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Новини Війна
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Війська РФ вдарили по Бериславському району Херсонщини, поранення дістали 2 особи

берислав

Внаслідок російського удару по Бериславу на Херсонщині поранено 2 осіб.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, а також зруйновано каплицю Пресвятої Богородиці

Також рашисти вдарили у по Бериславу, постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони перебувають у лікарні, медики надають потерпілим допомогу.

Читайте: Ворог обстріляв Томину Балку та Козацьке на Херсонщині, двоє поранених

Автор: 

обстріл (29082) Херсонська область (5871)


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30.10.2023 13:07 Відповісти
 
 