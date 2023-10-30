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Удар по енергооб’єкту на Херсонщині: крім Берислава, знеструмлено ще 3 населені пункти. Пошкодження значні

світло

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонщини, окрім Берислава, знеструмлено ще 3 населені пункти.

Про це повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому", - йдеться у повідомленні.

Літвінов зазначив, що пошкодження значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло.

Також читайте: Берислав залишився без електропостачання, окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури

Автор: 

електроенергія (6250) Берислав (194) Херсонська область (5871)


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Поки оркосвині будуть в досяжності 100 км від р. Дніпро, в нуль будуть зносити усе.
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30.10.2023 17:39 Відповісти
 
 