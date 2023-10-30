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Погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики силою зброї свідчать, що санкції працюють, - євродепутат від Литви Ауштрявічюс

литва,кордон,білорусь

Погрози на адресу Литви з боку першого заступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павла Муравейка свідчать про те, що санкції працюють.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив депутат Європейського парламенту від Литви та постійний доповідач із питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс.

"Погрози Павла Муравейка "пробити коридор" для транзиту білоруських товарів через Литву свідчать про те, що запроваджені проти Мінська обмеження мають вплив на економічні та фінансові результати державного бюджету Білорусі. Це добре", – сказав Ауштрявічюс.

Водночас, за його словами, треба розуміти, що "Мінськ сам по собі, можливо, і не становить військової загрози або ризику, але він усе-таки грає в ширшому плані під музику із Кремля, із Москви", а це значить, що всі загрози "повинні аналізуватися, повинні ухвалюватися рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі вважають, що мають усі підстави "прорубати коридор" для транзиту через Литву силою зброї

"У Литві ми робимо все можливе, зміцнюємо свою обороноздатність. Головне, що є повне партнерство з нашими партнерами і з НАТО, і з Євросоюзу, і це тільки початок. Тому замахнутися взагалі на Захід, а Литва – частина Заходу, – це дуже ризиковано, навіть для Олександра Григоровича з його генералами.

Тому що відповідь була б, я б сказав, непропорційно суворою для тих, хто спробував би це зробити", – наголосив європарламентар.

За його словами, такі висловлювання показують, що є різні яструби і в Мінську, і в Москві, які намагаються провокувати, задавати вищий тон, створювати напругу.

"Але вони мають знати, що ми готові до відповіді. І це буде не відповідь Вільнюса чи Риги, це буде відповідь із Брюсселя і Вашингтона. Тому треба добре подумати, чи не страшно навіть думати переступити кордон", – додав Ауштрявічюс.

Читайте: Литовським військовослужбовцям заборонять виїжджати до Росії та Білорусі

Автор: 

Білорусь (7967) Литва (2444) транзит (787)


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Топ коментарі
+5
цікава тактика: віддати кацапам усю боєздатну техніку і бк, а потім погрожувати прорубати коридори. язиком в дупу ці нікчеми коридор прорубають.
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30.10.2023 13:04 Відповісти
+4
Но сначала бюльбофюрер решил пробить (окно) Орбану - пригласил в гости....
П.С.
После всех этих красных линий и угроз применения ядерного оружия - пробивка уже никого не возбуждает.
Весь мир увидел, как "2-ая армия мира" пробивает провинциальный город долгими месяцами...
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30.10.2023 13:06 Відповісти
+3
Це лише свідчить, що у філіала раші чергове осіннє загострення. Розкажуть самі собі які вони круті перці і "вєсь мір в труху, но потом" і далі підуть ловити креветки в білоруському морі.
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30.10.2023 13:12 Відповісти
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цікава тактика: віддати кацапам усю боєздатну техніку і бк, а потім погрожувати прорубати коридори. язиком в дупу ці нікчеми коридор прорубають.
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30.10.2023 13:04 Відповісти
Муравейка... Та НАТО хомячків не боїться
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30.10.2023 13:48 Відповісти
У ділі прорубання коридору справа бульбашів - ловити своїми дупами НАТОвські кулі та снаряди аж доти, доки вони не закінчаться.
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30.10.2023 14:21 Відповісти
Но сначала бюльбофюрер решил пробить (окно) Орбану - пригласил в гости....
П.С.
После всех этих красных линий и угроз применения ядерного оружия - пробивка уже никого не возбуждает.
Весь мир увидел, как "2-ая армия мира" пробивает провинциальный город долгими месяцами...
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30.10.2023 13:06 Відповісти
Це лише свідчить, що у філіала раші чергове осіннє загострення. Розкажуть самі собі які вони круті перці і "вєсь мір в труху, но потом" і далі підуть ловити креветки в білоруському морі.
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30.10.2023 13:12 Відповісти
Якщо навіть припустити "пробиття" якогось коридору від Білорусі до Балтики не зрозуміло що з цього корисного буде для Білорусі, бо Балтійське море фактично є внутрішнім морем країн НАТО і ніхто нічого перевозити ним бульбофюреру не дозволить. Окрім того незрозуміло чому білорусам не возити свої товари через порти Московії (т.з. "роССії"), той же Пітер, якщо є що возити?! Чи Москва теж проти Мінська ввела якісь обмеження та санкції?! Надто багато погрозливих висловлювань рашистських та білоруських політиків й посадовців викликають подив через надмірну тупість, нелогічність і пихату самовпевненість!
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30.10.2023 13:25 Відповісти
Якщо Лука наважиться "биконуть" (а це він зробить лише під примусом кацапів) - його "затовчуть" негайно А Кремль за нього відкрито не "впишеться" Буде такий самий "цирк", що й з ХАМАС На напад підбурять, а самі "умиють руки" Бо якщо НАТО поставить мінну "завісу" між естонським та фінським берегами і розмістить на Аландах та Моонзунді ПКР - Фінська затока перетвориться у "вогняний мішок І Росія залишиться не тільки без Чорноморського, а й без балтійського флоту
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30.10.2023 13:50 Відповісти
бацька - то гідна заміна жиріка.
Але - знову не з богоізбранних.
Русня - народ, з-поміж якого навіть клована кошерного не знайти.
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30.10.2023 13:34 Відповісти
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30.10.2023 13:35 Відповісти
А как радовался колхозный фюрер : а нам не нужна эта Клайпеда .... нам открыл "брат володя" в Санкт Петербург железную дорогу.И что наездились ? ,что начали страдать по Клайпеде !. Из подпольных информаторов .... пока доедет состав до Санкт Петербурга пропадают 10-15 вагонов с Гродненскими удобрениеми. Дороговато ? Колхозник попал в обьятие агресивного вора ?.
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30.10.2023 15:53 Відповісти
 
 