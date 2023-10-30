Путін проведе велику нараду через антисемітські погроми в аеропорту Махачкали, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін планує провести велику нараду через погроми та пошук євреїв в аеропорту Махачкали. У ній візьмуть участь, зокрема, голови силового блоку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
"Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова", - сказав він.
За словами Пєскова, захід відбудеться в очному режимі. Він також відмовився коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.
Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.
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відколи генерал свр та російські фріки стали надійними джерелами інформації ?
Заодно не забудьте підписатись на дитячий канал, посилання на який сьогодні розмістив єнєрал на правах реклами.
Чорт з ним, з єнєралом. Інше цікаво. Звідки у вас з'явилась віра у якийсь анонімний ТГ-канал, який має явно вороже походження? Навіть якщо єнєрал справжній, чому ви думаєте, що він дає широкому загалу правдиву інформацію? Якщо він до цього, бувало, казав правду, то де гарантія, що він не використає вашу довіру для дезінформування при слушній нагоді?
26 января 2022
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Нічого не відбулось тієї ночі. Пам'ятаю, що відчув навіть щось на кшталт розчарування: така красива дата для підручника новітньої історії - 22.02.2022.
на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно
Не було ніяких провокацій за межами зони ООС і тим більше ультиматумів. Мовчки вдарили рано вранці по всій території.
Але пам'ятаю, що якийсь OSINT твіттер виклав пост, що операція почнеться у найближчі 24-48 годин. Це був день 21.02.2022. Адресу твіттера вже не пам'ятаю.
Та все ж. Ну сказали вам вороги правду, сказали вдруге, та де гарантія, що не збрешуть, коли буде вигідно? Ви, мабуть, ще timeze читаєте, вірно?
провокації це обстріли росіянами бімбасса був і ультиматум путлера 1 Всі повинні визнати окупований Крим російським
2.Україна добровільно відмовляється від вступу до НАТО.
3.вирішити проблему бімбасу шляхом переговорів та реалізації мінських угод але це за словами путлера вже втратило актуальність і найголовніша мета пункт четвертий "ізвестная степень демилитаризации сегодняшний України".(припинення поставок зброї).
Также на бріфінге путлер заявив що мінських угод більше ні існує і таке інше . Виступ від 22 лютого 2022 року.
.,але в упертюхів пам'ять як у рибки гуппі
хамелеон,курсант,радикальня (не розділяю поглядів,виключно з-за гумору),офіцер,останній капіталіст,стерненко,птахи мадяра,фашик донецький,курбанова,груз 200,тощо ось їх я дивлюсь та кидаю донати тому що новини дивляться а читають книжки.
час покаже.
Вышел с плакатом "Нет войне!" - в тюрьму...
Вышел на погром - "Эй, рэбята, давайтэ жыть дружна"...
Навіть сфабрикували і вкинули в арабський світ так звані "протоколи сіонських мудреців".
Думаєте, дарма цей недоумок путін акцентує увагу, що Зеленський єврей?
А скільки придурків в Україні говорять про "жидівську змову"?
Скільки придурків повірило у "Порошенко - Вальцмана"?
Це ж усе російська пропаганда!
Останні роки сталіна - це державна політика ненависті до євреїв. Продовжена за хрущова і брєжнєва. Про це писав Іон Міхай Пачепа в книзі "Дезінформація"
здрасьте, я хочу у вас работать!
- отлично, мы предоставим тебе отдельный кабинет, машину с водителем и секретаршу-минетчицу!
- ой, вы наверное шутите?
- ну ты же первый начал!
Последних евреев из кгб ещё при раннем Хрущеве убрали.
Бо якось дебільно у нього антисемітські погроми проходять.
Кстати, "совет" еще могут и отменить по какой-то надуманной срочной причине...
"29.10.2023
Розвідувальна структура "Сім квіток" (7種顏色) якою керує донька Сі Цзіньпіня Сі Мінцзе (кит. 习明泽) підтвердила функціональну недієздатність президента РФ Путіна. Рекомендації структури - не допустити захоплення влади Патрушевим. "
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Про це вже навіть кобила Собчак написала....
Дарья Гершберг
17:00
Вчера в аэропорту Махачкалы мир увидел то, что, казалось, осталось во временах нацистской Германии, - еврейский погром. Разъяренная толпа погромщиков прорвалась в терминал и на летное поле, разыскивая пассажиров с рейса из Тель-Авива. «Защитники детей Газы» ломились во все помещения, осадили пассажиров в других самолетах - командиры закрыли двери, опасаясь, как выразился пилот авиакомпании «Победа», «попасть под раздачу».
Полицейские пытались сдержать толпу, но безуспешно. Спецназ Росгвардии прибыл лишь спустя более часа. С огромным трудом пассажиров удалось спасти от беснующейся толпы - их вывезли на вертолете.
