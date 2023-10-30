Шойгу запевняє, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні"

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

За його словами, Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом".

Втім, за його словами, є й умова - задля цього західні держави повинні "зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії".

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