Гуманітарним чорноморським коридором до портів Одещини 30 жовтня прямують два судна

Тимчасовим чорноморським коридором до порту Одеса йде балкер Seajoy, до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y.

Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, до порту Одеса йде балкер Seajoy, а також до одного з портів Великої Одеси - судно Mohamad Y", - йдеться в повідомленні.

У ЦТС зазначили, що 29 жовтня зафіксовано прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin.

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