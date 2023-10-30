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На жодній зустрічі з ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону, - Мінкульт

телемарафон,новини,єдині

Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив, що на жодній зустрічі між Україною та ЄС не звучало вимоги щодо закриття телемарафону.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Шевченко зазначив, що існування телемарафону не суперечить принципам медіарегуляції ЄС. Також він наголосив, що частина контенту для телемарафону створена за підтримки Євросоюзу.

"Скажу відверто: на жодній зустрічі з нами не звучало питань про те, що телемарафон має закриватися. Більше того, коли ще на початку 2022 року ми закликали європейців підтримувати телемарафон, то чи не єдиним достатньо великим проєктом, який в результаті втілили за кошти ЄС, став проєкт, який фінансує виробництво продуктів у сфері боротьби з дезінформацією, в тому числі документальних фільмів, які виходитимуть на телемарафоні. Якби Європейський Союз був проти, то, напевно, він таких проєктів не запускав би", - зауважив Шевченко.

Окрім того, за словами заступника міністра, згідно з опитуванням Internews Network, українці обізнані про телемарафон та довіряють йому. Також, глядачі вважають, що телемарафон має тривати щонайменше до завершення війни.

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"Звісно, зміна політики щодо телемарафону може статися. Але наразі телемарафон триває в тому форматі, в якому розпочинався", - додав Шевченко.

Автор: 

