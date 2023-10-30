На жодній зустрічі з ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону, - Мінкульт
Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив, що на жодній зустрічі між Україною та ЄС не звучало вимоги щодо закриття телемарафону.
Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Шевченко зазначив, що існування телемарафону не суперечить принципам медіарегуляції ЄС. Також він наголосив, що частина контенту для телемарафону створена за підтримки Євросоюзу.
"Скажу відверто: на жодній зустрічі з нами не звучало питань про те, що телемарафон має закриватися. Більше того, коли ще на початку 2022 року ми закликали європейців підтримувати телемарафон, то чи не єдиним достатньо великим проєктом, який в результаті втілили за кошти ЄС, став проєкт, який фінансує виробництво продуктів у сфері боротьби з дезінформацією, в тому числі документальних фільмів, які виходитимуть на телемарафоні. Якби Європейський Союз був проти, то, напевно, він таких проєктів не запускав би", - зауважив Шевченко.
Окрім того, за словами заступника міністра, згідно з опитуванням Internews Network, українці обізнані про телемарафон та довіряють йому. Також, глядачі вважають, що телемарафон має тривати щонайменше до завершення війни.
"Звісно, зміна політики щодо телемарафону може статися. Але наразі телемарафон триває в тому форматі, в якому розпочинався", - додав Шевченко.
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То може ви нам і не потрібні зовсім? Депутати, міністри, інші чиновники.
Замість вас візьмемо на роботу чиновників з євросоюза.
На запитання, чи йдеться про те, щоб в Україні був не «єдиний марафон», а різні канали, Фельдгузен відповіла: «Наприклад, так. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз - патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі - патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися».
ЄС нічого не каже, то цє показник.
ЄС досі мовчить що ОПа це кубло агентів рф, корупціонерів, хабарників, безпрєдєлбщиків
то це не означає що можна бєзпрєдєлити далі...
ЄС начхати на ********, їх цікавить чому заборонена трансляція опозиційних каналів!
Тільки вихвалення та облизування "перших" осіб - бо "неначасі" згадувати про їх злочині дії.
На яких ЗАКОННИХ підставах з загальноукраїнського цифрового мовлення було виключено телеканали "Прямий", 5, "Еспресо"? Законність? Ні не чули!
Ну а про свободу слова в цьому випадку і говорити недоречно!
О сколько вам сюжетов чудных
Принес наш новый атаман.
А слуг его толпа приблудных..?
Законов глупых чемодан!
Бери скорей, смеши народы.
Творите свой Декамерон!
Вот только где? Ах да, конечно...
Побрал бы чёрт тот марафон.
резніков: на саміті жодного разу не згадали про корупцію
кулєба: зникли численні "мирні" ініціативи від інших країн
мінкульт: на жодній зустрічі з ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону
О, то все це лайно, яке вливають як кацапське ІПСО, коли треба прикрити свою дупу, то все це за гроші ЄС! І скільки своїх на цьому піднялось?
ЗЕ-покидьки: "Марафон ніхто не вимагав закривати".
Зокрема, між ЄС та урядом Україні є постійна комунікація щодо https://detector.media/infospace/article/199674/2022-05-30-podolyak-kanaly-z-pulu-poroshenka-vymknuly-z-tsyfrovogo-efiru-cherez-yogo-nartsysyzm/ відключення від цифрового етеру трьох телеканалів (Прямого, Еспресо та 5 каналу) та щодо переходу українського інформаційного простору до більш відкритого формату.
«Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни. Інформаційна війна - це дійсно складова ******** війн, і я розумію, що ви відключили проросійські телеканали», - каже Фельдгузен.
А опитували мабудь 80-ти річних "совкових" бабусь, які цілими днями дивлятьця цей зомбоящик?