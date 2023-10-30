Ворог ударив балістикою по Запорізькому району, зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури
Сьогодні, 30 жовтня, близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.
"На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунали вибухи.
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Gary Grant
показати весь коментар30.10.2023 13:17 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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