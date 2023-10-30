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Новини
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Путін проведе велику нараду через антисемітські погроми в аеропорту Махачкали, - Пєсков

путін

Російський диктатор Володимир Путін планує провести велику нараду через погроми та пошук євреїв в аеропорту Махачкали. У ній візьмуть участь, зокрема, голови силового блоку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова", - сказав він.

За словами Пєскова, захід відбудеться в очному режимі. Він також відмовився коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

Також читайте: Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

Автор: 

антисемітизм (123) Дагестан (78) путін володимир (24099)


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Топ коментарі
+18
а була імовірність, що здох ?
 відколи генерал свр та російські фріки стали надійними джерелами інформації ?
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30.10.2023 15:18 Відповісти
+10
Треба тих дикунів переконати що євреї засіли в кремлі, і запастись попкорном
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30.10.2023 15:15 Відповісти
+8
Соловей, как всегда, облажался, никто в принципе не надеялся, но генерал свз и соловей - чистейшей воды балаболы..
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30.10.2023 15:20 Відповісти
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Медалі росгвардії видаватиме.
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30.10.2023 15:13 Відповісти
Таки живий, паскуда.
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30.10.2023 15:14 Відповісти
а була імовірність, що здох ?
 відколи генерал свр та російські фріки стали надійними джерелами інформації ?
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30.10.2023 15:18 Відповісти
Ніколи не були. Але думаю всі про це втиху мріяли.
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30.10.2023 15:42 Відповісти
а двійників нема,нікому наради проводити,он шойгу занив про переговори бо він по факту став другою людиною після патрушева.
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30.10.2023 16:03 Відповісти
та двійник васіліч уже не вперше проводить різні зустрічі. до речі, у всіх на очах на якомусь собранії гундяєв назвав тоді путєна васілічем. не думаю, що це на постановку якусь тоді було подібне. хоча, хз як насправді. але сьогодні вже шойгу про переговори щось мекає. раніше при путєні він такого собі не дозволяв.
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30.10.2023 16:13 Відповісти
Двійник №
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30.10.2023 15:19 Відповісти
Ви що, єнєрала СВР не читаєте? Там у них "госпєрєворот". ***** мьортвє, то його двійник.
Заодно не забудьте підписатись на дитячий канал, посилання на який сьогодні розмістив єнєрал на правах реклами.
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30.10.2023 15:20 Відповісти
генерал свр шатає рашку а ти корисний ідіот,наради може й двійник проводити.
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30.10.2023 16:04 Відповісти
Звідки така віра у єнєрала? Він у червні передрікав підрив курвської АЕС, але нічого не сталось. В той самий час про підготовку до підриву Каховської ГЕС від нього не чув.
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30.10.2023 16:08 Відповісти
він у вересні 2021 року предрікав напад на Україну у лютому 2022,після Олімпіади
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30.10.2023 16:13 Відповісти
Знаете, в 21 году только слепоглухой не предрекал это.
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30.10.2023 16:20 Відповісти
це брехня.
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30.10.2023 16:23 Відповісти
Так і обдристович, виявляється, цю війну напророчив декілька років тому.
Чорт з ним, з єнєралом. Інше цікаво. Звідки у вас з'явилась віра у якийсь анонімний ТГ-канал, який має явно вороже походження? Навіть якщо єнєрал справжній, чому ви думаєте, що він дає широкому загалу правдиву інформацію? Якщо він до цього, бувало, казав правду, то де гарантія, що він не використає вашу довіру для дезінформування при слушній нагоді?
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30.10.2023 16:20 Відповісти
обдристович ляпнув і вгадав а цей знав почитай його телеграм канал за початок 2022 і 2021 роки.
26 января 2022
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
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30.10.2023 16:27 Відповісти
ночь с 21 на 22 февраля
Нічого не відбулось тієї ночі. Пам'ятаю, що відчув навіть щось на кшталт розчарування: така красива дата для підручника новітньої історії - 22.02.2022.
на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно
Не було ніяких провокацій за межами зони ООС і тим більше ультиматумів. Мовчки вдарили рано вранці по всій території.
Але пам'ятаю, що якийсь OSINT твіттер виклав пост, що операція почнеться у найближчі 24-48 годин. Це був день 21.02.2022. Адресу твіттера вже не пам'ятаю.
Та все ж. Ну сказали вам вороги правду, сказали вдруге, та де гарантія, що не збрешуть, коли буде вигідно? Ви, мабуть, ще timeze читаєте, вірно?
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30.10.2023 16:34 Відповісти
Дуже багато впертих людей які не хочуть читати та думати та вважають що їх думка єдино правильна.
провокації це обстріли росіянами бімбасса був і ультиматум путлера 1 Всі повинні визнати окупований Крим російським

