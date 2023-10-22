УКР
Загроза ворожий ударних БаЛА на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих ударних БпЛА у Кіровоградській області.

"БпЛА ворога на Кіровоградщині! Напрямок руху – на Кропивницький!", - йдеться у повідомленні.

Через загрозу ворожих дронів повітряна тривога також оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 1:37 повідомлено про загрозу ударних БпЛА для Черкаської області.

Зла не хватает, над Новым Стародубом люди слышат уже какой раз шелест консервных бл яшанок в небе, как и в последний раз атаки на Канатовэ. Чи нельзя на подступах к той деревне поставить какие-нить мухобойки... Попереривав бы тех зебьолых. Благо хоть зеленского город начали потихоньку защищать, сбитая ракета грохнулась, неразорвавшись, у села- тески зебила.
показати весь коментар
22.10.2023 06:15 Відповісти
 
 