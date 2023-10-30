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Дату візиту Зеленського до Ізраїлю ще не призначено, але він може відбутися найближчим часом, - посол Бродський

зеленський

Посол України в Ізраїлі Міхаель Бродський заперечив інформацію про те, що президенту Володимиру Зеленському нібито відмовили у візити до Ізраїлю.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Ynet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, інформація про те, що Зеленському нібито "відмовили у візиті" до Ізраїлю, є неправдивою, оскільки офіційного запиту від України не було.

Він зазначив, що Єрусалим надіслав Києву повідомлення про те, що Зеленський може приїхати в будь-який час.

"Я вірю, що він прибуде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що його візит відбудеться", - сказав дипломат.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Ізраїль (1658) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+12
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».

(анекдоту вже чотири роки!)
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30.10.2023 11:01 Відповісти
+8
Мало вам горя?Воно з цим полупоцом ходить поруч.
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30.10.2023 11:00 Відповісти
+7
Не пойму, какая польза от приезда президента Украины в воюющий Израиль? Украина может дать оружие, добровольцев? Почему нельзя поговорить по телефону? Украина не осудила резолюцию ООН против Израиля. Какой смысл в поездке? Или это чисто занять информпространство? Ну вот поедет Зеленский в Израиль, в ответ на это возбудятся Саудовская Аравия, Турция и Катар, а какая от поездки польза Израилю и Украине? Не понимаю.
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30.10.2023 11:57 Відповісти
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Мало вам горя?Воно з цим полупоцом ходить поруч.
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30.10.2023 11:00 Відповісти
Бо-може-втече ?

тоді піду в синагогу та поставлю пудовую свічку Б-г
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30.10.2023 11:45 Відповісти
а йому таки пасують пейси....

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30.10.2023 11:50 Відповісти
Хай там і залишається назавжди.
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30.10.2023 12:05 Відповісти
Україна у ізраільському конфлікті повинна зайняти позицію не втручання, адже евреї не стали на боці України і відмовились давати згоду на використання своєї зброї то чого нам за них перейматись?? Також, нам не варто псувати відносини з Турцією, бо Ердоган хоч і слизький тип, але на відміну від Ізраілю, постачає нам зброю та Байрактари
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30.10.2023 11:01 Відповісти
Ви помиляєтесь , Україна повинна підтримаи Ізраїль хоча б тому що це роблять наші ключові партнери з Європи та США , це по перше , по друге Ізраїль зазнав токого ж несправедливого нападу як і Україна , по трете потрібно перетягати нейтральних до московії та сильних партнерів на нашу сторону , щоб в майбутьноьому створити максимально сильну антимосковську світову коаліцію.
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30.10.2023 11:17 Відповісти
Не втручання теж норм варіант, нехай включають дипломатію!
В даному випадку, підтриматичи не підтримати означає втратити власну підтримку
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30.10.2023 11:24 Відповісти
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».

(анекдоту вже чотири роки!)
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30.10.2023 11:01 Відповісти
Що він там забув? Краще нехай думає за Україну, бо якщо зіпсує відносини з Турцією
то євреї нам не допоможуть! россію агресором вони не визнали !
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30.10.2023 11:06 Відповісти
Турки теж не визнали!
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30.10.2023 11:10 Відповісти
Ці хоч збою надають
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30.10.2023 11:32 Відповісти
не дають а ПРОДАЮТЬ
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30.10.2023 14:15 Відповісти
"За його словами, інформація про те, що Зеленському нібито "відмовили у візиті" до Ізраїлю, є неправдивою, оскільки офіційного запиту від України не було."
---------
Авжеж, вірю, так ви і скажете, що найвеличнішого відправили куди подалі
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30.10.2023 11:07 Відповісти
У нас же на фронті проблем не має, Авдіївка не знаходиться під великою загрозою. Чом би і не покататися.
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30.10.2023 11:09 Відповісти
Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, Для "бажаних гостей" дати призначають задовго до їх відвідин.
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30.10.2023 11:10 Відповісти
Напевно Зєлі дуже чешиться передати свій досвід керування країною під час війни: телемарафон, мародерство, тротуарна плитка і поставити кацапню на державні посади.
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30.10.2023 11:11 Відповісти
Как мы будем безмерно счастливы узнать эту секретную информацию !
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30.10.2023 11:29 Відповісти
Дату візиту Зеленського до Ізраїлю ще не призначено, але він може відбутися найближчим часом

Божечки!
Я ж теперка просто лусну від нетерпіння!
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30.10.2023 11:29 Відповісти
А йому тепер вже нема ніякого зиску з такої поїздки.
Час для самопіару втрачено
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30.10.2023 14:00 Відповісти
Турист, с-ка. Дома ж роботи нема.
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30.10.2023 11:38 Відповісти
Оставьте этого брехливого шоумена со всем его коррупционно-некомпетентным шапито-95, у себя в Израиле. Сможете вживую увидеть истинный образ непревзойденного политика.

