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Новини
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Вибухи в Одесі: рашисти вдарили ракетами по судноремонтному заводу, пошкоджено адмінбудівлю і техніку підприємства, двоє поранених

ракета,балістика,балістична

Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи. Повітряні сили інформують про загрозу балістики

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обстріл (29082) Одеса (5496) ракети (4066)


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Московський хамас.
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30.10.2023 10:23 Відповісти
Вже і німецький канцлер Шольц і нещодавно прем'єр Нідерландів Рюіте приїзджали в Одесу, обіцяли ПВО саме для Одеси, для захисту портал та зернових терміналів.
Але як не було ПВО в Одесі так і досі не має, тому рашисти ******** там все що хочуть.
Влада, де ПВО, тільки під Києвом?
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30.10.2023 10:26 Відповісти
Дуже близько до фронту, навіть ******* ППО не встигне?
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30.10.2023 10:31 Відповісти
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30.10.2023 10:40 Відповісти
Спалахне запальничка-
Підкурить сигарету-
Та на другій затяжці-

Охранник візьме попільничку-
Зроблену з оксамиту, важку-

Два кроки до *****-
Один удар у тімя жертви...
Лиш попілу зола...
На білім манжеті-

Диктатор має вмерти...
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30.10.2023 11:11 Відповісти
Дехто каже, що він вже... Але перевірити поки не можемо.
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30.10.2023 11:12 Відповісти
Увы, официоз объявят в октябре-ноябре. Так шо, новый год будет улетный.
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30.10.2023 17:18 Відповісти
А от новина про наш здобуток:
Український воїн влучив в російського окупанта, який саме ніс впольованого зайця. Джерело:

Хроника одного президента.‎
30.‎10.‎2023

Станом на 09-00 президент України Зеленський відсутній на робочому місці.

ЗСУ критично не вистачає засобів для розмінування, евакуації техніки і теплого одягу відповідного типу. Це в додаток до хронічних вже потреб в *********** і системах мінування.

Невже немає кому взяти за барки відповідального за постачання боекомплекту з Міноборони, добряче й...бнути об стіну?
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30.10.2023 11:05 Відповісти
 
 