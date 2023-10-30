65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

65% українців до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.

За результатами опитування більшість українців і у 2021 році, і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.

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Нагадаємо, за даними цього ж опитування, переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.

В той самий час віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що наразі проведення онлайн-виборів не обговорюється.