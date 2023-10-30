Ворог ударив балістикою по Запорізькому району, зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури

Сьогодні, 30 жовтня, близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.

"На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вибухи пролунали у Запоріжжі: Попереджають про загрозу балістики

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунали вибухи.