«Детали» поговорили с А. - пассажиркой из Тель-Авива. Вместе с своим сыном она оказалась посреди разъяренных погромщиков. Женщина и ребенок были ранены осколками разбитого стекла. Другая пассажирка, Н., прилетела одна.
С их помощью мы восстановили картину того, как спасали прилетевших из Израиля.
Приземление в апокалипсисе
Рейс из Тель-Авива сел в аэропорту Махачкалы в 19:17. К сожалению, он не был перенаправлен в другой аэропорт, как сообщалось.
На борту были около 50 пассажиров, в основном - женщины и дети. Один ребенок был на коляске, подключенный к искусственной вентиляции легких. Он тоже был вынужден скрываться, https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html подтвердил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.
Пассажиров посадили в автобус и повезли в терминал, на паспортный контроль. Но в аэропорт уже ворвалась беснующаяся толпа.
«Мы уже прошли паспортный контроль, и тут ворвались они, - вспоминает А. - Мы побежали обратно в автобус».
Автобус, судя по всему, сопровождали несколько охранников из службы безопасности аэропорта. Пассажиры забрались внутрь. Водитель вдавил педаль газа. Автобус поехал по взлетно-посадочной полосе, толпа гналась за ним с криками «Аллаху акбар!».
На видео, присланном пассажиркой Н., автобус уезжает от терминала. В салоне плачут дети. Пассажиры кричат водителю, чтобы он закрыл двери. Одному погромщику удалось удержаться на автобусе снаружи - он едет и машет рукой остальным.
«Автобус ездил по взлетной полосе, потом свернул на поле. И там нас догнала толпа. У них были флаги Палестины. Они начали бить окна. Осколки попали на меня и сына», - рассказала «Деталям» А. - Они ворвались в автобус, я показывала свой русский паспорт, они проверяли, чтоб не было гражданства [Израиля]. Очень много народу было, они окружили автобус, били его, шатали».
Н. прислала «Деталям» видео, на котором слышно, как нападавшие требуют, чтобы люди вышли из автобуса. Один из погромщиков нецензурно бранит пассажиров, крича: «Что вы делаете с Палестиной, твари е…. ые!». Те в ответ кричат, что они русские. Один кричит, что у него белорусский паспорт.
«Мы думали, что уже все, конец. Мы достали российские паспорта и кричали: «Мы русские, мы россияне!»» Мы им говорили: «Здесь нет израильтян на рейсе. Ну что они, дураки - в такой ситуации вообще куда-то выезжать?». Они смотрели наши паспорта, но все равно продолжали штурмовать автобус. Это была бешеная толпа, которую не остановить», - рассказала изданию https://msk1.ru/text/incidents/2023/10/30/72861614/ msk1.ru еще одна пассажирка с этого рейса, Оксана.
«Потом мы все-таки вырвались. Водитель нажал на газ. Мы поехали вновь по полю. Они бежали, догоняли. Стреляли», - сообщила «Деталям» А. По ее словам, возможно, погромщики увели несколько человек из автобуса (информация не проверена, сообщений о похищенных израильтянах пока не поступало, - прим. «Деталей»)
Автобус снова подъехал к комплексу аэропорта. Пассажиров с гражданством Израиля сотрудники аэропорта спрятали в техническом помещении в одном из зданий (у большинства, если не у всех, были еще и российские паспорта, которые и спасли им жизни в автобусе). В этот момент в аэропорту были полицейские, но вокруг все еще оставалось много погромщиков. Они обыскивали помещения, пытаясь найти евреев.
По словам А., пассажиры, включая женщин и больных детей, прятались в помещении несколько часов - пока прибыли силы Росгвардии. За осажденными прислали вертолет.
Пассажиров начали выводить на поле и вести к вертолету. Беснующаяся толпа, которую силовики оттеснили за ограждение, увидела, что женщин и детей увозят, и начала пытаться прорываться к ним. Силовики открыли огонь в воздух. Людей сажали в вертолет под звуки автоматных очередей. По словам А., некоторым погромщикам удалось прорваться к вертолету, и они цеплялись за шасси.
Другая пассажирка, Оксана, вспоминает, что пассажиров в вертолете сопровождал глава администрации Дербента Хизри Абакаров. «Если бы не он, я не знаю, что бы было. Он прямо как отец нас защищал. Успокаивал и везде был с нами: и в автобусе, и в вертолете».
По прибытии на базу у пассажиров отобрали мобильные телефоны, чтобы они нигде не засветили свое местоположение в соцсетях, рассказала А. Всю ночь родные не могли с ними связаться.
Утром пассажиров отвезли в город Минеральные воды и посадили на рейс в Москву. Глава города Вячеслав Сергиенко распорядился доставить им еды и, если верить сообщениям в российских СМИ, решил вопрос с билетами.
По словам А., так были спасены около 12 человек. Израильские источники сообщали, что на рейсе было 15 граждан Израиля.
«Детали», Дарья Гершберг.