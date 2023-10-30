ЗСУ ліквідували за тиждень приблизно 9 ворожих батальйонів, - Military Media Center
У період з 23 по 29 жовтня Сили оборони ліквідували 4430 солдатів ЗС РФ, що приблизно відповідає кількості особового складу дев’яти батальйонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
Так, за даними від Генерального штабу ЗСУ про втрати російських окупантів, за тиждень - 23 по 29 жовтня - українські воїни ліквідували:
- 4430 солдатів ЗС РФ (умовно 9 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);
- 85 танків (умовно 3 танкові батальйони, оскільки 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);
- 106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілкові батальйони, оскільки 1 мотострілковий батальйон - це близько 34 одиниць);
- 121 артилерійську установку (умовно 7 артилерійських дивізіонів, оскільки 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);
- 7 ракет;
- 3 літаки.
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