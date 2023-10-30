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Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата, це стане великою перемогою РФ, - президентка Зурабішвілі

зурабішвілі

Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата на вступ, це стане великою перемогою для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Це буде великою перемогою для Росії", – сказала Зурабішвілі, відповідаючи на питання, що буде, якщо ЄС відмовить Грузії у статусі кандидата.

Вона також висловила побажання, щоб Сполучені Штати висловили підтримку статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для Грузії.

"Я знаю, що це та мова, якою США розмовляють з нашими європейськими партнерами, але те, що це повторюється на найвищому рівні, мало б значення для грузинського населення", – зазначила Зурабішвілі.

ЄС виклав перелік вимог до Грузії, які вона має виконати, щоб стати кандидатом на членство. Серед умов – боротьба з корупцією та зменшення економічного і політичного впливу місцевих олігархів. Рішення очікується до кінця року.

Також читайте: Якщо Україна не встоїть, Росія нападе на нас або країни Балтії, - президентка Грузії Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1852) Зурабішвілі Саломе (104) Євросоюз (13638)


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Топ коментарі
+34
Я вже бачу сидять такі в ЄС і думають маловато нам орбанів треба ще….
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30.10.2023 14:34 Відповісти
+29
Обрали російський парламент. Мабуть, те ЄС вам і не треба. Краще з "братами"
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30.10.2023 14:31 Відповісти
+25
Президентка у них нормальна. От прем'єр і уряд - прокацапський.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
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Помилка грузин в тому, що в них така президентка
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30.10.2023 14:31 Відповісти
Президентка у них нормальна. От прем'єр і уряд - прокацапський.
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30.10.2023 14:45 Відповісти
В Угорщині такий самий бардак.
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30.10.2023 16:13 Відповісти
вона громадянка Франції....
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30.10.2023 18:05 Відповісти
Обрали російський парламент. Мабуть, те ЄС вам і не треба. Краще з "братами"
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30.10.2023 14:31 Відповісти
А що влада Грузії для цього зробила?
Досі цілує "резинову попу"?
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30.10.2023 14:33 Відповісти
Я вже бачу сидять такі в ЄС і думають маловато нам орбанів треба ще….
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30.10.2023 14:34 Відповісти
ага. Щаз ще Лукашенко скаже про Бєларусь
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30.10.2023 14:34 Відповісти
Лукашенко в ЕС только Гаага светит. Не скажет.
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Велику перемогу над Грузією росія отримала навіть не у 2008, а у 2012 році.
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30.10.2023 14:35 Відповісти
іди *****, за шо давати? за те шо Грузія стала російською підстилкою і допомогає обходити санкції?
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30.10.2023 14:36 Відповісти
вот на *** ее не надо посилать.
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30.10.2023 18:06 Відповісти
Разом з бсср, ага.
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30.10.2023 14:36 Відповісти
Європейському Союзу однієї Угорщини вистачає Та й Польска часом "штук додає"
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30.10.2023 14:37 Відповісти
Та мабуть це,буде пАкруче,),аніж орбани та фРіцо разом узяті,
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30.10.2023 14:38 Відповісти
Словаччина не далеко пішла Угорщини.
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30.10.2023 14:49 Відповісти
Від словацького уряду поки чутно лише "слова" До "справ" вони поки не дійшли Почекаємо
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30.10.2023 15:01 Відповісти
У Євросоюзі достатньо вже словакії та Угорщини. Ідіть нах у тайожний союз
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30.10.2023 14:40 Відповісти
А про Михаила Саакашвили - ни слова?
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30.10.2023 14:40 Відповісти
Нах вам Ивропы, вы же выбрали "грузинскую мечту" вот и ипитесь со своей мечтой.
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30.10.2023 14:42 Відповісти
"...І мовила своєю собачою мовою: "ЗА ЧТО?""
А що -- є за ЩО надавати проросійській Грузії такий статус?
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30.10.2023 14:43 Відповісти
Ще одна угорщина у складі ЄС, це точно буде перемога рашистів.
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30.10.2023 14:43 Відповісти
Вона зараз дуже схожа на нашого клоуна ! Все робить для перемоги Московії, але говорить по НАТО та ЄС.
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30.10.2023 14:44 Відповісти
Вона якраз не робить, а впирається. Тому собачки Бідзіни спробували оголосити їй імпічмент.
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30.10.2023 14:47 Відповісти
Чтобы в ЕС появился еще один Орбан или Фиц, который будет ставить палки в колеса и разваливать ЕС изнутри?
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30.10.2023 14:48 Відповісти
Кацапів для початку виженіть та поверніть свої території-тоді про ЄС будете думати.
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30.10.2023 14:49 Відповісти
З таким же успіхом можна приймати у ЄС Білорусь.

