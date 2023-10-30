На Таврійському напрямку за добу втрати ворога становлять понад 500 осіб, ЗСУ знищили 49 одиниць військової техніки

Минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 21 авіаудару, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1086 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1387 вогневих завдань.

Про це у Facebook повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського - відбито понад 10 атак ворога.

20 штурмів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки завершились для окупантів втратами. Противник відійшов. На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку загарбників південніше Вугледара, а на Запорізькому - ворог 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного", - йдеться в повідомленні.

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Загальні втрати ворога склали 527 осіб. Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога.