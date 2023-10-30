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ЗСУ ліквідували за тиждень приблизно 9 ворожих батальйонів, - Military Media Center

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У період з 23 по 29 жовтня Сили оборони ліквідували 4430 солдатів ЗС РФ, що приблизно відповідає кількості особового складу дев’яти батальйонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Military Media Center.

Так, за даними від Генерального штабу ЗСУ про втрати російських окупантів, за тиждень - 23 по 29 жовтня - українські воїни ліквідували:

  • 4430 солдатів ЗС РФ (умовно 9 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);
  • 85 танків (умовно 3 танкові батальйони, оскільки 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);
  • 106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілкові батальйони, оскільки 1 мотострілковий батальйон - це близько 34 одиниць);
  • 121 артилерійську установку (умовно 7 артилерійських дивізіонів, оскільки 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);
  • 7 ракет;
  • 3 літаки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 299 940 осіб (+860 за добу), 5190 танків, 7202 артсистеми, 9775 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

армія рф (17784) ліквідація (4065) ЗСУ (7655)


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Бригада
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30.10.2023 16:39 Відповісти
А сами скільки втратили ?
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30.10.2023 16:51 Відповісти
1:5
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30.10.2023 17:11 Відповісти
ты кацап купи мешки для своих батальонов...
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30.10.2023 18:16 Відповісти
Российские СМИ разгоняют брехню Конашенкова о своих неслыханных перемогах и о том что украинцы вот-вот сдадутся."Русскому оружию".
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02.11.2023 13:00 Відповісти
 
 