Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата, це стане великою перемогою РФ, - президентка Зурабішвілі

Якщо ЄС не надасть Грузії статусу кандидата на вступ, це стане великою перемогою для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Це буде великою перемогою для Росії", – сказала Зурабішвілі, відповідаючи на питання, що буде, якщо ЄС відмовить Грузії у статусі кандидата.

Вона також висловила побажання, щоб Сполучені Штати висловили підтримку статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для Грузії.

"Я знаю, що це та мова, якою США розмовляють з нашими європейськими партнерами, але те, що це повторюється на найвищому рівні, мало б значення для грузинського населення", – зазначила Зурабішвілі.

ЄС виклав перелік вимог до Грузії, які вона має виконати, щоб стати кандидатом на членство. Серед умов – боротьба з корупцією та зменшення економічного і політичного впливу місцевих олігархів. Рішення очікується до кінця року.

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