Міністерство культури (762) Євросоюз (13638) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+47
А вони винні це "вимагати"?! Власного глузду недостатньо???!!! А у ЄС просили забороняти трансляцію у цифровому державному ефірі опозиційних каналів? НІ?! А чому це робиться???!!!
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30.10.2023 16:39 Відповісти
+26
Звичайно, європейці не мають нічого проти телемарафону. 😊 Але пан Шевченк тут трошки злукавив. Європейці проти монополізації медіапростору і усунення з нього опозиційних телеканалів. А ще європейці за плюралізм думок і поглядів в тому числі і у медіа. І про це, як відомо і пану Шевченку, посли G7 нподноразово наголошували.
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30.10.2023 16:50 Відповісти
+23
Думаю якщо зареєструвати на сайті президента вимогу про закриття ************* то 25тис. швидко набереться. Але ж зелепокидькам на вимоги народу України начхати,правда?
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30.10.2023 16:43 Відповісти
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А дапма,- там не один Ф-16 заритий
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30.10.2023 16:39 Відповісти
А вони винні це "вимагати"?! Власного глузду недостатньо???!!! А у ЄС просили забороняти трансляцію у цифровому державному ефірі опозиційних каналів? НІ?! А чому це робиться???!!!
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30.10.2023 16:39 Відповісти
Не знаю хто там опозиційні, скоріше за все проукраїнські... пов'язані з росіянами і далі фінансуються, а тут вже питання на чиєму боці zeмразі
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30.10.2023 16:46 Відповісти
Да Зе должны прославлять все время чтобы не дай бог рейтинг его не упал. Чтобы самолюбие его не пошатнулось
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30.10.2023 16:40 Відповісти
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30.10.2023 17:01 Відповісти
ЗСУ просунулись за залізницю на південь від Андріівки, - Генштаб
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30.10.2023 16:40 Відповісти
якщо піпл хаває, то хто ж його прикриє? поки є "зрітєль" - шоу маст го он.
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30.10.2023 16:40 Відповісти
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30.10.2023 17:13 Відповісти
Чтобы друзья Зе могли зарабатывать а то похудеть могут. И не узнает никто о делах нацвеличгешего зеперзидента
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30.10.2023 16:42 Відповісти
Довбні. Можете не закривати, але пустіть на одному каналі і вріжте бюджет до мінімуму.
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30.10.2023 16:43 Відповісти
Думаю якщо зареєструвати на сайті президента вимогу про закриття ************* то 25тис. швидко набереться. Але ж зелепокидькам на вимоги народу України начхати,правда?
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30.10.2023 16:43 Відповісти
Тобто, поки ЄС не попросить, ви свою дупу не піднімете?
То може ви нам і не потрібні зовсім? Депутати, міністри, інші чиновники.
Замість вас візьмемо на роботу чиновників з євросоюза.
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30.10.2023 16:44 Відповісти
А про що ж були питання? Хвалили мабуть за корупцію? А ви точно українців запитували про потрібність лапшерона?
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30.10.2023 16:45 Відповісти
Клоуни включили дурня
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30.10.2023 16:45 Відповісти
Та ви шоо? Це ж ''священна корова'' найвеличнішевшивого!
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30.10.2023 16:46 Відповісти
******, вы у народа спросите, ведь это вы народу остопиз..ли со своим мараХфоном а не иностранцам на саммитах.
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Примітивізм мислення чиновників від Мінкульту навіть не дивує. Обурює тільки скотиняче нахобство.
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Звичайно, європейці не мають нічого проти телемарафону. 😊 Але пан Шевченк тут трошки злукавив. Європейці проти монополізації медіапростору і усунення з нього опозиційних телеканалів. А ще європейці за плюралізм думок і поглядів в тому числі і у медіа. І про це, як відомо і пану Шевченку, посли G7 нподноразово наголошували.
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30.10.2023 16:50 Відповісти
а ти з українцями не хочеш зустрiтися - "вимоги послухать"... ви ж ,падлюки, розколюєте країну з середини i ведете до поразки.
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30.10.2023 16:50 Відповісти
28 вересня 2022 року посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/09/28/7147648/ інтерв'ю «Європейській правді» розповіла, що ЄС непублічно закликає Україну «залишатися демократичною і під час війни» в інформаційному плані.
На запитання, чи йдеться про те, щоб в Україні був не «єдиний марафон», а різні канали, Фельдгузен відповіла: «Наприклад, так. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз - патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі - патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися».
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30.10.2023 16:51 Відповісти
Этот МУДАФЕН уже сильно утомил.
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30.10.2023 16:51 Відповісти
Тобіш - можна пиляти й далі, да?
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30.10.2023 16:52 Відповісти
Пои чем тут ЕС? Мы тебе говорим, закрывай эту ***** *****
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30.10.2023 16:53 Відповісти
думка народу про марафон покуй...
ЄС нічого не каже, то цє показник.
ЄС досі мовчить що ОПа це кубло агентів рф, корупціонерів, хабарників, безпрєдєлбщиків
то це не означає що можна бєзпрєдєлити далі...
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30.10.2023 16:54 Відповісти
Стесняюсь спросить,а в ЕС "это" смотрят?
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30.10.2023 16:56 Відповісти
Лицемірство в кращому вигляді.
ЄС начхати на ********, їх цікавить чому заборонена трансляція опозиційних каналів!
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30.10.2023 16:58 Відповісти
А до чого тут ЄС. А ми значить повинні слухати за наші ж гроші це лайно?
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30.10.2023 16:59 Відповісти
Як "Лебедине озеро" по всім TV-каналам у СРСР у дні змін генсеків - так і цей "марафон" майже по всім TV-каналам.
Тільки вихвалення та облизування "перших" осіб - бо "неначасі" згадувати про їх злочині дії.
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30.10.2023 17:07 Відповісти
Брешуть як завжди !
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30.10.2023 17:09 Відповісти
Вони вимагають дотримання законності і свободи слова.
На яких ЗАКОННИХ підставах з загальноукраїнського цифрового мовлення було виключено телеканали "Прямий", 5, "Еспресо"? Законність? Ні не чули!
Ну а про свободу слова в цьому випадку і говорити недоречно!
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30.10.2023 17:11 Відповісти
А повинно було звучати?
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30.10.2023 17:11 Відповісти
ТЕМ, КТО ПРИДЕТ ПОСЛЕ "КВАРТАЛА".

О сколько вам сюжетов чудных

Принес наш новый атаман.

А слуг его толпа приблудных..?

Законов глупых чемодан!

Бери скорей, смеши народы.

Творите свой Декамерон!

Вот только где? Ах да, конечно...

