Дату візиту Зеленського до Ізраїлю ще не призначено, але він може відбутися найближчим часом, - посол Бродський

Посол України в Ізраїлі Міхаель Бродський заперечив інформацію про те, що президенту Володимиру Зеленському нібито відмовили у візити до Ізраїлю.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Ynet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, інформація про те, що Зеленському нібито "відмовили у візиті" до Ізраїлю, є неправдивою, оскільки офіційного запиту від України не було.

Він зазначив, що Єрусалим надіслав Києву повідомлення про те, що Зеленський може приїхати в будь-який час.

"Я вірю, що він прибуде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що його візит відбудеться", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Бродський вважає Україну найбільш проізраїльською країною в Європі: Незабаром Рада визнає ХАМАС терористичною організацією