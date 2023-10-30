На окупованій території Луганщини триває тотальна ліквідація вугільної галузі, росіяни розпилюють обладнання трьох шахт на металолом
Шахти окупованої Луганщини відключають від електроживлення через несплату, обладнання трьох шахт, які раніше визнали нерентабельними, ріжуть на металолом.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітників закритих шахт накриває чергова хвиля примусової мобілізації. Начальник ОВА додав, що триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону.
"Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес вже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" та "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", - зазначив Лисогор.
Топ коментарі
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар30.10.2023 10:21 Відповісти Посилання
+8 Slava Holt
показати весь коментар30.10.2023 10:19 Відповісти Посилання
+6 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар30.10.2023 10:31 Відповісти Посилання
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