2.Україна добровільно відмовляється від вступу до НАТО.
3.вирішити проблему бімбасу шляхом переговорів та реалізації мінських угод але це за словами путлера вже втратило актуальність і найголовніша мета пункт четвертий "ізвестная степень демилитаризации сегодняшний України".(припинення поставок зброї).
Также на бріфінге путлер заявив що мінських угод більше ні існує і таке інше . Виступ від 22 лютого 2022 року.

.,але в упертюхів пам'ять як у рибки гуппі
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30.10.2023 17:06 Відповісти
А все ж на питання про timeze ви не відповіли.
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30.10.2023 17:10 Відповісти
Я тільки роблю що відповідаю причому з телефону.тільки прийшов з роботи голодний йду істи при бажанні відповідь можна знайти самому.
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30.10.2023 17:12 Відповісти
Відповідь є тільки у вас в голові, а до неї я доступу не маю.
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30.10.2023 17:13 Відповісти
У мене було погане передчуття перед війною я багато слухав діда Піонтковського і за 10 днів до війни він сказав що рішення прийняте.
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30.10.2023 17:14 Відповісти
Провокаціями також можна вважати голосування госдури про визнання днр та лнр незалежними від 15 лютого 2022 та прохання бандитів лнр -днр визнати окуповані райони донбасса 21 лютого 2022 року
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30.10.2023 17:10 Відповісти
перший раз чую про timeze,генерала свр взагалі до повідомлення про смерть не читав.
хамелеон,курсант,радикальня (не розділяю поглядів,виключно з-за гумору),офіцер,останній капіталіст,стерненко,птахи мадяра,фашик донецький,курбанова,груз 200,тощо ось їх я дивлюсь та кидаю донати тому що новини дивляться а читають книжки.
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30.10.2023 17:41 Відповісти
Все ж єнєрал теж буває дає маху, погодьтесь. Помилився з датою нападу, не справдився прогноз про курвську АЕС.
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30.10.2023 17:43 Відповісти
майже завжди помиляється більшість а вона на вашому боці.
час покаже.
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30.10.2023 17:47 Відповісти
Здається, зрозумів. Вам хочеться відносити себе до обізнаної меншості, протиставляючись "глупій необізнаній більшості". Але всі перелічені вами канали крім вас читає багато інших людей, пересічних, так що ніяких переваг на інформаційному полі вони не дають. Справжня інсайдерська інфа якщо і потрапляє у публічний простір, то тільки з якоюсь певною метою.
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30.10.2023 17:52 Відповісти
ні не зрозуміли.
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30.10.2023 17:55 Відповісти
Ну ок, не зрозумів.
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30.10.2023 17:56 Відповісти
доречі вибачайте за упертюха та корисного ідіота ви розумна людина з вами приємно спілкуватись.
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30.10.2023 17:58 Відповісти
Информация ресурсов Кремля о том, что Владимир Путин посетил Крым и Мариуполь НЕ соответствует действительности. В Крыму отметился двойник президента с кратковременным визитом и исключительно ради видео-фотосессии. Самого Путина не было даже рядом, поэтому "визит" вышел несколько скомканым и невнятным. Без присутствия в непосредственной близости президента, двойнику запрещают вести содержательные разговоры и проводить долгие встречи, боясь конфуза или очередных "оговорок" дублера. Тоже касается и визита в Мариуполь. Двойник отснялся в материале, особо не разговаривал и нигде долго не задерживался. "Спонтанные" покатушки "Путина" по Мариуполю за рулём, без перекрытия улиц, без кортежа охраны и выход "в народ" в прифронтовом оккупированном городе это не просто нереально, это даже не смешно. Президент находился в это время за многие сотни километров, в тепле и полной безопасности. Двойником рискнули ради PR-компании. Мы уже неоднократно говорили, что Путину не дают покоя лавры Зеленского, который реально бывает на фронте и общается с военными на передовой, демонстрируя отчаянную смелость. Президенту России, с его патологической трусостью, не с руки рисковать своей драгоценной жизнью, для этого есть двойник, который храбр, не в пример Путину. Активно используя двойника, в последнее время, Путин всё больше становится "фейковым" президентом. Уже вся страна потешается над несоответствием дублера оригиналу, не только и не столько внешностью, сколько формой поведения и повадками.
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30.10.2023 16:17 Відповісти
В цієї паскуди стільки "життів", скільки штатних двійників в службі охорони.
