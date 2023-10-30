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Новини
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США готують "потужний" меседж для стримування Ірану. Ми дуже серйозно ставимося до нашої нацбезпеки, - Білий дім

джон,кірбі

Наразі США планують надіслати Ірану "потужний" меседж для стримування його потенційної агресії

Про це заявив у понеділок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, звісно ж, діятимемо - якщо виникне така необхідність - щоб надалі захищати наші війська й наші об’єкти", - зауважив представник адміністрації США.

У цьому зв’язку він не виключив додаткових ударів та інших дій, зауваживши, що це буде "потужний сигнал", який має засвоїти Іран.

"Ми також дуже серйозно ставимося до інтересів нашої національної безпеки в регіоні, чому президент і задіяв дві авіаносних ударних групи", - додав представник Білого дому.

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Він також наголосив, що Сполучені Штати мають бути певні, що надсилають потужний меседж усім учасникам – не лише Ірану – що ставляться до відстоювання власних інтересів нацбезпеки з усією серйозністю.

"Ми захищатимемо й оборонятимемо наші війська. І ми зробимо це тоді і в такий спосіб, який оберемо самі", - зауважив Кірбі.

Автор: 

Іран (2066) США (23355) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
Єдиним "потужнім сигналом" має бути повне знищення заводів з виробництва ракет та дронів, а також всього, що може мати хоч якесь потенційне відношення до розробки чи виробництва ЯЗ.
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30.10.2023 16:18 Відповісти
+7
ціна вашому меседжу - нуль. ***** продемонстрував досить наглядно, що диктаторам будь-які меседжі до статевого органу. а ви все не можете, чи не хочете, зрозуміти цю просту річ. подібні істоти розуміють тільки дії, а меседжі можете запхнути собі до дупи.
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30.10.2023 16:31 Відповісти
+3
Для чого попереджати ворога?
Після такого "потужного" попередження ворог мабуть розсередить та сховає наявні запаси готової зброї та виробничі запаси з різних стадій її виробництва, здійснить заходи по збереженню цінного обладнання та фахівців.
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30.10.2023 16:30 Відповісти
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Єдиним "потужнім сигналом" має бути повне знищення заводів з виробництва ракет та дронів, а також всього, що може мати хоч якесь потенційне відношення до розробки чи виробництва ЯЗ.
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30.10.2023 16:18 Відповісти
Так вы уже послали менедже-

Камила Харис заявила, что вводить войска в газу и в Израиль НЕ БУДЕМ!

Они его уже прочитали…
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30.10.2023 19:57 Відповісти
"Потужний" в кавичках?
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30.10.2023 16:21 Відповісти
Для чого попереджати ворога?
Після такого "потужного" попередження ворог мабуть розсередить та сховає наявні запаси готової зброї та виробничі запаси з різних стадій її виробництва, здійснить заходи по збереженню цінного обладнання та фахівців.
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30.10.2023 16:30 Відповісти
ціна вашому меседжу - нуль. ***** продемонстрував досить наглядно, що диктаторам будь-які меседжі до статевого органу. а ви все не можете, чи не хочете, зрозуміти цю просту річ. подібні істоти розуміють тільки дії, а меседжі можете запхнути собі до дупи.
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30.10.2023 16:31 Відповісти
Аналіз історії конфлікту на Близькому Сході від Ігоря Семиволоса (ютуб) :
Справжні причини ВСІХ арабо-ізраїльських війн
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30.10.2023 16:37 Відповісти
І в якому месенджері буде "потужний" меседж?
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30.10.2023 16:45 Відповісти
"Меседж" це якийсь матюк?
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30.10.2023 16:47 Відповісти
Аж гидко чути про їхні "потужні смски".
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30.10.2023 16:50 Відповісти
Потужно перднете?
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30.10.2023 16:52 Відповісти
есть куча видосов -где США потужно драпали с Афганистана - это выглядело жалко и не похоже было -что это сверхдержава - хотя я ничего не имею против штатов - просто они вырождаются -стареют -смешиваются с другими народами и теряют свою англо-саксонскую кровь настоящих отмороженных вояк
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Джон Кірбі, сначала потужний месседж, потом говори
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30.10.2023 17:26 Відповісти
Обов'язково після "потужного меседжа" треба про це сказати, бо інакше ніхто і не помітить, що то був "потужний меседж".
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30.10.2023 17:53 Відповісти
Після "занепокоєння, глибокого занепокоєння" пішли в хід "меседжі"- прогрес на лице...
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30.10.2023 18:03 Відповісти
Після "потужних сигналів рашисту і "пекельних санкцій США-Україна до сьогоднішнього дня хоронить своїх захисників і мирних жителів ,і щоденно потужно руйнується рашистським нелюдом.Цілком подібно на чергову "потужну" американську " окей ,я -бла- на"
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30.10.2023 18:33 Відповісти
Неужели выскажут крайнюю озабоченность?!
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30.10.2023 19:47 Відповісти
 
 