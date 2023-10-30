США готують "потужний" меседж для стримування Ірану. Ми дуже серйозно ставимося до нашої нацбезпеки, - Білий дім

Наразі США планують надіслати Ірану "потужний" меседж для стримування його потенційної агресії

Про це заявив у понеділок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, звісно ж, діятимемо - якщо виникне така необхідність - щоб надалі захищати наші війська й наші об’єкти", - зауважив представник адміністрації США.

У цьому зв’язку він не виключив додаткових ударів та інших дій, зауваживши, що це буде "потужний сигнал", який має засвоїти Іран.

"Ми також дуже серйозно ставимося до інтересів нашої національної безпеки в регіоні, чому президент і задіяв дві авіаносних ударних групи", - додав представник Білого дому.

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Він також наголосив, що Сполучені Штати мають бути певні, що надсилають потужний меседж усім учасникам – не лише Ірану – що ставляться до відстоювання власних інтересів нацбезпеки з усією серйозністю.

"Ми захищатимемо й оборонятимемо наші війська. І ми зробимо це тоді і в такий спосіб, який оберемо самі", - зауважив Кірбі.