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30.10.2023 20:30 Відповісти
Треба тих дикунів переконати що євреї засіли в кремлі, і запастись попкорном
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30.10.2023 15:15 Відповісти
https://dos-news.com/lenta_novostei/putin-evrej-dokumenty-iz-biografii-prezidenta-podtverzhdayut-sluxi.html
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30.10.2023 15:52 Відповісти
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30.10.2023 16:06 Відповісти
От пида рассия.
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30.10.2023 18:20 Відповісти
Звісно головним винуватцем буде Україна, ось почуєте ...
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30.10.2023 15:16 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4635919-sobytyia-v-makhachkale-v-rf-obvyniauit-banderovtsev Тю. Так вже...
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30.10.2023 15:20 Відповісти
А тепер буде на вищому рівні ...
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30.10.2023 15:23 Відповісти
в Україні мабуть не відкриється напряму. "Ранее глава Дагестана заявил о причастности Киева к массовым беспорядкам в республике. По его словам, пришедшие к аэропорту жители республики предали российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО" (С)
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30.10.2023 15:24 Відповісти
От поганий Київ, не дає нещасним громадянам Дагестану потрапити на "СВО", натомість нацьковує на мирні єврейські літаки.
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30.10.2023 15:32 Відповісти
21:09 Путін про погроми у Дагестані: "Події в Махачкалі інспіровані через соцмережі, серед іншого з території України". ВIДЕО 5 79570
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30.10.2023 22:16 Відповісти
"Мы уже нє рухнум, мля"
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30.10.2023 15:17 Відповісти
Хто всрався - невiстка! Оказывается, запад виноват
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30.10.2023 15:19 Відповісти
так вже тамошній мєстєчковий царьок, намесьнік фюрера, озвучив заходи, шо буде тільки вітатись, коли "проштрафившиєся" добровольно добровольцями підуть в "сво" і змиють свій позор кров'ю!
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30.10.2023 15:19 Відповісти
Соловей, как всегда, облажался, никто в принципе не надеялся, но генерал свз и соловей - чистейшей воды балаболы..
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30.10.2023 15:20 Відповісти
не балаболы, а *********, но наш "мудрый нарид" их слушает и разносит всю эту херню про "смерть" путина по ушам.
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30.10.2023 16:35 Відповісти
Да тут не то что бы слушает, просто пару строк бреда разлетелось изо всех утюгов.
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30.10.2023 16:48 Відповісти
Дагестан, земля обетованная. Там живут несчастные люди-дикари, на лице ужасные, добрые внутри
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30.10.2023 15:20 Відповісти
На лицо то они обычные, а вот внутри - гамно, как оказалось
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30.10.2023 16:23 Відповісти
Козні міравой закуліси в Махачкалі. 😂
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30.10.2023 15:20 Відповісти
Совещание под лозунгом:
Вышел с плакатом "Нет войне!" - в тюрьму...
Вышел на погром - "Эй, рэбята, давайтэ жыть дружна"...
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30.10.2023 15:21 Відповісти
Звісно,маючи жменю двійників, можна проводтит наради-паради навіть після своєї смерті!
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30.10.2023 15:21 Відповісти
Хіба що з чортами в пеклі...
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30.10.2023 15:21 Відповісти
Розкаже, що це прокол і палево.Чекісти ненавидять євреїв. Завжди так було.
Навіть сфабрикували і вкинули в арабський світ так звані "протоколи сіонських мудреців".
Думаєте, дарма цей недоумок путін акцентує увагу, що Зеленський єврей?
А скільки придурків в Україні говорять про "жидівську змову"?
Скільки придурків повірило у "Порошенко - Вальцмана"?
Це ж усе російська пропаганда!
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30.10.2023 15:26 Відповісти
Среди чекистов была и есть масса евреев. Тут дело видимо в другом.
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30.10.2023 15:27 Відповісти
За часів лєніна - так. Після сталіна - ні. Сталін був за створення Ізраїлю у 1948 році. Сподівався населити його радянськими євреями. Після провалу планував виселити усії євреїв на Далекий Схід, у т.зв. росії досі є Єврейський автономний округ з центром у м. Біробіджан.
