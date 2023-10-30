Дату візиту Зеленського до Ізраїлю ще не призначено, але він може відбутися найближчим часом, - посол Бродський
Посол України в Ізраїлі Міхаель Бродський заперечив інформацію про те, що президенту Володимиру Зеленському нібито відмовили у візити до Ізраїлю.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті Ynet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, інформація про те, що Зеленському нібито "відмовили у візиті" до Ізраїлю, є неправдивою, оскільки офіційного запиту від України не було.
Він зазначив, що Єрусалим надіслав Києву повідомлення про те, що Зеленський може приїхати в будь-який час.
"Я вірю, що він прибуде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що його візит відбудеться", - сказав дипломат.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар30.10.2023 11:01 Відповісти Посилання
+8 Fernando Vascones
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+7 Dyukov
показати весь коментар30.10.2023 11:57 Відповісти Посилання
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тоді піду в синагогу та поставлю пудовую свічку Б-г
В даному випадку, підтриматичи не підтримати означає втратити власну підтримку
(анекдоту вже чотири роки!)
то євреї нам не допоможуть! россію агресором вони не визнали !
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Авжеж, вірю, так ви і скажете, що найвеличнішого відправили куди подалі
Божечки!
Я ж теперка просто лусну від нетерпіння!
Час для самопіару втрачено
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
"римський папік"теперішній Папа?
...Гаразд. Зараз годинки на дві я покину форум. Маю їхати до онколікарні, забрати результати крайнього обстеження, щоб показати їх онкологу у поліклініці за місцем проживання. Хай вона перекладе з "медичної на українську" - що там і як там.
Успіхів!
1.Мене в ці дні не буде в Ізраїлі
2.У нас карантин,ми не приймаємо зараз.
3.В Ізраїлі у цей час нікого не буде!
4.Ізраїля в Ізраїлі в цей час не буде.
Чесно кажучи,робив би все,щоб не витрачати свій час на цього довбня.