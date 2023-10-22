Пакет допомоги Україні, який Байден направив у Конгрес, передбачає $46,1 млрд на оборону та $11,8 млрд бюджетної підтримки

Білий дім подав у п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США, що пропонує фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Ця сума містить оборонні видатки, видатки на економічну, цивільну та ядерну безпеку і гуманітарну допомогу.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонні видатки - 46,1 млрд дол, з яких:

30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме: 18 млрд дол – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; (що дає можливість виділяти допомогу за програмою PDA) 12 млрд дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative

1,7 млрд. дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

14,4 млрд. дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд дол. включаючи:

11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;

360 млн.дол. Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

100 млн. дол. – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм.

Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн.дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога:

481 млн. дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, Україні пропонується виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

3,5 млрд. дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

5,7 млрд.дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

Зазначається, що даний бюджет - візія адміністрації Байдена, остаточні цифри видатків буде затверджувати Конгрес США.