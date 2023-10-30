Ворог, ймовірно, атакував судноремонтний завод на Одещині трьома ракетами "Іскандер-М", - ОК "Південь"

Російські загарбники атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - зазначила вона.

За словами речниці, внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

"Ми говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону", - додала Гуменюк.

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Нагадаємо, зранку 30 жовтня росіяни атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод. Внаслідок обстрілу 4 співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості.