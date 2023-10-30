Удар по енергооб’єкту на Херсонщині: крім Берислава, знеструмлено ще 3 населені пункти. Пошкодження значні
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини, окрім Берислава, знеструмлено ще 3 населені пункти.
Про це повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому", - йдеться у повідомленні.
Літвінов зазначив, що пошкодження значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло.
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показати весь коментар30.10.2023 17:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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