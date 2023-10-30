Шойгу запевняє, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні"
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
За його словами, Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом".
Втім, за його словами, є й умова - задля цього західні держави повинні "зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії".
Топ коментарі
+26 Yuri I #427530
показати весь коментар30.10.2023 15:29 Відповісти Посилання
+24 Старый зольдат
показати весь коментар30.10.2023 15:29 Відповісти Посилання
+23 Іван Динисюк
показати весь коментар30.10.2023 15:34 Відповісти Посилання
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Нам теж треба залишати рани і наростити м'язи.
Отже - зйобуєте з Криму, Донбасу і Півдня - і можете хоч стратегічну перемогу оголошувати з щорічними парадами і дохлими вагнерами на палицях.
західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії
Залишилось лише з'ясувати, що означає для росії стратегічна перемога.
Думаю, стратегічну поразку України.
Два найстрашніші проколи всього за неповні півроку, бунт Пригожина і вчорашній погром у Махачкалі, це не просто сигнал, а тривожний алярм - Акелла не просто промахнувся, а взагалі вже слабо стоїть на ногах. І тепер кожен за себе
західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії
Не пам'ятаю, як такий маніпулятивний прийом називається, але суть в тому, що даються максимально абстрактні формулювання, у яких кожен бачить те, що йому вигідніше.
Постконфліктне? Тобто "конфлікт" вже завершено, чи ще ні, а мова йде про якесь майбутнє, де він вже буде якось там завершений?
Стратегічна поразка росії? А в чому саме вона полягає?
Соловей рассказывал шо к оленеводу приезжал шалман с бубнами и благословили его на "власть"
докторукраїнці сказали в морг, значить у морг.
: Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".
Ну о таком мог у кацапов говорить только х-ло, ну еще лошадь могла такое намычать, но кожухович?
І цю месагу потрібно донести до наших союзників... але чинна влада ЄрЗе на це не здатна...
тут только капелька из всего сказанного.