США готують "потужний" меседж для стримування Ірану. Ми дуже серйозно ставимося до нашої нацбезпеки, - Білий дім
Наразі США планують надіслати Ірану "потужний" меседж для стримування його потенційної агресії
Про це заявив у понеділок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, звісно ж, діятимемо - якщо виникне така необхідність - щоб надалі захищати наші війська й наші об’єкти", - зауважив представник адміністрації США.
У цьому зв’язку він не виключив додаткових ударів та інших дій, зауваживши, що це буде "потужний сигнал", який має засвоїти Іран.
"Ми також дуже серйозно ставимося до інтересів нашої національної безпеки в регіоні, чому президент і задіяв дві авіаносних ударних групи", - додав представник Білого дому.
Він також наголосив, що Сполучені Штати мають бути певні, що надсилають потужний меседж усім учасникам – не лише Ірану – що ставляться до відстоювання власних інтересів нацбезпеки з усією серйозністю.
"Ми захищатимемо й оборонятимемо наші війська. І ми зробимо це тоді і в такий спосіб, який оберемо самі", - зауважив Кірбі.
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Після такого "потужного" попередження ворог мабуть розсередить та сховає наявні запаси готової зброї та виробничі запаси з різних стадій її виробництва, здійснить заходи по збереженню цінного обладнання та фахівців.
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