Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата, це стане великою перемогою РФ, - президентка Зурабішвілі
Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата на вступ, це стане великою перемогою для Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Це буде великою перемогою для Росії", – сказала Зурабішвілі, відповідаючи на питання, що буде, якщо ЄС відмовить Грузії у статусі кандидата.
Вона також висловила побажання, щоб Сполучені Штати висловили підтримку статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для Грузії.
"Я знаю, що це та мова, якою США розмовляють з нашими європейськими партнерами, але те, що це повторюється на найвищому рівні, мало б значення для грузинського населення", – зазначила Зурабішвілі.
ЄС виклав перелік вимог до Грузії, які вона має виконати, щоб стати кандидатом на членство. Серед умов – боротьба з корупцією та зменшення економічного і політичного впливу місцевих олігархів. Рішення очікується до кінця року.
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Досі цілує "резинову попу"?
А що -- є за ЩО надавати проросійській Грузії такий статус?
Хоча, поки в Україні не зміниться влада, їй в ЄС теж нема чого робити. Влада ЗЄ мало чим відрізняється від влади Іванішвілі.
А ещё победой здравого смысла. В ЕС уже есть один орбан. Этот свинтус появился уже после вступления, а тут пани президент хочет вступить уже управляя ватной з@лупой.
Я очень хотел бы, чтоб Сакартвело вступила в ЕС, но пока я не вижу митингов, отставки пророссийского правительства, перевыборов в парламент, лечения Саакашвили и т.д.
нехай Зурабішвілі "дякує" вумний грузинський нАріт..
ну а український нАріт може дечому і навчиться, і на своїх і на грузинських помилках.. походу, горласті дебіли-експериментатори існують скрізь
Торгує з кацапами авіасполучення налогодили
Тому Грузія взагалі треба для ЄС ?
Якщо вона лояльна до Росії не взялися виганяти кацапів з території Грузії
шуруй нах на парашу