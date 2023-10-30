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Передчасно коментувати ситуацію щодо припинення угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року, - Єврокомісія

газ

У Європейській комісії (ЄК) вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Дія угоди щодо транзиту газу територією України завершиться 31 грудня 2024 року. Перше, що можна сказати, ми ще доволі далекі від цієї дати і не в змозі зараз говорити про те, що станеться більш ніж за рік", - зазначив він.

При цьому він нагадав, що в ЄС діє план із посилення енергетичної незалежності Євросоюзу REPowerEU, і після лютого 2022 року в європейському енергетичному секторі, за його словами, відбулися значні зміни.

Також читайте: Україна зупинить транзит російського газу в Європу наприкінці 2024 року, – Чернишов

"Ми змогли диверсифікувати наше постачання, здійснити інвестиції у відновлювані види енергії. Також ми вживаємо внутрішніх заходів щодо скорочення попиту і поліпшення енергетичної ефективності, не передбачаючи ситуацію наприкінці 2024 року. Нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, коли підписувалася угода. Ми будемо якомога швидше скорочувати наш імпорт російського газу", - пояснив Макфі.

Як зазначається, договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між українським холдингом і "Оператором ГТС України" (ОГТСУ), а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м на рік.

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Автор: 

Єврокомісія (2178) транзит газу (1013)


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Разговор был про конец 2025.
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30.10.2023 16:03 Відповісти
Тыць Та й розвиднiлось... Про 24-ый...
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30.10.2023 18:06 Відповісти
Війна війною, а газ це «другоє»?
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30.10.2023 16:05 Відповісти
****** та повії зараз у політиці практично всіх держав західу та світу. Ми за вас але будемо і далі надавати гроші вашому ворогу щоб продавати їхній товар у себе і ці гроші давати вам... Уйобіщна політика . Мовчу вже про оон...
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30.10.2023 16:28 Відповісти
я одразу сказав, дивлячись на дії так званих цивілізованих країн, що Україну примусять далі качати газ. бо можливості відмовитись немає ніякої, дуже багато важелів тиску у всіх цих, так званих цивілізованих країн.
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30.10.2023 16:35 Відповісти
От і розповідайте всьму світу що у нас війна , коли ми оримуєм від кацапів бабло за транзит їхнього газу ....
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30.10.2023 16:56 Відповісти
Ну не нужно этой кацапской пропаганды. Она тупая.
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30.10.2023 21:29 Відповісти
да че вы за тот газ через территорию Украины. есть более важные вопросы, например - подтверждение подтверждения формулы мира.
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30.10.2023 17:14 Відповісти
щоб не було передчасним для європейської курвоти.******* українська умова .До того.часу Україна має бути в ЄС .В іншому випадку транзиту рашистського газу і нафти,через територіюУкраїни , наступить3,14стець повний
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30.10.2023 18:25 Відповісти
 
 