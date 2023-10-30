Погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики силою зброї свідчать, що санкції працюють, - євродепутат від Литви Ауштрявічюс
Погрози на адресу Литви з боку першого заступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павла Муравейка свідчать про те, що санкції працюють.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив депутат Європейського парламенту від Литви та постійний доповідач із питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс.
"Погрози Павла Муравейка "пробити коридор" для транзиту білоруських товарів через Литву свідчать про те, що запроваджені проти Мінська обмеження мають вплив на економічні та фінансові результати державного бюджету Білорусі. Це добре", – сказав Ауштрявічюс.
Водночас, за його словами, треба розуміти, що "Мінськ сам по собі, можливо, і не становить військової загрози або ризику, але він усе-таки грає в ширшому плані під музику із Кремля, із Москви", а це значить, що всі загрози "повинні аналізуватися, повинні ухвалюватися рішення".
"У Литві ми робимо все можливе, зміцнюємо свою обороноздатність. Головне, що є повне партнерство з нашими партнерами і з НАТО, і з Євросоюзу, і це тільки початок. Тому замахнутися взагалі на Захід, а Литва – частина Заходу, – це дуже ризиковано, навіть для Олександра Григоровича з його генералами.
Тому що відповідь була б, я б сказав, непропорційно суворою для тих, хто спробував би це зробити", – наголосив європарламентар.
За його словами, такі висловлювання показують, що є різні яструби і в Мінську, і в Москві, які намагаються провокувати, задавати вищий тон, створювати напругу.
"Але вони мають знати, що ми готові до відповіді. І це буде не відповідь Вільнюса чи Риги, це буде відповідь із Брюсселя і Вашингтона. Тому треба добре подумати, чи не страшно навіть думати переступити кордон", – додав Ауштрявічюс.
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П.С.
После всех этих красных линий и угроз применения ядерного оружия - пробивка уже никого не возбуждает.
Весь мир увидел, как "2-ая армия мира" пробивает провинциальный город долгими месяцами...
Але - знову не з богоізбранних.
Русня - народ, з-поміж якого навіть клована кошерного не знайти.