Кузін про гепатит А у Вінниці: джерело інфікування продовжує існувати, спалах поширюється на найближчі населені пункти

Наразі Міністерство охорони здоров’я працює над встановленням джерела інфікування гепатитом А у Вінниці. Можна констатувати, що через побутові контакти спалах поширюється на найближчі населені пункти регіону.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише в самому місті Вінниця, але за рахунок контактів він також поширюється на найближчі населені пункти. Сьогодні заплановано засідання комісії ТЕБ та НС на рівні області і, скоріше все, враховуючи кількість постраждалих, це вже надзвичайна ситуація обласного масштабу і обласного рівня. Загалом епідемічна статистика нам показує, що, на жаль, саме джерело інфікування продовжує існувати. Ми сфокусувались на тих гіпотезах, які б дали нам якийсь об'єднуючий фактор. Те, що ми зараз бачимо, це дійсно харчові продукти і також, цілком можливо, що і питна вода можуть бути такими причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти вже потенційну людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит", - розповів Кузін.

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Він додав, що упродовж 28 та 29 жовтня у Вінниці було протестовано на гепатит А більше 100 осіб і ця робота триває. Також з понеділка 30 жовтня почалася вакцинація від гепатиту А як медичних працівників, так і тих осіб, які перебувають у близькому контакті, поєднані спільним побутом з захворілими особами.

"Ми будемо пропонувати їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист - зупинити поширення гепатиту А через контакти", - сказав Кузін.

Він також зауважив, що за вже наявною статистикою, людина, що захворіла на гепатит А, відчуває симптоми і звертається до лікаря на 5-6 день захворювання. За словами держсанлікаря, це великий проміжок часу.

"Тому я закликав би всіх, хто має специфічні симптоми, максимально швидко звертатися до свого сімейного лікаря. Стосовно основних симптомів - зазвичай мова йде про виражену загальну слабкість, втрату апетиту, діарею. Це також може бути блювота, важкість в правому підребір'ї, потемніння сечі. Ці симптоми є характерними. Лише після них може додаватися жовтяниця, яка призводить безпосередньо вже до фактичного звернення до лікаря. Тому радимо звертатися якнайшвидше, по мірі того, як один такий симптом або декілька у вас з'явились", - сказав Кузін.

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