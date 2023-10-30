Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю російських та білоруських атлетів

Національна збірна України з дзюдо візьме участь у чемпіонаті Європи в Монпельє (Франція), попри допуск атлетів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі.

Про це повідомила Федерація дзюдо України (ФДУ), інформує Цензор.НЕТ.

"Федерація дзюдо України разом з Національним олімпійським комітетом та Міністерством молоді та спорту України неодноразово зверталися з офіційними листами до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) та Європейського союзу дзюдо (EJU) з вимогою не допускати до змагань під егідою цих організацій представників Росії та Білорусі у будь-якому статусі. На жаль, керівництво IJF та EJU відверто ігнорує ці звернення та викладені в них факти причетності дзюдоїстів з країн-агресорів до силових структур своїх країн та підтримки війни проти України.

На жаль, допуск російських і білоруських дзюдоїстів до змагань на території Франції – країни-господарки майбутніх Олімпійських ігор, створює прецедент та говорить про негативні тенденції для всього спортивного світу", - йдеться у заяві ФДУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у нейтральному статусі у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024

Водночас можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було ухвалено одностайне рішення щодо участі збірної України у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє, зазначили у ФДУ.