Побрал бы чёрт тот марафон.
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30.10.2023 17:22 Відповісти
Звичайно . ЄС не регулює діяльність розважальних програм та шоу фріків
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30.10.2023 17:23 Відповісти
А дарма шо не звучало... ціх звіздунів мітелкою ср...ною треба гнати з екранів!
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30.10.2023 17:25 Відповісти
якась естафета зешапіто:

резніков: на саміті жодного разу не згадали про корупцію

кулєба: зникли численні "мирні" ініціативи від інших країн

мінкульт: на жодній зустрічі з ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону
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30.10.2023 17:28 Відповісти
Придурковатый ЗЕ подчиненный, ЕС абсолютно безразлично, о чем в телевизоре треплется непревзойденный предводитель из шапито-95. Толку от его брехни? На востоке снова проблемы, а он это в своем брехня-марафоне не рассказывает.
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30.10.2023 17:29 Відповісти
ага, попробував би хтось в тому зеленому гестапо, щось таке сказати.
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30.10.2023 17:51 Відповісти
"чи не єдиним достатньо великим проєктом, який в результаті втілили за кошти ЄС, став проєкт, який фінансує виробництво продуктів у сфері боротьби з дезінформацією(С)

О, то все це лайно, яке вливають як кацапське ІПСО, коли треба прикрити свою дупу, то все це за гроші ЄС! І скільки своїх на цьому піднялось?
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30.10.2023 17:53 Відповісти
А моя сім'я навпаки, дуже вдячна цьому телемарафону! Завдяки йому ми не дивимось телевізор, від слова зовсім! Всі перейшли в інтернет, тут і новини (справжні!!!), тут і фільми, мульти.... Дякуємо, пан Зеленський!
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30.10.2023 17:54 Відповісти
Щоб закрити це лайно потрібна якась вимога ЄС? Чи зручно гроші відмивати?
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30.10.2023 18:06 Відповісти
Вони давно зрозуміли, що тут немає з ким мати справу
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30.10.2023 18:16 Відповісти
ЕС: "Дайте доступ до ЗМІ опозиційнім каналам".
ЗЕ-покидьки: "Марафон ніхто не вимагав закривати".
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30.10.2023 18:20 Відповісти
Десь весною Дерьмак обіжався, що Цензор обійшов його власних стовпів -лизоблюдців з УП та НВ. Більше вже про це не згадує. Як не згадуватиме про глобальну клоунаду з формулою миру. Прольот на гніздом кукушки на Печерських пагорбах.
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30.10.2023 18:30 Відповісти
оскільки ЄС мабуть не буде запрошувати Україну до єврозони,то їм "*****" українські марафони
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30.10.2023 18:36 Відповісти
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/09/28/7147648/ інтерв'ю «Європейській правді» розповіла, що ЄС непублічно закликає Україну відходити від формату «єдиного марафону» на телебаченні й давати глядачам вибір.

Зокрема, між ЄС та урядом Україні є постійна комунікація щодо https://detector.media/infospace/article/199674/2022-05-30-podolyak-kanaly-z-pulu-poroshenka-vymknuly-z-tsyfrovogo-efiru-cherez-yogo-nartsysyzm/ відключення від цифрового етеру трьох телеканалів (Прямого, Еспресо та 5 каналу) та щодо переходу українського інформаційного простору до більш відкритого формату.

«Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни. Інформаційна війна - це дійсно складова ******** війн, і я розумію, що ви відключили проросійські телеканали», - каже Фельдгузен.
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30.10.2023 19:03 Відповісти
Ага. Резніков теж жодного разу не чув від союзників слова "корупція". Якась "вибіркова глухота" у зелених, не чують того, що не хочуть почути
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30.10.2023 19:16 Відповісти
згідно з опитуванням Internews Network, українці обізнані про телемарафон та довіряють йому.

А опитували мабудь 80-ти річних "совкових" бабусь, які цілими днями дивлятьця цей зомбоящик?
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30.10.2023 19:57 Відповісти
На фронті критично не вистачає всього: зброї, медикментів, грошей, машин, дронів , людей. В тилу,, особи особливо дотичні до потоків грошей і гуманітарки з владних кіл - крадуть так - нече останній день в житті . Але влада просить не говорити про корупцію , красти, звичайно вона дозволяє. Патріоти сидять на лаві підсудних, гвалтівники, крадіі і вбивці - у провладних кабінетах. Але всього цього немає на телемарафоні. Там лисий ухилят( при чому не один) , за медальки, розказує, як все добре і прекрасно. І ми от от переможемо. А якщо не переможемо -то то НАТу винуватий, або Порошенко( сарказм
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30.10.2023 21:18 Відповісти
 
 