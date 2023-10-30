Гуманітарним чорноморським коридором до портів Одещини 30 жовтня прямують два судна
Тимчасовим чорноморським коридором до порту Одеса йде балкер Seajoy, до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y.
Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, до порту Одеса йде балкер Seajoy, а також до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y", - йдеться в повідомленні.
У ЦТС зазначили, що 29 жовтня зафіксовано прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар30.10.2023 15:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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