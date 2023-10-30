Війська РФ вдарили по Бериславському району Херсонщини, поранення дістали 2 особи
Внаслідок російського удару по Бериславу на Херсонщині поранено 2 осіб.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, а також зруйновано каплицю Пресвятої Богородиці
Також рашисти вдарили у по Бериславу, постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони перебувають у лікарні, медики надають потерпілим допомогу.
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показати весь коментар30.10.2023 13:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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