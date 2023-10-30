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Новини
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Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю російських та білоруських атлетів

дзюдо

Національна збірна України з дзюдо візьме участь у чемпіонаті Європи в Монпельє (Франція), попри допуск атлетів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі.

Про це повідомила Федерація дзюдо України (ФДУ), інформує Цензор.НЕТ.

"Федерація дзюдо України разом з Національним олімпійським комітетом та Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейського союзу дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників Росії та Білорусі у будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн та підтримки війни проти України.

На жаль, допуск російських і білоруських дзюдоїстів до змагань на території Франції – країни-господарки майбутніх Олімпійських ігор, створює прецедент та говорить про негативні тенденції для всього спортивного світу", - йдеться у заяві ФДУ.

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Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було ухвалено одностайне рішення щодо участі збірної України у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє, зазначили у ФДУ.

Автор: 

спорт (1631) чемпіонат (218) дзюдо (29)


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Топ коментарі
+12
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30.10.2023 12:53 Відповісти
+6
мудаки
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30.10.2023 12:59 Відповісти
+5
Тільки бойкот....
Жодних поблажок....
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30.10.2023 14:07 Відповісти
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Підуть всупереч закону зеленої плісняви?...
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30.10.2023 12:51 Відповісти
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30.10.2023 12:53 Відповісти
А вы не представляете, а почитайте про 3 и 4 по значимости храмы в исламе, которые находятся на территории Израиля. Ах да, ещё одно - палестинского патриархата не существует. Но с 2014 года палестинцы ходят на паломничество и молитвы на территорию Израиля.
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30.10.2023 13:42 Відповісти
Спорт всє палітікі.
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30.10.2023 12:54 Відповісти
Просто легальний спосіб одп...дити русака, ще й поаплодують і нагородять.
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30.10.2023 13:14 Відповісти
І нах*я?
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30.10.2023 12:57 Відповісти
мудаки
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30.10.2023 12:59 Відповісти
Какая разница будут или нет если все-равно ***** получат)))
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30.10.2023 13:02 Відповісти
А в район Авдєєвки , не хотять переміститися???
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30.10.2023 13:04 Відповісти
малороси жирують, поки патріоти воюють.
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30.10.2023 13:04 Відповісти
Чисто по-людськи - а хто цим "спортсменам" дасть дозвіл на виїзд з країни?
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30.10.2023 13:27 Відповісти
Козли!
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30.10.2023 13:42 Відповісти
Спартцмєни, ще і за наш рахунок поїдуть з московитами обніматись...
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30.10.2023 13:52 Відповісти
Тільки бойкот....
Жодних поблажок....
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30.10.2023 14:07 Відповісти
На цих змаганнях більшість країн представлятимуть кавказці з декількох сусідніх аулів. У нас вони звільнені від мобілізації і мають право виїзду за кордон як спортсмени.
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30.10.2023 14:11 Відповісти
Надо бойкотировать
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30.10.2023 15:31 Відповісти
Дзюдо - *********** вид спорта: мужики друг друга зажимают, громко пердят, мощно воняют.
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30.10.2023 15:55 Відповісти
Це з якого переляку ти дописало що дзюдо-кацапське?Є така могутня країна-Японія,і такий же могутній вид єдиноборств як дзюдо.Україні потрібні ліцензії на виступ на Олімпіаді. В дзюдо-вітання супротивників - на відстані,прецендента,як з Харлан не буде.А на татамі може організуються судді-при рівній боротьбі без прийомів-треба буде давати оцінку-"По мнению"суддів.От і провірка "на вшивість"...
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30.10.2023 16:07 Відповісти
Це ти так прочитало.
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30.10.2023 16:41 Відповісти
 
 