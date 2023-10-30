65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
65% українців до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.
За результатами опитування більшість українців і у 2021 році, і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.
У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.
Нагадаємо, за даними цього ж опитування, переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.
В той самий час віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що наразі проведення онлайн-виборів не обговорюється.
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КМІС Київський міжнародний інститут соціології
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58.19 Інші види видавничої діяльності
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ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових симог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
"Дистанционное электронное голосование в роZZсии (сокр. ДЭГ) - тип голосования на территории (или в отдельных субъектах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ) раZZийськой передерации с использованием специального программного обеспечения - без использования бумажного избирательного бюллетняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C "
Зараз я взагалі за відкритє голосування, щоб люди, сусіди і колеги бачили, завдяки кому ми всі в гівні і хто йде на фронт в першу чергу.