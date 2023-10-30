У довгостроковій перспективі провідні британські оборонні підприємства можуть стати частиною українського ВПК, - міністерка Тревельян
У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України.
Про це заявила державна міністерка з питань Індо-Тихоокеанського регіону Великої Британії Енн-Марі Тревельян в інтерв’ю Детектор медіа, передає Цензор.НЕТ.
"Співпрацюючи з нашими промисловими партнерами та союзниками по всьому світу, ми знаходимо правильний спосіб обміну технологіями, щоб забезпечити їхній кращий захист. Це постійний виклик, на жаль, через незаконне вторгнення Путіна в Україну. Через війну Росії проти України глобальний промисловий оборонний комплекс значно активізувався", - зазначила вона.
Тревельян наголосила, що "Україна завжди мала блискучий інженерно-оборонний потенціал… тут є інженерний талант. Українці талановиті. Я думаю, що буде багато можливостей для України стати справді важливою частиною міжнародного оборонного партнерства. У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль