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Пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме, - ДПСУ

кордон

У вівторок, 31 жовтня, пункт пропуску "Мамалига-Крива" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинить свою роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", - йдеться в повідомленні.

Найближчі пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою - "Кельменці - Ларга" та "Россошани - Бричани".

Прикордонники закликали українців врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) кордон (4817) Молдова (2086) пункт пропуску (808)


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Дивно, як він з такою назвою взагалі працює
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30.10.2023 14:09 Відповісти
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30.10.2023 15:51 Відповісти
 
 