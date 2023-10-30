Передчасно коментувати ситуацію щодо припинення угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року, - Єврокомісія

У Європейській комісії (ЄК) вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Дія угоди щодо транзиту газу територією України завершиться 31 грудня 2024 року. Перше, що можна сказати, ми ще доволі далекі від цієї дати і не в змозі зараз говорити про те, що станеться більш ніж за рік", - зазначив він.

При цьому він нагадав, що в ЄС діє план із посилення енергетичної незалежності Євросоюзу REPowerEU, і після лютого 2022 року в європейському енергетичному секторі, за його словами, відбулися значні зміни.

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"Ми змогли диверсифікувати наше постачання, здійснити інвестиції у відновлювані види енергії. Також ми вживаємо внутрішніх заходів щодо скорочення попиту і поліпшення енергетичної ефективності, не передбачаючи ситуацію наприкінці 2024 року. Нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, коли підписувалася угода. Ми будемо якомога швидше скорочувати наш імпорт російського газу", - пояснив Макфі.

Як зазначається, договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між українським холдингом і "Оператором ГТС України" (ОГТСУ), а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд куб. м на рік.

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