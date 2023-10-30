Командири в/ч виплатили військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом понад 123 млн грн додаткової винагороди, - Міноборони
Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що загалом командири військових частин призначили бойові доплати на понад 123 млн грн військовим, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наводять приклад, коли військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн.
Загалом більш як 123 млн грн виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.
"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", - зауважив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової грошової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.
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ГНИДИ ШТАБНІ...
Як тільки попаде якесь у владу, так вже виборців починає вважати за бидло що не заслуговує на достойну оплату праці.
закон порушено не було!
"прогалини для зловживань закриваємо" заступник міністра оборони України Юрій Джигир
командир мав право, на свій розсуд, тлумачити виплати.
ай да резніков........
Ніхто не перевіряє в яких умовах ми живемо і що сьогодні їли. Постійні най©бки з грошима. Подаємо в суди , щоб виплатити те що положено.
Від такого відношення за 19 місяців служби пропало бажання тут бути. Хай інші приходять заробити тут дурних грошей.