Ворог обстріляв Томину Балку та Козацьке на Херсонщині, двоє поранених

Окупанти продовжують атакувати Херсонщину, є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, у Томиній Балці під ворожим вогнем опинився житловий будинок. В оселі пошкоджено вікна, фасад, дах, а також паркан. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік.

"Через черговий російський обстріл Козацького постраждав 48-річний місцевий житель. Його з травмою ноги доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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