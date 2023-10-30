Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і вирішенню "української кризи", - речник МЗС Ван Веньбін
Хоча представник Китаю не брав участі в саміті щодо української Формули миру на Мальті, Китай продовжить по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням "української кризи".
Про це на брифінгу в понеділок заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи", - заявив Ван на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі щодо України на Мальті з небажанням Китаю надалі відігравати активну роль у пошуку шляхів припинення російсько-української війни.
За його словами, Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням "кризи в Україні".
При цьому речник дипвідомства не пояснив причин відсутності представника Китаю на Мальті, хоча на попередньому саміті в Саудівській Аравії Китай представляв спецпредставник уряду Лі Хуей.
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