Загроза ворожий ударних БаЛА на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних БпЛА у Кіровоградській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА ворога на Кіровоградщині! Напрямок руху – на Кропивницький!", - йдеться у повідомленні.
Через загрозу ворожих дронів повітряна тривога також оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
О 1:37 повідомлено про загрозу ударних БпЛА для Черкаської області.
