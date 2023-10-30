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У довгостроковій перспективі провідні британські оборонні підприємства можуть стати частиною українського ВПК, - міністерка Тревельян

зсу,британія

У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України.

Про це заявила державна міністерка з питань Індо-Тихоокеанського регіону Великої Британії Енн-Марі Тревельян в інтерв’ю Детектор медіа, передає Цензор.НЕТ. 

"Співпрацюючи з нашими промисловими партнерами та союзниками по всьому світу, ми знаходимо правильний спосіб обміну технологіями, щоб забезпечити їхній кращий захист. Це постійний виклик, на жаль, через незаконне вторгнення Путіна в Україну. Через війну Росії проти України глобальний промисловий оборонний комплекс значно активізувався", - зазначила вона.

Тревельян наголосила, що "Україна завжди мала блискучий інженерно-оборонний потенціал… тут є інженерний талант. Українці талановиті. Я думаю, що буде багато можливостей для України стати справді важливою частиною міжнародного оборонного партнерства. У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України".

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...і їх такОж будуть кошмарити орли й орлиці засланців дермака-татарова?
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30.10.2023 17:00 Відповісти
У нас, нажаль, довгострокова перспектива не на часі.
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30.10.2023 17:10 Відповісти
Якось вона дивно сформулювала. Наш оборонпром купить британські підприємства ??
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30.10.2023 18:12 Відповісти
Скорее она имела в виду, что британцы построят свои предприятия в Украине, которые со временем станут совместными или даже перейдут в собственность Украины.
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30.10.2023 20:06 Відповісти
 
 