Вибухи в Одесі: рашисти вдарили ракетами по судноремонтному заводу, пошкоджено адмінбудівлю і техніку підприємства, двоє поранених
Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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Але як не було ПВО в Одесі так і досі не має, тому рашисти ******** там все що хочуть.
Влада, де ПВО, тільки під Києвом?
Підкурить сигарету-
Та на другій затяжці-
Охранник візьме попільничку-
Зроблену з оксамиту, важку-
Два кроки до *****-
Один удар у тімя жертви...
Лиш попілу зола...
На білім манжеті-
Диктатор має вмерти...
Український воїн влучив в російського окупанта, який саме ніс впольованого зайця. Джерело:
Хроника одного президента.
30.10.2023
Станом на 09-00 президент України Зеленський відсутній на робочому місці.
ЗСУ критично не вистачає засобів для розмінування, евакуації техніки і теплого одягу відповідного типу. Це в додаток до хронічних вже потреб в *********** і системах мінування.
Невже немає кому взяти за барки відповідального за постачання боекомплекту з Міноборони, добряче й...бнути об стіну?