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Гуманітарним чорноморським коридором до портів Одещини 30 жовтня прямують два судна

корабель

Тимчасовим чорноморським коридором до порту Одеса йде балкер Seajoy, до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y.

Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, до порту Одеса йде балкер Seajoy, а також до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y", - йдеться в повідомленні.

У ЦТС зазначили, що 29 жовтня зафіксовано прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через Чорноморський гуманітарний коридор уже пройшло 53 судна

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корабель (1617) гуманітарний коридор (178) зерновий коридор (583)


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Це не гуманітарний коридор. Це тий коридор який Чорноморськи держави мають захищати силою своєї зброї. Ясно що Московія може будь-якої хвилини завдати удару по судах, що проходять\ виходять з цих портів.
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30.10.2023 15:00 Відповісти
 
 