Євросоюз після зустрічі на Мальті підтвердив підтримку української Формули миру, - Єврокомісія

Після зустрічі радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті у ЄС підтвердили підтримку української Формули миру, а також проведення глобального мирного саміту.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо ініціативу України організувати цю зустріч щодо української Формули миру, ми дякуємо Мальті за її прийняття. Це була зустріч за присутності до 70 учасників. Це підтверджує міжнародну увагу до України та потужну підтримку для справедливого й тривалого миру, а також занепокоєння глобальними наслідками російської війни", - наголосив речник.

Він зауважив, що учасники зустрічі виявили єдність навколо принципів Хартії ООН та дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

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Стефан де Кеерсмакер зауважив, що радники узагальнили прогрес зусиль робочої групи у Києві з реалізації окремих положень Формули миру та обмінялися інформацією про реалізацію практичних ініціатив.

"Все це були дуже своєчасні теми. ЄС підтримує українську Формулу миру, а також проведення глобального мирного саміту за якомога більш широкої міжнародної участі. Як вже неодноразово наголошував ЄС, будь-які ініціативи з досягнення широкого, тривалого та справедливого миру в Україні мають ґрунтуватися на повній повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - додав речник Єврокомісії.

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Нагадаємо, 28-29 жовтня на Мальті відбувся третій мирний саміт щодо України на рівні радників із зовнішньої політики та національної безпеки.