У НАТО назвали події в аеропорту Дагестану наслідком дій російської пропаганди

У НАТО заявили, що заворушення в аеропорту Махачкали не вигідні Кремлю, хоч вони є результатом російської пропаганди, що розпалює ненависть.

Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - наголосив він.

Сартс додав, що події в Махачкалі не викликали у нього особливого здивування, і зазначив, що ці сутички є одним з проявів радикалізації суспільства РФ.

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"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".

Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко, додав Сартс.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

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