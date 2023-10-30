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Шойгу запевняє, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні"

шойгу

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

За його словами, Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом".

Втім, за його словами, є й умова - задля цього західні держави повинні "зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії".

Також читайте: Шойгу похвалився новою зброєю: "Сбили 24 украинских самолета за 5 дней". ВIДЕО

Автор: 

перемовини (3007) росія (65974) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+26
Та не питання, коняка. Бабло ваше на репарації вже давно у ЄС заморожене.

Отже - зйобуєте з Криму, Донбасу і Півдня - і можете хоч стратегічну перемогу оголошувати з щорічними парадами і дохлими вагнерами на палицях.
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30.10.2023 15:29 Відповісти
+24
Всё таки его, тувинца, в детстве не только мама на бетонный пол головой в роддомном чуме уронила, но и таёжный бешенный олень копытом в голову лягнул.
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30.10.2023 15:29 Відповісти
+23
Пішов нах. Тільки на українських умовах.
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30.10.2023 15:34 Відповісти
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...набуй за порєбрік, возврат полонених і можна починати вести перемовини про компенсації Україні і Українцям від агресора-московії
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30.10.2023 15:29 Відповісти
Шойгінский сосун?
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30.10.2023 15:47 Відповісти
Дурник ти, а не реаліст. Ніякого замороження "по лінії конфлікту" не буде. Це те ж саме що й капітуляція. Зараз кацапи лізуть з лінії замороження під Авдіївкою, через рік заморозки, - відмобілізувавшись і зализавши рани полізуть вже з під Запоріжжя. Коли ти вибереш чергового ********** клоуна, який знову все розмінує та набудує їм доріг...
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30.10.2023 16:51 Відповісти
А ти це , звісно , з окопу зараз пишеш ?
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30.10.2023 16:53 Відповісти
а ты кацап сейчас в Харькове...?
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30.10.2023 18:05 Відповісти
Я нікого вже не виберу. Я з 17 року в іншій країні живу.

Нам теж треба залишати рани і наростити м'язи.
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30.10.2023 17:02 Відповісти
Зеля може ще й капітуляцію підписати.
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30.10.2023 16:04 Відповісти
кужугет вперше подав голос,ще один доказ що фуйло здохло.
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30.10.2023 16:07 Відповісти
Ой як шо це правда ...хочь і стара але напьюсяаааа))
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30.10.2023 16:34 Відповісти
підгорає
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31.10.2023 00:12 Відповісти
Та не питання, коняка. Бабло ваше на репарації вже давно у ЄС заморожене.

