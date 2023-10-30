Путін проведе велику нараду через антисемітські погроми в аеропорту Махачкали, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін планує провести велику нараду через погроми та пошук євреїв в аеропорту Махачкали. У ній візьмуть участь, зокрема, голови силового блоку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова", - сказав він.

За словами Пєскова, захід відбудеться в очному режимі. Він також відмовився коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

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