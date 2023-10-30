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Новини
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У НАТО назвали події в аеропорту Дагестану наслідком дій російської пропаганди

аеропорт,махачкала

У НАТО заявили, що заворушення в аеропорту Махачкали не вигідні Кремлю, хоч вони є результатом російської пропаганди, що розпалює ненависть.

Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - наголосив він.

Сартс додав, що події в Махачкалі не викликали у нього особливого здивування, і зазначив, що ці сутички є одним з проявів радикалізації суспільства РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, - Зеленський про антисемітський бунт в російській Махачкалі

"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".

Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко, додав Сартс.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

Читайте також: Через антисемітський бунт в аеропорту Дагестану постраждало 20 людей, - МОЗ республіки

Автор: 

антисемітизм (123) Дагестан (78) НАТО (6530)


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Топ коментарі
+17
Та у вас таке саме, запускали до себе десятиліттями турків,палестинців, сирійців і так далі, заставляли людей на них горбатитися, ті нероби у відповідь нічого не робили тільки срач розводили,тепер бігають з палестинськими прапорами по Європі і підтримують хамас
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30.10.2023 10:48 Відповісти
+15
Когда кацапня бомбила мусульманский Алеппо в Сирии, эти бабуины засунули язык в жопу ослу?
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30.10.2023 10:55 Відповісти
+7
Дім який руйнується з середини-не встоїть...тому спостерігаймо-процес вже пішов...
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30.10.2023 10:49 Відповісти
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Та у вас таке саме, запускали до себе десятиліттями турків,палестинців, сирійців і так далі, заставляли людей на них горбатитися, ті нероби у відповідь нічого не робили тільки срач розводили,тепер бігають з палестинськими прапорами по Європі і підтримують хамас
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30.10.2023 10:48 Відповісти
100%.
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30.10.2023 10:52 Відповісти
Ну конкретно це говорить латвієць, у них там кацапи замість мусульман...
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30.10.2023 11:04 Відповісти
Дім який руйнується з середини-не встоїть...тому спостерігаймо-процес вже пішов...
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30.10.2023 10:49 Відповісти
А яка ще пропаганда може бути в кацапстані? А те що воно не вигідно кремлю, то що? Може нам заплакати?
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30.10.2023 10:51 Відповісти
Мене не дуже дивує, що ***** (при всій його розтиражованій "лояльності до євреїв) почав розігрувати єврейську карту. Але є два питання:
1. Як вдалося уникнути цього шабашу іншим ісламським територіям запоребрика - Татарстан, Башкирія, навіть Чечня?
2. Чому не стали піднімати таку хвилю у Москві, де достатньо мусульман?
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30.10.2023 10:52 Відповісти
Ще не вечір...
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30.10.2023 10:53 Відповісти
тому що, це проіскі києвской хунти.
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30.10.2023 10:54 Відповісти
1. Хз.
2. мАцква - то їх зразково-показовий осередок цивілізації, там навіть мобілізацію серед мешканців не проводять, хіба що таджиків-нелегалів хапають.
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30.10.2023 10:59 Відповісти
Такі події завжди стаються зненацька.

Можна прогнозувати заворушення,
але неможливо прогнозувати, коли, де,
в якій формі та з якого приводу.
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30.10.2023 11:02 Відповісти
Вважаєте, що це стихійно?
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30.10.2023 11:08 Відповісти
В кацапии сейчас стихийного нет ничего, тем более массовых сборищ.
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30.10.2023 11:22 Відповісти
Чому б ні?
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30.10.2023 11:57 Відповісти
Подивимось, як їх поліція буде з цим боротись. Якщо стихійно - за кілька годин наведуть лад, максимум - доба.
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30.10.2023 12:11 Відповісти
особисто мені, дуже подобається шо трапилось в махачкалє!
ні, звісно, це не революція, але, нехай по всьому болоту, палахне голодний бунт.
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30.10.2023 10:53 Відповісти
Все що в кацапії та за її межами це дії ***** та пропоганди. Тупі кацапи затягують зашморг на своїй баранячій шиї.
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30.10.2023 10:53 Відповісти
Когда кацапня бомбила мусульманский Алеппо в Сирии, эти бабуины засунули язык в жопу ослу?
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30.10.2023 10:55 Відповісти
+100500!!!
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30.10.2023 11:17 Відповісти
події в аеропорту , є наслідком дії "рашистського "хаммасу"
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30.10.2023 11:01 Відповісти
А шо скажуть з приводу підйому антисеметизму путинські сраколизи як Хазанов,Ярмольник,Якубович і решта кошерних "вєлікоросів"?
Мовчать?
Ну,ну...
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30.10.2023 11:03 Відповісти
У ***** ще є ручні масковсіє раввіни, мені цікаво що ці тварі прошамкають
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30.10.2023 11:19 Відповісти
Ни фига себе!
То есть эти мужики в трениках
Насмотрелись Соловьева
И пошли мочить евреев?
Нестыковочка получается
Соловьев - ЕВРЕЙ
Нет ,этих мужиков в трениках
Готовят эфэсбэшники
И хорошо платят
А на Соловьева мужикам в трениках насрать
Пока
Дадут отмашку- они и Соловьева отметелят
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30.10.2023 11:07 Відповісти
Всьо так.
Кацапське ТВ сходить на лайно описуючи хамасівських "мальчіков в трусіках" яких ******** злобні євреї. На думку сімонян це має показати наскільки росіюшка гуманна, що не бомбить так Київ.
Ну і результат - одні кацапи лізуть "убівать хахлов" інші "убівать євреїв"...
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30.10.2023 11:30 Відповісти
мужики в треніках - солов'їний помьот...
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30.10.2023 11:30 Відповісти
События в Дагестане показали, что употребление слова "чурки" - самое толерантное определение протестующих....
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30.10.2023 11:14 Відповісти
"чурки" -основний народотворчий елемент рабϟϟійської ідентичності..
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30.10.2023 11:24 Відповісти
Звичайні кацапи, підвид чурки...
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30.10.2023 11:31 Відповісти
в рабϟϟії руϟϟкоізичних ущємляют?
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30.10.2023 11:15 Відповісти
На Московії, вже давно нічого не відбувається просто так! Саме цікаве почнеться тоді, коли потрібно буде саджати цих "протестувальників" на строк від 8 до 15 років. Дуже хочеться подивитись як це буде відбуватись у республіці де клановий устрій суспільного життя. Чи вони, як і завжди, скажуть, "Это другое"
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30.10.2023 11:17 Відповісти
Євреям варто би проаналізувати, задуматись і зробити висновки про істинну причину не тільки подій в Махачкалі чи Газі, а того, що відбувалося з ними у всі часи і віки у просторі і часі.
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30.10.2023 11:24 Відповісти
У хитрого московита как раз все под контролем,стадо баранов выпустило пар ненависти на далекий Израиль и надолго забыло про то,кто оккупирует их родные земли и против кого нужно воевать.
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30.10.2023 11:38 Відповісти
біробіджан! доколє будете мовчати?
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30.10.2023 11:39 Відповісти
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30.10.2023 11:56 Відповісти
Возможно скоро так за всеми неверными бегать будут.
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30.10.2023 12:47 Відповісти
 
 