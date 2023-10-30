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Кузін про гепатит А у Вінниці: джерело інфікування продовжує існувати, спалах поширюється на найближчі населені пункти

гепатит

Наразі Міністерство охорони здоров’я працює над встановленням джерела інфікування гепатитом А у Вінниці. Можна констатувати, що через побутові контакти спалах поширюється на найближчі населені пункти регіону.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише в самому місті Вінниця, але за рахунок контактів він також поширюється на найближчі населені пункти. Сьогодні заплановано засідання комісії ТЕБ та НС на рівні області і, скоріше все, враховуючи кількість постраждалих, це вже надзвичайна ситуація обласного масштабу і обласного рівня. Загалом епідемічна статистика нам показує, що, на жаль, саме джерело інфікування продовжує існувати. Ми сфокусувались на тих гіпотезах, які б дали нам якийсь об'єднуючий фактор. Те, що ми зараз бачимо, це дійсно харчові продукти і також, цілком можливо, що і питна вода можуть бути такими причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти вже потенційну людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит", - розповів Кузін.

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Він додав, що упродовж 28 та 29 жовтня у Вінниці було протестовано на гепатит А більше 100 осіб і ця робота триває. Також з понеділка 30 жовтня почалася вакцинація від гепатиту А як медичних працівників, так і тих осіб, які перебувають у близькому контакті, поєднані спільним побутом з захворілими особами.

"Ми будемо пропонувати їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист - зупинити поширення гепатиту А через контакти", - сказав Кузін.

Він також зауважив, що за вже наявною статистикою, людина, що захворіла на гепатит А, відчуває симптоми і звертається до лікаря на 5-6 день захворювання. За словами держсанлікаря, це великий проміжок часу.

"Тому я закликав би всіх, хто має специфічні симптоми, максимально швидко звертатися до свого сімейного лікаря. Стосовно основних симптомів - зазвичай мова йде про виражену загальну слабкість, втрату апетиту, діарею. Це також може бути блювота, важкість в правому підребір'ї, потемніння сечі. Ці симптоми є характерними. Лише після них може додаватися жовтяниця, яка призводить безпосередньо вже до фактичного звернення до лікаря. Тому радимо звертатися якнайшвидше, по мірі того, як один такий симптом або декілька у вас з'явились", - сказав Кузін.

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Автор: 

Вінниця (627) гепатит (63) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+6
Якщо не можуть виявити джерело інфікування то однозначно, що те джерело не хоче щоб його знайшли, тим паче всі інфіковані між собою не пов'язані. Отже зараження відбулося умисно, а це можуть бути лише кацапи.
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30.10.2023 17:25 Відповісти
+3
Що Кузя, це тобі не бабло пиляти на коронабесії. Спалах жовтяниці і ти всрався. На Чернігівщині лептоспироз і знов всрався. Що наступне?
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30.10.2023 17:44 Відповісти
+1
Знову грають мозок. Як з раком від сигарет. Який являється виключно генетичною вадою. Якщо генетикою не розраховано, то ви не заразитесь.
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30.10.2023 17:49 Відповісти
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В Україні раніше були спалахи цієї інфекції?
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30.10.2023 17:12 Відповісти
Звичайно! Кожен рік. Це "хвороба Боткіна"
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30.10.2023 17:19 Відповісти
Точно. Ось за 2018 рік.
https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zareestrovane-grupove-zakhvoryuvannya-spalakh-na-virusniy-gepatit В УКРАЇНІ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ГРУПОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ (СПАЛАХ) НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А
Це вже не перший спалах цієї хвороби в Україні.
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30.10.2023 17:24 Відповісти
Якщо не можуть виявити джерело інфікування то однозначно, що те джерело не хоче щоб його знайшли, тим паче всі інфіковані між собою не пов'язані. Отже зараження відбулося умисно, а це можуть бути лише кацапи.
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Що Кузя, це тобі не бабло пиляти на коронабесії. Спалах жовтяниці і ти всрався. На Чернігівщині лептоспироз і знов всрався. Що наступне?
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30.10.2023 17:44 Відповісти
Знову грають мозок. Як з раком від сигарет. Який являється виключно генетичною вадою. Якщо генетикою не розраховано, то ви не заразитесь.
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30.10.2023 17:49 Відповісти
гнида кузя, а где гниду ляшка дел?
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30.10.2023 18:48 Відповісти
Кузіну треба щеплення продавати. Там гешефту побільше ніж на зброї.
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30.10.2023 19:31 Відповісти
Яке щеплення від гепатиту А?Ви про що?
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30.10.2023 20:31 Відповісти
"спалах поширюється на найближчі населені пункти" - до Могильова-Подільського не так і близько - 120 км.
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30.10.2023 23:29 Відповісти
 
 