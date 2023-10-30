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65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

дія

65% українців до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.

За результатами опитування більшість українців і у 2021 році, і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС 01

У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.

65% українців негативно ставляться до ідеї дистанційних виборів, - опитування КМІС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є п’ять проблемних питань, які необхідно вирішити для проведення виборів, - Стефанчук

Нагадаємо, за даними цього ж опитування, переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.

В той самий час віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що наразі проведення онлайн-виборів не обговорюється. 

вибори (6720) опитування (1966) КМІС (338) Дія (1141)


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Топ коментарі
+11
дистанційні вибори це мрія ЗЕленої офісної гопоти ...
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30.10.2023 17:20 Відповісти
+7
Так в говнодії 99,9 % проголосує за Зелю ,так як скаже Фьодоров.
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30.10.2023 17:30 Відповісти
+3
А можна за допомогою "Дії" дистанційно ходити на роботу?
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30.10.2023 17:22 Відповісти
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дистанційні вибори це мрія ЗЕленої офісної гопоти ...
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30.10.2023 17:20 Відповісти
А можна за допомогою "Дії" дистанційно ходити на роботу?
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30.10.2023 17:22 Відповісти
А що таке КМІС ?
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД

Види діяльності
Основний:
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інші:
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.19 Інші види видавничої діяльності

Зверніть увагу на види діяльності цього
ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових симог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
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30.10.2023 17:22 Відповісти
Так це мрія зелених ідіотів... я хоч де поїду у Німеччині шоб проголосувати і знаю за кого
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30.10.2023 17:23 Відповісти
Так в говнодії 99,9 % проголосує за Зелю ,так як скаже Фьодоров.
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30.10.2023 17:30 Відповісти
Не швидіть. Спочатку ми с Вами побачимо нові опитування КМІС, де цей відсоток поступово стане нижчим за 50%, а потім гундосі об'являть, що таки змушені проводити вибори дистанційно.
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30.10.2023 17:44 Відповісти
Десь це вже було.
"Дистанционное электронное голосование в роZZсии (сокр. ДЭГ) - тип голосования на территории (или в отдельных субъектах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ) раZZийськой передерации с использованием специального программного обеспечения - без использования бумажного избирательного бюллетняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C "
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30.10.2023 18:05 Відповісти
чисто теоретично я за, але я не вірю цій брехливій і злочинній владі на на грам.
Зараз я взагалі за відкритє голосування, щоб люди, сусіди і колеги бачили, завдяки кому ми всі в гівні і хто йде на фронт в першу чергу.
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30.10.2023 18:10 Відповісти
Тобто, якщо вибрали не того президента, кого хотілось, то захищати країну вже не потрібно?
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30.10.2023 18:24 Відповісти
скажіть мені, як що навіть ця наволоч зе!поц піде на вибори і навіть виграє, скільки воно протримається на посаді?
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30.10.2023 18:14 Відповісти
пусть голосуют те кто остался в стране, интересны результаты .
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30.10.2023 18:59 Відповісти
 
 