Отже - зйобуєте з Криму, Донбасу і Півдня - і можете хоч стратегічну перемогу оголошувати з щорічними парадами і дохлими вагнерами на палицях.
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30.10.2023 15:29 Відповісти
Всё таки его, тувинца, в детстве не только мама на бетонный пол головой в роддомном чуме уронила, но и таёжный бешенный олень копытом в голову лягнул.
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30.10.2023 15:29 Відповісти
Бешенный олень это его папа.
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30.10.2023 15:47 Відповісти
Точно, ему жена в соседнем стойбище рога сделала. Под 200 грамм мухоморовки.
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30.10.2023 16:18 Відповісти
постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом
західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії
Залишилось лише з'ясувати, що означає для росії стратегічна перемога.
Думаю, стратегічну поразку України.
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30.10.2023 15:29 Відповісти
Ти диви яке формулювання тунгус знайшов ...та ще і співіснувати бажає...з ягелем та жолудями будете співіснувати, кацапське падло ...
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30.10.2023 15:31 Відповісти
тувинці не тунгуси, а монголи
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31.10.2023 00:13 Відповісти
Та мені що ті що інші папуаси ...
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31.10.2023 03:53 Відповісти
В Пекіні шойга може говорити про що завгодно. Навіть про подальше співіснування із рептилоїдами
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30.10.2023 15:32 Відповісти
Пішов нах. Тільки на українських умовах.
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30.10.2023 15:34 Відповісти
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30.10.2023 16:02 Відповісти
шАйга -- питання сАсати чи ні, Вже не стоїть!,(,
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30.10.2023 15:34 Відповісти
ні ні ні ..зачекаєм на зустріч в листопаді Джо в Сі
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30.10.2023 15:35 Відповісти
Нах з України, щоб потім не було постконфліктного врегульовання кризи на самій кацапії
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30.10.2023 15:38 Відповісти
підар не розуміє, що належитьь до зграї, яка недоговороспроможна.
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30.10.2023 15:39 Відповісти
Все ж таки, не треба Кужугетовича вважати повним кретином. Пробитися на такі вершини, куди він пробився, і тим більше 30 років на них утримуватись, треба мати і гнучкий розум, і тонку чуйкуі розуміння ситуації. Очевидно, для цієї заяви є база.
Два найстрашніші проколи всього за неповні півроку, бунт Пригожина і вчорашній погром у Махачкалі, це не просто сигнал, а тривожний алярм - Акелла не просто промахнувся, а взагалі вже слабо стоїть на ногах. І тепер кожен за себе
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30.10.2023 15:40 Відповісти
Але блиск "кувалди кремля" ще поки примушує кацапські спини тримати зігнуте положення. Хоча так, з часом цей блиск стає все більш тьмяним.
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30.10.2023 16:03 Відповісти
а вчора ще й від Луки була інфа про переговори. і якщо раніше цапи говорили про те, що переговори можна вести тільки з врахуванням реалій, тобто з врахуванням "нових територій", то тепер Лука ляпнув, що статус окупованих земель треба обговорювати... а може справді куйло здохло, якщо почалися вже такі вкиди про переговори і не від останніх члєнів? хм.
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30.10.2023 16:06 Відповісти
Вони іноді вкидають ці послання в ефір, таке вже було.
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30.10.2023 16:22 Відповісти
воно то так, проте саме такого змісту раніше подібних вкидів не було. були вкидання про готовність до переговорів, але з врахуванням територіальних реалій, що склалися.
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30.10.2023 16:44 Відповісти
Ви про це?
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30.10.2023 16:45 Відповісти
так. і про вчорашню чи позавчорашню заяву бульбофюрера.
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30.10.2023 16:58 Відповісти
постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом
західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії
Не пам'ятаю, як такий маніпулятивний прийом називається, але суть в тому, що даються максимально абстрактні формулювання, у яких кожен бачить те, що йому вигідніше.
Постконфліктне? Тобто "конфлікт" вже завершено, чи ще ні, а мова йде про якесь майбутнє, де він вже буде якось там завершений?
Стратегічна поразка росії? А в чому саме вона полягає?
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30.10.2023 17:05 Відповісти
а ви що, очікуєте, що вони прямо скажуть - ну все виходимо з України повністю, бо всі цілі "сво" досягнуті..? вони ж так не скажуть прямо. принаймні зараз. Стратегічна поразка раші полягає в тому, що після виходу з України без територіальних здобутків і без зняття санкцій у самій раші можуть розпочатися такі двіжухи, що може постати реально питання про її розпад. от чого вони і бояться. і разом з ними цього боїться і Захід, бо ядерна зброя і так далі... і от на цих побоюваннях Заходу і грають зараз лапотні. якщо реально путєна вже нема, то там буде більшість тих, хто буде виступати за припинення "сво". звісно, там є і яструбів до куя. але й тим яструбам вже починає мабуть доходити, що буде тільки гірше для них і раші, якщо вони і далі будуть лізти в Україну. Не знаю, то все прості міркування, реалій ніхто з нас, пересічних громадян, не знає, не кажучи вже про якісь там прогнози хоча би на кілька місяців наперед. далі буде видно.
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30.10.2023 18:29 Відповісти
Отож. І всім цим заявам не варто приділяти особливої уваги. Минулого літа навіть було "прєкращєніє огня в одностороннєм порядкє", години на дві.
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31.10.2023 08:19 Відповісти
Хай Рукожопович не викидає ці промови - після нашої перемоги виступатиме із ними в одному з вольєрів київського зоопарку.
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30.10.2023 15:43 Відповісти
Це воно дебілятко про постконфліктне врегулювання в Гаазі тявкнуло?!
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30.10.2023 15:44 Відповісти
А за пару років, ці під@ри в черговий раз наплюють на мирний договір....
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30.10.2023 15:47 Відповісти
Если мы опять вместо демократической страны и армии ,будем строить коттеджи депутатам и судьям ,да ,,велике краливнитство,,. то кацапам и пол года хватит наклепвть танков и согнать стадо свинособак на новую войну.
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30.10.2023 16:55 Відповісти
За кацапський крейсером! Регулятор хрінів!
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30.10.2023 15:52 Відповісти
А с чего бы это кожухович разговорился, да еще и не по своему профилю? Странно это.
Соловей рассказывал шо к оленеводу приезжал шалман с бубнами и благословили его на "власть"
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30.10.2023 16:02 Відповісти
Значит необходимо давить их дальше, ибо готовность пока не видна. С территории Украины эти &уки не ушли, а без этого пока говорить не о чем. А главное - стратегическое поражение сраши - исполнение требований Украины. Так что увы и ах - пока идёт этап торговли, ждём этап принятия.
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30.10.2023 16:02 Відповісти
та нехай собі до усрачки врегульовує КРИЗУ в Україні. У нас немає кризи, у нас є війна з рашистами.
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30.10.2023 16:05 Відповісти
Выводите войска хотя бы на 230222 и тогда можно начинать говорить о дальнейших шагах и перспективах. К примеру снятие части санкций в обмен на дальнейший вывод войск и т.д.
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30.10.2023 16:05 Відповісти
Ні, чудь болотна, доктор українці сказали в морг, значить у морг.
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30.10.2023 16:06 Відповісти
И еще олень брякнул такое -
: Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".

