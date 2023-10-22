Загроза ворожий ударних БаЛА на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних БпЛА у Кіровоградській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА ворога на Кіровоградщині! Напрямок руху – на Кропивницький!", - йдеться у повідомленні.

Через загрозу ворожих дронів повітряна тривога також оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 1:37 повідомлено про загрозу ударних БпЛА для Черкаської області.