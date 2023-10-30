У НАТО назвали події в аеропорту Дагестану наслідком дій російської пропаганди
У НАТО заявили, що заворушення в аеропорту Махачкали не вигідні Кремлю, хоч вони є результатом російської пропаганди, що розпалює ненависть.
Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - наголосив він.
Сартс додав, що події в Махачкалі не викликали у нього особливого здивування, і зазначив, що ці сутички є одним з проявів радикалізації суспільства РФ.
"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".
Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко, додав Сартс.
Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.
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1. Як вдалося уникнути цього шабашу іншим ісламським територіям запоребрика - Татарстан, Башкирія, навіть Чечня?
2. Чому не стали піднімати таку хвилю у Москві, де достатньо мусульман?
2. мАцква - то їх зразково-показовий осередок цивілізації, там навіть мобілізацію серед мешканців не проводять, хіба що таджиків-нелегалів хапають.
Можна прогнозувати заворушення,
але неможливо прогнозувати, коли, де,
в якій формі та з якого приводу.
ні, звісно, це не революція, але, нехай по всьому болоту, палахне голодний бунт.
Мовчать?
Ну,ну...
То есть эти мужики в трениках
Насмотрелись Соловьева
И пошли мочить евреев?
Нестыковочка получается
Соловьев - ЕВРЕЙ
Нет ,этих мужиков в трениках
Готовят эфэсбэшники
И хорошо платят
А на Соловьева мужикам в трениках насрать
Пока
Дадут отмашку- они и Соловьева отметелят
Кацапське ТВ сходить на лайно описуючи хамасівських "мальчіков в трусіках" яких ******** злобні євреї. На думку сімонян це має показати наскільки росіюшка гуманна, що не бомбить так Київ.
Ну і результат - одні кацапи лізуть "убівать хахлов" інші "убівать євреїв"...