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Ворог ударив балістикою по Запорізькому району, зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури

ракета,балістика,балістична

Сьогодні, 30 жовтня, близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.

"На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вибухи пролунали у Запоріжжі: Попереджають про загрозу балістики

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29082) балістичні ракети (443)


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"... військовослужбовці РФ..." Доки буде подібна писанина?🤮
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30.10.2023 13:17 Відповісти
 
 