Кім пообіцяв знизити завищену ціну труб у водогоні за 1 млрд після розслідування "Наших грошей"
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім подякував виданню "Наші гроші" за аналіз закупівель по реконструкції водогону, в якому журналісти виявили переплату в декілька разів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.
На початку жовтня "Наші гроші" повідомили, що у тендерах на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю до 1 млрд грн були завищені ціни будматеріалів. Наприклад, труби та пісок були дорожчими від ринкового рівня та інших тендерів у 2-3 рази. При цьому обладміністрація встановила у тендерах умови, які фактично примушували учасників торгів не знижувати ціни.
Одразу у відповідь на цей матеріал "Наших грошей" Віталій Кім заявив, що відзвітує за кожну витрачену копійку, та закликав "не вірити поганим новинам". А Департамент містобудування ОВА заявив, що тендерні ціни повністю відповідають дійсності.
Але через три тижні Кім підтвердив високі ціни у кошторисах: "Я розібрався в цьому питанні. Ми проаналізували ринкові ціни. Що хочу зазначити: це проект на два роки, там не передбачені авансові платежі, не можна заплатити раніше, тільки по актам виконаних робіт. Порівнювали умовно труба з ізоляцією та без… Але я щиро дякую журналістам, тому що ми знайшли, що підрядник заклав в ціну інфляцію не тільки цього року, але й наступного. Це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата і закупівля проходитимуть цього року. Тобто я щиро дякую, ми дійсно це питання знайшли. Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості йдуть перемовини з постачальниками, щоб ні в кого не було питань. Поверх цього ми віддаємо свій аналіз ринку, щоб все було прозоро".
Зазначається, що станом на 30 жовтня у "Прозорро" відсутні додаткові угоди на зниження цін у відповідних закупівлях. "Наші гроші" прослідкують за виконанням обіцянки Віталія Кіма.
Автор публікації, журналіст Юрій Ніколов так прокоментував цю інформацію у фейсбуці: "Історія на 1 мільярд гривень))) Я ще не знаю скільки мільйонів ми зекономили - десятки чи сотні. Подивимось на зміни кошторисів у "Прозорро". Але "Наші гроші" знову виправдали інвестиції донорів у громадянське суспільство".
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https://inshe.tv/economics/2023-10-30/804574/
а Кім піднасрав собі конкретно...
бо ДОБРИЙ ВЕЧІР МИ З УКРАХНИ, піднявся в рейтингу непогано, але на кону став 1 **** ярд!!!
і пішла пісда по кочкам!!!
його підлеглі не побачили що кошторис завищений в 2 ***** 3 рази!!!!
і він теж не знав, що по чому.
ну а що??? провода обірвані, інтернет ще не придумали....
звідки можна знати по чому ті *****ські труби та пісок???
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02n1UYFZvFrR4pHJx8gFBfKJetoHWcj1ci7SYF8ihXfSDuRfHQ6DbBRSkNYrjR2zXNl&id=100002397520745
Й на труби знизить ціни за два дні.
І це ж той самий кадр, якого призначив ЗЕбуїн...випадково, ну, типу "по-приколу"?
Вірю...100пудово так і було.
Мабуть так згадав, що ніхто і не помітив. Буває, буває.
https://www.youtube.com/watch?v=3lUfOQHyKmI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=3lUfOQHyKmI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
на якій хвилині про Марченка ?
Жду - вот-вот богатым стану.
Вот тогда начну опять
Я законы соблюдать."
Вірш Івана Буніна:
а лівоохоронці-чиновники-податківці нехай "нє скіглять, бєруть лопату і годують свою сім'Ю", може хоч так почнуть працювати, а не грабувати людей та державу, як вони звикли
Бо бабосіки вже пораховані, а повертати так нехочеться....
Що в них всіх з мізками, вони що дебіли, чи просто кончені, на чому ж ви суки наживаєтеся, вам би ті труби та в задницю, без вазиліна, можливо тоді був би якийсь прок....
хочу нагадати, що половина українського бюджету витрачається на війну...,
а половина ... як бачите самі...куди.
союзники це таки бачать.. вони ж не лохи
Кого посадять? НІКОГО!
Коли припинять красти? НІКОЛИ!
Колись наводив таки же схематоз в Москві з будівництвом крупної дороги. Фірми Ромчика Абрамовича за місяць до нового року отримали декілька ярдів на будівництво. Проєктанти за допомогою дронів провели геодезію і за два тижні проєкт в електронному виді був готовий. Гроші отримано, роботи вялі. А в чому прикол. Проектантам, які тримали кальку первісного проекту, бабла не заплатили, директор все захапав собі. І шо ? пару місяців назад таки почався судовий процес над Корейками в Москві. Там навіть по цій схемі обікрали суперстройку для Аліни Кабаєвої.
Перефразируя в лайтэдишион: государство предлагает вам продавать ему свои баксы в течении двух следующих лет, но обещает вам за них платить по текущему в данный момент курсу. Вы же знаете, что сейчас курс 40 грн, а к концу следующего года будет 60 грн. При этом цель вашего бизнеса (как и любого здорового бизнеса) - это прибыль. И суть претензий к вам в том, что вы заложили несостоятельность НБУ в поддержании курса в свои издержки? Я что-то пропустил?
Розкатав на ній свою губу.
Також тихо нулики добавив
І мільярдік в кабінет поставив.
А наріду вже на солов'їній
«Добрий вечір-ми із України»
Для наріду він є патріот,
Хоча мав його у вухо й рот.
Заховався він в свою трубу,
Завтра тема буде ця табу.
В скільки їхнє існування обходиться українцям ?!