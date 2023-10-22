Пакет допомоги Україні, який Байден направив у Конгрес, передбачає $46,1 млрд на оборону та $11,8 млрд бюджетної підтримки
Білий дім подав у п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Ця сума містить оборонні видатки, видатки на економічну, цивільну та ядерну безпеку і гуманітарну допомогу.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонні видатки - 46,1 млрд дол, з яких:
- 30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме:
- 18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA)
- 12 млрд дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative
- 1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
- 14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд дол. включаючи:
- 11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
- 2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
- 360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
- 100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.
- Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).
Гуманітарна допомога:
- 481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.
Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):
- 3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;
- 5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.
Зазначається, що даний бюджет - візія адміністрації Байдена, остаточні цифри видатків буде затверджувати Конгрес США.
палата республіканська - ніколи вона не вибере демократа ...
самі в собі шуршать - кандідата рожають, а такого нема...
одна полоска - не беременні...
нема кому і кого рожати....
Зараз вже читаю, що 106 перетворилися на 58.
Якщо людина, що бачить математичний вираз 58 < 106, не виправдовує ваших надій, то нічого не можу з цим зробити. Я побачив некоректність, я про це говорю.
за тебе шукати не буду - Ізраєлю там шось 14+ млрд
не лінуйся пошукай перше ніж клювом дзйобати...
58 + 14 + x = 106
x = 34
Можливо, недолугі ті, хто рівняння для 3-го класу не вміють вирішити?
тримай марку...
А у економічних питань є завжди політичне підгрунтя.
Наступний пошук причин лунає трошки цинічно, але це - правда. Мешканці США сплачують за декілька помилкових рішень власної минулої влади: забрали ядерну зброю в України, прогавили, коли ***** змінив термін каденції з 4 до 6 років та пішов на 3-й термін. А згодом було вже запізно щось робити - людожер виріс та відчув смак крови та безпокараності.
Німеччина сплачує за свої гріхи - за політику Шрьодера та Меркель. Якщо американці підготували жертву людожеру та заплющували очі на його злочини, то німці банально годували та ростили його. Ось і відповідь про 33% американських та 40% німецьких податків. Війна коштує дуже великі гроші. Але, якщо їх не витрачати, то світом будуть керувати китайські комуністи, кремлівські садисти та іранські бородачі.
осьма попитка за надонатити...
30млрд в рік на стримування ядерної загрози тільки від України - поки погрожуючи не змусили віддати росії, за це США заплатили десь 500млн
30млрд*25 років = 750млрд єкономії
100млрд ціна пускових шахт
65млрд ціна ядерних боеголовок
5млрд ціна стратегічних бомбардувальників
Зброю і ********** - лише в ящиках і безпосередньо військовим (не МО!), ремонти і будівництво - закордонні фірми зі своїми матеріалами, технікою і обладнанням. Робочі можуть бути і наші , але не кваліфіковані і бід суворим контролем! (крастимуть...)
тобто десь в середньому 1-1.2млрд в місяць
12млрд на USAI - це через скільки років замовлять та щось виготовлять?
Попередні транші, мали 20млрд на USAI - виготовили десь на 1.3-2млрд
А що з лендлізом?
Республіканці котрі запропонували лендліз, тепер хочуть подовжити на 1 рік, після того як демократи встановили термін дії до 1 жовтня 2023 року
хоча в нас також, вже місяць не можуть дати ради - чи потрібна безкоштовня зброя
https://petition.president.gov.ua/petition/196764