Ну о таком мог у кацапов говорить только х-ло, ну еще лошадь могла такое намычать, но кожухович?
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30.10.2023 16:09 Відповісти
Ой а що сталося? Може матірь свою українську пригадав?
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30.10.2023 16:11 Відповісти
не потрібно зважати на висери касапів, хто би не срав.
І цю месагу потрібно донести до наших союзників... але чинна влада ЄрЗе на це не здатна...
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30.10.2023 16:11 Відповісти
Шойгу, іди за своїм кораблем! У нас в Україні дуже мало Аленей.
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30.10.2023 16:21 Відповісти
йди до біса чурка зі своєю кризею
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30.10.2023 16:24 Відповісти
Ты это всё в Гааге расскажешь!
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30.10.2023 16:46 Відповісти
Маж сраку вазеліном, чмо удмуртське!
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30.10.2023 16:54 Відповісти
Він хоче переговори не з Україною, а із Заходом
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30.10.2023 16:57 Відповісти
Ну они говорили же о своем, там Х Сяншаньский форум по безопасности...
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30.10.2023 17:29 Відповісти
Я почитал его полную речь в Китае.
тут только капелька из всего сказанного.
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30.10.2023 17:26 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями. Перше, з чого почне кацапня - це позаблоковий статус, а далі все по списку. Через 3-4 роки вже почнуть знову лізти на нашу землю і так поки не винищать всіх українців (колаборантів та зрадників не рахую). Тобто хочете повернутсь в 2014-й рік?
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30.10.2023 17:29 Відповісти
Коли цей виродок разом із ху'лом буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі, тоді й буде вести переговори з прокурорами.
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30.10.2023 17:35 Відповісти
А якщо ху'ло все таки здохло, то можна хоча б чучело його посадити та й вести переговори.
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30.10.2023 17:37 Відповісти
Так западные страны тоже готовы. Но есть условие - кацапстан должен сдриснуть из Украины.
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30.10.2023 17:36 Відповісти
Москва готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування" із Заходом" - тільки після врегулювання кризи в головах усіх росіян щодо їх приналежності до України-Руси. А далі - триметрове огородження від оркостану.
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30.10.2023 18:03 Відповісти
такі заяви озвучувало куйло.Цілком можливо,що нелюд куйло всія 3,14дерації, таки врізав дуба???
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30.10.2023 18:21 Відповісти
А хто він такий,це точно в його компетенції.
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30.10.2023 18:59 Відповісти
Це продовження параліча вертикалі влади ...
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31.10.2023 04:04 Відповісти
 
 