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Новини Війна
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Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і вирішенню "української кризи", - речник МЗС Ван Веньбін

китай

Хоча представник Китаю не брав участі в саміті щодо української Формули миру на Мальті, Китай продовжить по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням "української кризи".

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи", - заявив Ван на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі щодо України на Мальті з небажанням Китаю надалі відігравати активну роль у пошуку шляхів припинення російсько-української війни.

За його словами, Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням "кризи в Україні".

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При цьому речник дипвідомства не пояснив причин відсутності представника Китаю на Мальті, хоча на попередньому саміті в Саудівській Аравії Китай представляв спецпредставник уряду Лі Хуей.

Автор: 

Китай (4691) Мальта (103)


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Топ коментарі
+13
Кітай-союзник раші,цим все сказано.
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30.10.2023 12:08 Відповісти
+12
Українська криза?
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30.10.2023 12:05 Відповісти
+6
Пішов в дупу Лі ****, чи навпаки!
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30.10.2023 12:09 Відповісти
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Українська криза?
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30.10.2023 12:05 Відповісти
Кітай-союзник раші,цим все сказано.
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30.10.2023 12:08 Відповісти
Пішов в дупу Лі ****, чи навпаки!
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30.10.2023 12:09 Відповісти
політичний клоун !
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30.10.2023 12:17 Відповісти
"української кризи" ??? Одразу на пуй !!!
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30.10.2023 12:23 Відповісти
Косоокі хитрожопі балаболи та пособники рашизма.
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30.10.2023 12:32 Відповісти
грошовиті, хитрожопі китайці - могучі сцикуни, які дуже залежні від напрямку та сили вітру
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30.10.2023 12:40 Відповісти
Під "по-своєму сприяти" в Китаї, схоже, означає постачати рашистам дрони, компоненти для виробництва зброї та припасів, амуніцію і т.п. Брехлива комуняцька наволоч.
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30.10.2023 12:43 Відповісти
Пропоную називати напад Японії на Китай та загарбницьку війну, яку вела Японія проти Китаю в 1937-1945 рр., "китайською кризою". Варто було би висловити невдоволення тим, що після "китайської кризи" в Китаї до влади прийшли нелегітимні сили на іноземних багнетах і збиткуються над величною країною вже 75 років... Перманентна китайська криза...
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30.10.2023 19:13 Відповісти
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30.10.2023 20:50 Відповісти
«по своєму» з китайської перекладається як «нікуя не робити»
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31.10.2023 01:29 Відповісти
 
 