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30.10.2023 11:47 Відповісти
Не пойму, какая польза от приезда президента Украины в воюющий Израиль? Украина может дать оружие, добровольцев? Почему нельзя поговорить по телефону? Украина не осудила резолюцию ООН против Израиля. Какой смысл в поездке? Или это чисто занять информпространство? Ну вот поедет Зеленский в Израиль, в ответ на это возбудятся Саудовская Аравия, Турция и Катар, а какая от поездки польза Израилю и Украине? Не понимаю.
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30.10.2023 11:57 Відповісти
Папку з мамкою провідать і попросить щоб їм у морду місцеві не плювали за "утримання" при голосуванні в ООН
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30.10.2023 12:19 Відповісти
Да никто им в морду плевать не будет. Израильтяне мудрые люди и понимают, что Украина в сложном дипломатическом положении. Но, одно но, если в ООН Украина сделала финт ушами своим воздержанием (чтоб не портить отношения с исламскими государствами), то зачем перечёркивать это визитом в Израиль?
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30.10.2023 12:48 Відповісти
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:

- Слухаю!...

- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?

- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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30.10.2023 13:03 Відповісти
Ідея анекдоту цікава, проте, коли реально подивитися на речі, то постає дуже непросте питання: хто направду більш ватний, дурнуватий і обдовбаний - Боневтік Відважний чи "римський папік" теперішній Папа?
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30.10.2023 13:33 Відповісти
Анекдоту років чотири - не менше Тоді Папа ще свою пришелепкуватість тав явно не проявляв
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30.10.2023 13:39 Відповісти
А, тоді все стає на свої місця.
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30.10.2023 13:50 Відповісти
Я часто у збірнику анекдотів проставляю дату занесення в кондуїт - тому знаю коли він туди включався
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30.10.2023 13:53 Відповісти
Це раціонально. Бо якась штука сьогодні може сприйматися дещо інакше, ніж кілька років тому.
...Гаразд. Зараз годинки на дві я покину форум. Маю їхати до онколікарні, забрати результати крайнього обстеження, щоб показати їх онкологу у поліклініці за місцем проживання. Хай вона перекладе з "медичної на українську" - що там і як там.
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30.10.2023 14:08 Відповісти
Це така ***************, посварити Україну з Турцією та іншими, та послабити Україну
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30.10.2023 12:40 Відповісти
А детальніше про "хазарський план" можна? І, головно, про рептілоїдів, про рептілоїдів... Бо давненько вже тут такого ніхто не шрайбав.
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30.10.2023 13:55 Відповісти
Щось від тебе, гражданін, дуже лаптями тхне. Не пішов би ти вслід за руZZкім вайенним карапльом?
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30.10.2023 23:57 Відповісти
Ледь не забув: перед тим, як стати на курс руZZкага вайеннага карапля, сходи до лікаря за галоперидолом.
Успіхів!
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31.10.2023 02:50 Відповісти
Щоб я відповів би на місті Натаньху українському послу ,який би мене запитав стосовно візиту Зеленського до Ізраїлю?
1.Мене в ці дні не буде в Ізраїлі
2.У нас карантин,ми не приймаємо зараз.
3.В Ізраїлі у цей час нікого не буде!
4.Ізраїля в Ізраїлі в цей час не буде.
Чесно кажучи,робив би все,щоб не витрачати свій час на цього довбня.
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30.10.2023 12:23 Відповісти
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30.10.2023 12:24 Відповісти
Посмотреть в глаза тому, кто смотрел в глаза х-лу.
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30.10.2023 12:33 Відповісти
Кому в Ізраїді потрібен зараз ЗЄ? Толку від нього?
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30.10.2023 13:58 Відповісти
Дипломатично ввічлива мова посла (на відміну від нахабно-бидляцького тону багатьох наших дипломатів і керівників, які вже встигли образити деяких наших союзників), не може приховати того факту, що в Ізраїлі зовсім не чекають на українського недоєврея - недопрезидента. Тому підтвердження візити перших керівників США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів та інших країн, які вже відбулися після 7 жовтня.
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30.10.2023 14:06 Відповісти
 
 