Останні роки сталіна - це державна політика ненависті до євреїв. Продовжена за хрущова і брєжнєва. Про це писав Іон Міхай Пачепа в книзі "Дезінформація"
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30.10.2023 15:41 Відповісти
"...планував виселити усії євреїв на Далекий Схід" - і хто йому завадив виконати цей план?
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30.10.2023 15:45 Відповісти
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30.10.2023 17:21 Відповісти
Изя закончил школу, пришёл устраиваться на работу в кгб:
здрасьте, я хочу у вас работать!
- отлично, мы предоставим тебе отдельный кабинет, машину с водителем и секретаршу-минетчицу!
- ой, вы наверное шутите?
- ну ты же первый начал!
Последних евреев из кгб ещё при раннем Хрущеве убрали.
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30.10.2023 16:31 Відповісти
...повірило у "Порошенко - Вальцмана" і через те вибрало Зеленського.
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30.10.2023 15:30 Відповісти
Ти цих придурків маєш на увазі? - В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
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30.10.2023 15:50 Відповісти
Ну наконец то.
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30.10.2023 18:25 Відповісти
І цих теж. Порошенко і Ахметов не євреї. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що це совковий підхід - це у совку був п. 5 особистої анкети в якщо ти єврей це вважалося чимось поганим. Мені все одно хто президент за етнічним походженням. Це тільки дурні судять про людину за її етнічним походженням
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30.10.2023 21:10 Відповісти
Я не за те. Я за те, що почесним званням єврея їх нагородили євреї. І це, мабуть, ціла індустрія якась.
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30.10.2023 21:26 Відповісти
Цілком важливо. Обраний народ любить записувати в свої лави прозелітів
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30.10.2023 22:11 Відповісти
А мне вот интересно, когда русские убивали мусульман в Чечне и в Сирии, почему эти даги не возмущались и не искали в своей резервации русских, как сейчас искали евреев? Мусульмане Сирии и Чечни какие то не такие? Второго сорта?
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30.10.2023 15:26 Відповісти
медальки дадуть антесемітам
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30.10.2023 15:45 Відповісти
кадыров чуть ли не в открытую призывает резать всех неверных -главный путинский бабайка для собственных холопов -этот бабайка путена прокинет первый
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30.10.2023 15:46 Відповісти
Нарада? Из холодильника? Труп Путина же уже несколько дней в холодильнике в резиденции на Валдае..
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30.10.2023 15:47 Відповісти
***** треба ще провести консультації з Хамас.
Бо якось дебільно у нього антисемітські погроми проходять.
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30.10.2023 15:49 Відповісти
Давайте сначала дождемся этот "совет", а потом решим, кто прав, а кто балабол.
Кстати, "совет" еще могут и отменить по какой-то надуманной срочной причине...
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30.10.2023 15:56 Відповісти
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30.10.2023 15:56 Відповісти
Це спроба зробити гарну міну при поганій (від слова - дуже) грі і повних штанах.
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30.10.2023 17:56 Відповісти
Ах, это попытки Запада
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30.10.2023 16:03 Відповісти
дурні дохтур казав в морг то в морг кацапи
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30.10.2023 16:21 Відповісти
Зассал путяра, что и так уже сильно евреев разозлил . . . Сейчас показательную заботу проявит и потребует наказать антисемитов в Дагестане. Чем только косвенно подтвердит, что сам же и спровоцировал беспорядки, чтобы потом выступить "решалой и защитником"
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30.10.2023 16:27 Відповісти
В рашке просто так народ выйти не имеет право и не выйдет. Что там Путька расследовать собирается ? Кого наградить
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30.10.2023 16:59 Відповісти
Путьке надо срочно определиться, кто ж там всё таки виноват, Запад или Украина, а то время идёт, а воз и ныне там.
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30.10.2023 16:33 Відповісти
Якому саме путіну з непустої множини кремлівських сидільців, схожих на путіна?
"‎‎29.‎10.‎2023
Розвідувальна структура "Сім квіток" (7種顏色) якою керує донька Сі Цзіньпіня Сі Мінцзе (кит. 习明泽) підтвердила функціональну недієздатність президента РФ Путіна. Рекомендації структури - не допустити захоплення влади Патрушевим. "

Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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30.10.2023 20:24 Відповісти
Хто там бачитиме та чутиме цю "нараду"?
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30.10.2023 16:39 Відповісти
Пряма ис халадильника.
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30.10.2023 18:13 Відповісти
Срачное соопчение ис тазика:" Тройника василича закаратило, кина не будет".
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30.10.2023 18:28 Відповісти
Основний меседж наради - то все Україна спровокувала!
Про це вже навіть кобила Собчак написала....
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30.10.2023 18:29 Відповісти
Як він проведе нараду? Воно ж здохло. Невже за собою всіх силовиків до Кобзона потягне?
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30.10.2023 19:04 Відповісти
нацистская и насквозь антисемитская рашка решила отыграться на евреях! Ужас в Махачкале: пассажиры из Тель-Авива рассказали о пережитом

Дарья Гершберг

17:00

Вчера в аэропорту Махачкалы мир увидел то, что, казалось, осталось во временах нацистской Германии, - еврейский погром. Разъяренная толпа погромщиков прорвалась в терминал и на летное поле, разыскивая пассажиров с рейса из Тель-Авива. «Защитники детей Газы» ломились во все помещения, осадили пассажиров в других самолетах - командиры закрыли двери, опасаясь, как выразился пилот авиакомпании «Победа», «попасть под раздачу».

Полицейские пытались сдержать толпу, но безуспешно. Спецназ Росгвардии прибыл лишь спустя более часа. С огромным трудом пассажиров удалось спасти от беснующейся толпы - их вывезли на вертолете.

«Детали» поговорили с А. - пассажиркой из Тель-Авива. Вместе с своим сыном она оказалась посреди разъяренных погромщиков. Женщина и ребенок были ранены осколками разбитого стекла. Другая пассажирка, Н., прилетела одна.

С их помощью мы восстановили картину того, как спасали прилетевших из Израиля.

Приземление в апокалипсисе

Рейс из Тель-Авива сел в аэропорту Махачкалы в 19:17. К сожалению, он не был перенаправлен в другой аэропорт, как сообщалось.

На борту были около 50 пассажиров, в основном - женщины и дети. Один ребенок был на коляске, подключенный к искусственной вентиляции легких. Он тоже был вынужден скрываться, https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html подтвердил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

Пассажиров посадили в автобус и повезли в терминал, на паспортный контроль. Но в аэропорт уже ворвалась беснующаяся толпа.

«Мы уже прошли паспортный контроль, и тут ворвались они, - вспоминает А. - Мы побежали обратно в автобус».

Автобус, судя по всему, сопровождали несколько охранников из службы безопасности аэропорта. Пассажиры забрались внутрь. Водитель вдавил педаль газа. Автобус поехал по взлетно-посадочной полосе, толпа гналась за ним с криками «Аллаху акбар!».

