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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій території Луганщини триває тотальна ліквідація вугільної галузі, росіяни розпилюють обладнання трьох шахт на металолом

шахта

Шахти окупованої Луганщини відключають від електроживлення через несплату, обладнання трьох шахт, які раніше визнали нерентабельними, ріжуть на металолом. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітників закритих шахт накриває чергова хвиля примусової мобілізації. Начальник ОВА додав, що триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.

"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес вже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" та "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", - зазначив Лисогор.

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Автор: 

шахта (704) Лисогор Артем (44) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+10
Горе-то какое!
Кто же нас теперь кормить будет?
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30.10.2023 10:21 Відповісти
+8
А для чого лугандонам шахти, шахтарі і так майже всі поздихали....
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30.10.2023 10:19 Відповісти
+6
Це вам не лагідна Україна, яка наші бюджетні гроші віддавала цим збитковим лайношахтам. Пагано вам було в Україні? Жеріть тепер, ******** даунбаські, столовою ложкою мразійську "милість". Не подавіться.
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30.10.2023 10:31 Відповісти
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А для чого лугандонам шахти, шахтарі і так майже всі поздихали....
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30.10.2023 10:19 Відповісти
воруют подарки ленина, хрущева и брежнева
на кацапии все подарки уже разворованы
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30.10.2023 10:28 Відповісти
Горе-то какое!
Кто же нас теперь кормить будет?
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30.10.2023 10:21 Відповісти
Ми то таке, а от як "нахлебники из евросоюза" будуть?
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30.10.2023 12:08 Відповісти
Там что еще оставалось что пилить???
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30.10.2023 10:24 Відповісти
накуй нам росказувати, що там поганого в ОРДЛО? В нас в Україні краще?
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30.10.2023 10:28 Відповісти
Cпочатку "аби не барига", а потім , зненацька, чогось все ******. Ну ніякого ж зв'язку.
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30.10.2023 11:32 Відповісти
Да і х з ними : і з шахтамми і з тамтешньою ватою ...
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30.10.2023 10:29 Відповісти
Це вам не лагідна Україна, яка наші бюджетні гроші віддавала цим збитковим лайношахтам. Пагано вам було в Україні? Жеріть тепер, ******** даунбаські, столовою ложкою мразійську "милість". Не подавіться.
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30.10.2023 10:31 Відповісти
Можна в Москву поехать касками постучать.
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30.10.2023 10:34 Відповісти
 
 