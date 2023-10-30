З 10 жовтня знищено вже шість ворожих літаків Су-25, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Штупун

Починаючи з 10 жовтня поточного року захисники України збили шість ворожих штурмових літаків Су-25 на Таврійському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо фронтової авіації - штурмовиків Су-25. Я знаю, що вони у безпеці не почуваються. З 10 жовтня вже шість Су-25 впало і згоріло", - сказав речник.

Водночас він зауважив, що Су-35 та СУ-34 перебувають у відносній безпеці, бо мають можливість кидати авіаційні бомби здалеку.

"Вони у відносній безпеці, тому, що наше ППО їх не може дістати", - сказав речник.

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Крім того, ворог, на жаль, має досить потужну логістику, додав він.

"Ми виводимо з ладу тільки на короткий час його техніку. Наша розвідка і партизани або люди, які нам співчувають, все це фіксують і ми по максимуму нищимо техніку ворога. На деяких ділянках ворог відчуває дефіцит боєприпасів. Він намагається компенсувати це ударами авіації", - пояснив Штупун.