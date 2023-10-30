На жодній зустрічі з ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону, - Мінкульт

Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко заявив, що на жодній зустрічі між Україною та ЄС не звучало вимоги щодо закриття телемарафону.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Шевченко зазначив, що існування телемарафону не суперечить принципам медіарегуляції ЄС. Також він наголосив, що частина контенту для телемарафону створена за підтримки Євросоюзу.

"Скажу відверто: на жодній зустрічі з нами не звучало питань про те, що телемарафон має закриватися. Більше того, коли ще на початку 2022 року ми закликали європейців підтримувати телемарафон, то чи не єдиним достатньо великим проєктом, який в результаті втілили за кошти ЄС, став проєкт, який фінансує виробництво продуктів у сфері боротьби з дезінформацією, в тому числі документальних фільмів, які виходитимуть на телемарафоні. Якби Європейський Союз був проти, то, напевно, він таких проєктів не запускав би", - зауважив Шевченко.

Окрім того, за словами заступника міністра, згідно з опитуванням Internews Network, українці обізнані про телемарафон та довіряють йому. Також, глядачі вважають, що телемарафон має тривати щонайменше до завершення війни.

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"Звісно, зміна політики щодо телемарафону може статися. Але наразі телемарафон триває в тому форматі, в якому розпочинався", - додав Шевченко.