Пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме, - ДПСУ
У вівторок, 31 жовтня, пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинить свою роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться в повідомленні.
Найближчі пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою - "Кельменці - Ларга" та "Россошани - Бричани".
Прикордонники закликали українців врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
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Eugene Bright
показати весь коментар30.10.2023 14:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
All Sundry
показати весь коментар30.10.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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