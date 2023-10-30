Вибухи в Одесі: рашисти вдарили ракетами по судноремонтному заводу, пошкоджено адмінбудівлю і техніку підприємства, двоє поранених

Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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