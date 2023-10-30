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Новини
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Командири в/ч виплатили військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом понад 123 млн грн додаткової винагороди, - Міноборони

гроші,зсу,виплати

Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що загалом командири військових частин призначили бойові доплати на понад 123 млн грн військовим, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наводять приклад, коли військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн.

Загалом більш як 123 млн грн виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

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"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", - зауважив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової грошової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Автор: 

виплати (1062) Міноборони (7469) військовослужбовці (4804)


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Топ коментарі
+4
у мародерів, клонів рєзнікокових, є живий приклад "успіху" мародерів банди Найвеличнівшивого Верховного
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30.10.2023 17:11 Відповісти
+4
Всіж розуміють, що виплатили 50/50
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30.10.2023 17:15 Відповісти
+3
С них, с командиров и финансистов в/ч, взыщут означенную сумму?
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30.10.2023 17:24 Відповісти
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у мародерів, клонів рєзнікокових, є живий приклад "успіху" мародерів банди Найвеличнівшивого Верховного
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30.10.2023 17:11 Відповісти
Чому ховаються від мобілізації потенційні воїни?
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30.10.2023 17:14 Відповісти
Прогалини закрили.... окей.
ХТО КОШТИ БУДЕ ПРВЕРТАТИ, І КОЛИ?
ГНИДИ ШТАБНІ...
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30.10.2023 18:32 Відповісти
союзник не фраєр, все бачить..
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30.10.2023 17:15 Відповісти
Всіж розуміють, що виплатили 50/50
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30.10.2023 17:15 Відповісти
Які 50/50!!! Собі і своїм посіпакам у кишеню!!!
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30.10.2023 17:19 Відповісти
С них, с командиров и финансистов в/ч, взыщут означенную сумму?
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30.10.2023 17:24 Відповісти
Капец
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30.10.2023 17:26 Відповісти
100 тисяч - це лише дві з половиною тисячі євро. Люди з понтонної роти певно не по вісім годин робили. А мій земляк у Швейцарії більше отримує і працює лише не більше восьми годин.
Як тільки попаде якесь у владу, так вже виборців починає вважати за бидло що не заслуговує на достойну оплату праці.
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30.10.2023 17:27 Відповісти
Что то маловато как то... Учитывая что только один зам командира в Ровно, два миллиона, на две родственницы украл.
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30.10.2023 17:33 Відповісти
Я цій державі не вірю ні йоту!
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30.10.2023 17:39 Відповісти
Є держава,а є і уряд.Є нація,а є і народ...Є українці,а є і хохли...Українці,буває,не вірять уряду,а хохли такі нєдовєрчіві,що не вірять навіть державі...
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30.10.2023 17:50 Відповісти
Та ні не так, є Держава, а є Батьківщина ...
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30.10.2023 18:53 Відповісти
це за неділю
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30.10.2023 17:39 Відповісти
Ну це ж очевидно. Коли наводять переправу, то або прилетить, або не прилетить. Якщо прилетить, то платити не треба, бо вже нікому. А якщо не прилетить, то платити не треба, бо це ж не бойові дії. Коротше, плити не треба і все.
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30.10.2023 17:56 Відповісти
тобто!
закон порушено не було!
"прогалини для зловживань закриваємо" заступник міністра оборони України Юрій Джигир
командир мав право, на свій розсуд, тлумачити виплати.
ай да резніков........
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30.10.2023 18:12 Відповісти
Не бачу проблем за чим справа стала, гроші отримали - то вперед відпрацьовувати, бо коли до тебе приходить командир та пропонує випистаи премію за бойові або вже виписав, то треба такого командира в прокуратуру вести, а не брати участь в казнокрадстві
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30.10.2023 18:33 Відповісти
То норма. У нас 27 голів з роти лишилися вдома, їм возять продукти, ще й турнікети вимагають. Бо рибою на ринку дуже небезпечно торгувати.
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30.10.2023 18:45 Відповісти
Нічого особистого....просто бізнес на крові.
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30.10.2023 18:46 Відповісти
Оху....єть!!!! І це не рахуючи вілл і грабель за кордоном!!!!!
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30.10.2023 18:53 Відповісти
а штаби які у тилу отримують бойові і це добре? а виплати кому хочут тому і дают і навіть у тилу по 30000, наприклад ВСП отримують навіть у Львові, це дуже розповсюджено
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30.10.2023 19:33 Відповісти
Охорона в АТБ отримуе 20к в мiсяць +-, вважаючи те що вони можуть звiльнитись за власним бажанням, йти служити за ЗП охоронця в АТБ, знаючи що з тилу тебе спокiйно можуть перевести у зону бд захоче не кожен, а точнiше нiхто.
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30.10.2023 20:57 Відповісти
Додатково ще ж зкинься на усе, бо нема анi гвiздка.
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30.10.2023 21:01 Відповісти
да, как то запамятовал, сколько стоит справка УБД, кадровик по телефону объяснял бойцу
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30.10.2023 23:10 Відповісти
"Это не справедливо...." , про що тут мова? Хапуги від держави ******* мільярдами доларів, а за бійця переживають, чи все поїв що вис®ав.
Ніхто не перевіряє в яких умовах ми живемо і що сьогодні їли. Постійні най©бки з грошима. Подаємо в суди , щоб виплатити те що положено.
Від такого відношення за 19 місяців служби пропало бажання тут бути. Хай інші приходять заробити тут дурних грошей.
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31.10.2023 07:12 Відповісти
 
 