
 
 