Хоча, поки в Україні не зміниться влада, їй в ЄС теж нема чого робити. Влада ЗЄ мало чим відрізняється від влади Іванішвілі.
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30.10.2023 14:49 Відповісти
Щиро співчуваю Саломе-як Президент вона робить що може для своєї країни перебуваючи,за фактом,у оточенні промосковських ворожих сил й не маючи підтримки! Сумно Сакартвело,сумно й страшно!
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30.10.2023 14:53 Відповісти
А хиба Грузія в Європі??
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30.10.2023 15:04 Відповісти
Это будет большой победой для России", - сказала Зурабишвили Источник:
А ещё победой здравого смысла. В ЕС уже есть один орбан. Этот свинтус появился уже после вступления, а тут пани президент хочет вступить уже управляя ватной з@лупой.

Я очень хотел бы, чтоб Сакартвело вступила в ЕС, но пока я не вижу митингов, отставки пророссийского правительства, перевыборов в парламент, лечения Саакашвили и т.д.
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30.10.2023 15:06 Відповісти
Ваш уряд це вже велика перемога х*йла!!!
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30.10.2023 15:13 Відповісти
ЄС сита Угорщиною "по горло"... нафіга їм ще одне Орбанисько серед Цивілізації?...
нехай Зурабішвілі "дякує" вумний грузинський нАріт..
ну а український нАріт може дечому і навчиться, і на своїх і на грузинських помилках.. походу, горласті дебіли-експериментатори існують скрізь
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30.10.2023 15:15 Відповісти
За які це заслуги надавати гризунам статус країни-кандидата? За прорашистський уряд Бздіни???
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30.10.2023 15:16 Відповісти
дуйте к братушкам, Саломе заберем в Киев
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30.10.2023 15:21 Відповісти
Так Іванішвілі і не збирається у той ЄС
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30.10.2023 15:23 Відповісти
ЄС конче потрібні нові падлюки, бо Угорщини недостатньо. До їх числа можна вже і Словаччину додати - словаки свій вибір зробили добровільно. А хто скаже, що за Фіцо лише чверть голосів - то де протести проти інших, які сформували з ним коаліцію? Нема протестів - все влаштовує.
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30.10.2023 15:25 Відповісти
Я аж поперхнувся, коли прочитав.
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30.10.2023 15:33 Відповісти
+1.
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30.10.2023 15:55 Відповісти
Высоко в горах Грузии мы увидели еще одну причину, по которой эта маленькая страна с почти 4-миллионным населением имеет решающее значение для Кремля. Длинная очередь грузовиков, многие из которых перевозят европейские грузы через границу в Россию. Данные ООН показывают, что с начала войны все, от автомобилей до химикатов, шло в Россию через Грузию - некоторые в нарушение западных санкций - спасательного круга для путинского режима.
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30.10.2023 15:36 Відповісти
Та рух до ЄС владним грузинам потрібен як і Зельоним.
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30.10.2023 15:40 Відповісти
Грузіни не ввели проти РФ жодних санкцій і допомогають РФ імпортувати підсанкційні товари. Прийняти Грузію до ЄС для того, щоб Грузія блокувала антиросійські санкціі всбого ЄС?
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30.10.2023 15:51 Відповісти
це буде не "перемога" росії, а поразка грузії. ну тож працюйте
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30.10.2023 16:18 Відповісти
Грузики плотно уляглись по свинособак.... Всегда были подажными!
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30.10.2023 17:21 Відповісти
А что грузины сделали, чтобы войти в ЕС? Оказалась мутная и скользкая нация.
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30.10.2023 18:09 Відповісти
Грузія продовжує зміцнювати зв'язки з Росією
Торгує з кацапами авіасполучення налогодили
Тому Грузія взагалі треба для ЄС ?
Якщо вона лояльна до Росії не взялися виганяти кацапів з території Грузії
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30.10.2023 18:44 Відповісти
керівництво грузії підтримує парашу, а єс має їх прийняти,
шуруй нах на парашу
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31.10.2023 01:22 Відповісти
 
 