У довгостроковій перспективі провідні британські оборонні підприємства можуть стати частиною українського ВПК, - міністерка Тревельян

У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України.

Про це заявила державна міністерка з питань Індо-Тихоокеанського регіону Великої Британії Енн-Марі Тревельян в інтерв’ю Детектор медіа, передає Цензор.НЕТ.

"Співпрацюючи з нашими промисловими партнерами та союзниками по всьому світу, ми знаходимо правильний спосіб обміну технологіями, щоб забезпечити їхній кращий захист. Це постійний виклик, на жаль, через незаконне вторгнення Путіна в Україну. Через війну Росії проти України глобальний промисловий оборонний комплекс значно активізувався", - зазначила вона.

Тревельян наголосила, що "Україна завжди мала блискучий інженерно-оборонний потенціал… тут є інженерний талант. Українці талановиті. Я думаю, що буде багато можливостей для України стати справді важливою частиною міжнародного оборонного партнерства. У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України".

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