На видео, присланном пассажиркой Н., автобус уезжает от терминала. В салоне плачут дети. Пассажиры кричат водителю, чтобы он закрыл двери. Одному погромщику удалось удержаться на автобусе снаружи - он едет и машет рукой остальным.

«Автобус ездил по взлетной полосе, потом свернул на поле. И там нас догнала толпа. У них были флаги Палестины. Они начали бить окна. Осколки попали на меня и сына», - рассказала «Деталям» А. - Они ворвались в автобус, я показывала свой русский паспорт, они проверяли, чтоб не было гражданства [Израиля]. Очень много народу было, они окружили автобус, били его, шатали».

Н. прислала «Деталям» видео, на котором слышно, как нападавшие требуют, чтобы люди вышли из автобуса. Один из погромщиков нецензурно бранит пассажиров, крича: «Что вы делаете с Палестиной, твари е…. ые!». Те в ответ кричат, что они русские. Один кричит, что у него белорусский паспорт.

«Мы думали, что уже все, конец. Мы достали российские паспорта и кричали: «Мы русские, мы россияне!»» Мы им говорили: «Здесь нет израильтян на рейсе. Ну что они, дураки - в такой ситуации вообще куда-то выезжать?». Они смотрели наши паспорта, но все равно продолжали штурмовать автобус. Это была бешеная толпа, которую не остановить», - рассказала изданию https://msk1.ru/text/incidents/2023/10/30/72861614/ msk1.ru еще одна пассажирка с этого рейса, Оксана.

«Потом мы все-таки вырвались. Водитель нажал на газ. Мы поехали вновь по полю. Они бежали, догоняли. Стреляли», - сообщила «Деталям» А. По ее словам, возможно, погромщики увели несколько человек из автобуса (информация не проверена, сообщений о похищенных израильтянах пока не поступало, - прим. «Деталей»)

Автобус снова подъехал к комплексу аэропорта. Пассажиров с гражданством Израиля сотрудники аэропорта спрятали в техническом помещении в одном из зданий (у большинства, если не у всех, были еще и российские паспорта, которые и спасли им жизни в автобусе). В этот момент в аэропорту были полицейские, но вокруг все еще оставалось много погромщиков. Они обыскивали помещения, пытаясь найти евреев.

По словам А., пассажиры, включая женщин и больных детей, прятались в помещении несколько часов - пока прибыли силы Росгвардии. За осажденными прислали вертолет.

Пассажиров начали выводить на поле и вести к вертолету. Беснующаяся толпа, которую силовики оттеснили за ограждение, увидела, что женщин и детей увозят, и начала пытаться прорываться к ним. Силовики открыли огонь в воздух. Людей сажали в вертолет под звуки автоматных очередей. По словам А., некоторым погромщикам удалось прорваться к вертолету, и они цеплялись за шасси.

Другая пассажирка, Оксана, вспоминает, что пассажиров в вертолете сопровождал глава администрации Дербента Хизри Абакаров. «Если бы не он, я не знаю, что бы было. Он прямо как отец нас защищал. Успокаивал и везде был с нами: и в автобусе, и в вертолете».

По прибытии на базу у пассажиров отобрали мобильные телефоны, чтобы они нигде не засветили свое местоположение в соцсетях, рассказала А. Всю ночь родные не могли с ними связаться.

Утром пассажиров отвезли в город Минеральные воды и посадили на рейс в Москву. Глава города Вячеслав Сергиенко распорядился доставить им еды и, если верить сообщениям в российских СМИ, решил вопрос с билетами.

По словам А., так были спасены около 12 человек. Израильские источники сообщали, что на рейсе было 15 граждан Израиля.

«Детали», Дарья Гершберг.
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30.10.2023 20:20 Відповісти
А хермана фсё нет. ПС. Ат пистабол пистаболыча:" Трайник василич хочет мноха денех, терки идут. Деньхи уперед, а патом стулья". Принято рышение привлечь голую грамму ат шакшоты хухеля типа типфейк, аппаратура на падъезди.
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30.10.2023 21:21 Відповісти
 
 