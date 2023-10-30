УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16658 відвідувачів онлайн
Новини
11 787 64

Кім пообіцяв знизити завищену ціну труб у водогоні за 1 млрд після розслідування "Наших грошей"

кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім подякував виданню "Наші гроші" за аналіз закупівель по реконструкції водогону, в якому журналісти виявили переплату в декілька разів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

На початку жовтня "Наші гроші" повідомили, що у тендерах на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю до 1 млрд грн були завищені ціни будматеріалів. Наприклад, труби та пісок були дорожчими від ринкового рівня та інших тендерів у 2-3 рази. При цьому обладміністрація встановила у тендерах умови, які фактично примушували учасників торгів не знижувати ціни.

Одразу у відповідь на цей матеріал "Наших грошей" Віталій Кім заявив, що відзвітує за кожну витрачену копійку, та закликав "не вірити поганим новинам". А Департамент містобудування ОВА заявив, що тендерні ціни повністю відповідають дійсності.

Читайте: Компанії, пов’язані з Шурмою, недоплачують сотні мільйонів грн податків у бюджет та виводять їх за кордон, - ЗМІ

Але через три тижні Кім підтвердив високі ціни у кошторисах: "Я розібрався в цьому питанні. Ми проаналізували ринкові ціни. Що хочу зазначити: це проект на два роки, там не передбачені авансові платежі, не можна заплатити раніше, тільки по актам виконаних робіт. Порівнювали умовно труба з ізоляцією та без… Але я щиро дякую журналістам, тому що ми знайшли, що підрядник заклав в ціну інфляцію не тільки цього року, але й наступного. Це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата і закупівля проходитимуть цього року. Тобто я щиро дякую, ми дійсно це питання знайшли. Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості йдуть перемовини з постачальниками, щоб ні в кого не було питань. Поверх цього ми віддаємо свій аналіз ринку, щоб все було прозоро".

Зазначається, що станом на 30 жовтня у "Прозорро" відсутні додаткові угоди на зниження цін у відповідних закупівлях. "Наші гроші" прослідкують за виконанням обіцянки Віталія Кіма.

Автор публікації, журналіст Юрій Ніколов так прокоментував цю інформацію у фейсбуці: "Історія на 1 мільярд гривень))) Я ще не знаю скільки мільйонів ми зекономили - десятки чи сотні. Подивимось на зміни кошторисів у "Прозорро". Але "Наші гроші" знову виправдали інвестиції донорів у громадянське суспільство".

Також читайте: Єрмак забирає у Кубракова бюджет на захист електростанцій та будівництво мостів

Миколаїв (1814) вода (1183) Юрій Ніколов (101) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
а якби журналісти не виявили завищення цін при закупівлі труб? Тоді ОВА Миколаєва нагріла б свої ручьонкі та відпратила би закладене бабло \смотрящєму в офіс преЗЕдента... А ввечорі того ж дня, коли "відкат" отримали та "пєпєлісталі" в ОП, на галубих екранах тєлє шмарафона гнусава неголена пика з тримтячим голоском розповіла б всім зачарованим лохам баєчку про те, як офісно-преЗЕдентська зрада "заботіцца об людєй", як вона сердешна опікується об кожного українця, що хоч щиру сльозу пускай з того шоу...
показати весь коментар
30.10.2023 17:50 Відповісти
+34
А як це так просто знизити ціну на один мвільярд? То чому цього не робив до журналістського розслідування? Виходить, що в інших гадузях завищені також ціни? Ось і все обличчя "слуг" і їх слуг "ригів".Можна тільки подякувати 73% наріду!
показати весь коментар
30.10.2023 17:48 Відповісти
+24
Це ж той самий справжній українець Кім що...сам самотужки захистив область, що НІ РАЗУ не згадав генерала Марченко за участь в обороні Миколаєвщини? Я нічого не перепутав?
І це ж той самий кадр, якого призначив ЗЕбуїн...випадково, ну, типу "по-приколу"?
Вірю...100пудово так і було.
показати весь коментар
30.10.2023 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отут дуууже схоже на правду...
https://inshe.tv/economics/2023-10-30/804574/
показати весь коментар
30.10.2023 17:43 Відповісти
закликав "не вірити поганим новинам"
показати весь коментар
30.10.2023 17:43 Відповісти
поганих новин нема. є дуже погані новини та фейки..
показати весь коментар
30.10.2023 18:21 Відповісти
999 999 999
показати весь коментар
30.10.2023 19:22 Відповісти
як що зараз в Змі є хороші новини то це брехня
а Кім піднасрав собі конкретно...
бо ДОБРИЙ ВЕЧІР МИ З УКРАХНИ, піднявся в рейтингу непогано, але на кону став 1 **** ярд!!!
і пішла пісда по кочкам!!!
його підлеглі не побачили що кошторис завищений в 2 ***** 3 рази!!!!
і він теж не знав, що по чому.
ну а що??? провода обірвані, інтернет ще не придумали....
звідки можна знати по чому ті *****ські труби та пісок???
показати весь коментар
30.10.2023 20:23 Відповісти
А ось тут зі сторінки в ФБ від керівника компанії яку бортанули на догоду корупціонерам. До речі, в Миколаєві кожна собака знаю цю компанію з багаторічним досвідом у цій галузі...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02n1UYFZvFrR4pHJx8gFBfKJetoHWcj1ci7SYF8ihXfSDuRfHQ6DbBRSkNYrjR2zXNl&id=100002397520745
показати весь коментар
30.10.2023 17:45 Відповісти
Ну, виж знаєте - у Миколаєві вся влада під бандюками - і менти і сбу і .... ну всі у тому числі і тендри державні.
показати весь коментар
30.10.2023 18:05 Відповісти
А как пиарился, как пиарился...
показати весь коментар
30.10.2023 17:46 Відповісти
Прискаче Кім на білому коні,
Й на труби знизить ціни за два дні.

показати весь коментар
30.10.2023 18:31 Відповісти
А як це так просто знизити ціну на один мвільярд? То чому цього не робив до журналістського розслідування? Виходить, що в інших гадузях завищені також ціни? Ось і все обличчя "слуг" і їх слуг "ригів".Можна тільки подякувати 73% наріду!
показати весь коментар
30.10.2023 17:48 Відповісти
а якби журналісти не виявили завищення цін при закупівлі труб? Тоді ОВА Миколаєва нагріла б свої ручьонкі та відпратила би закладене бабло \смотрящєму в офіс преЗЕдента... А ввечорі того ж дня, коли "відкат" отримали та "пєпєлісталі" в ОП, на галубих екранах тєлє шмарафона гнусава неголена пика з тримтячим голоском розповіла б всім зачарованим лохам баєчку про те, як офісно-преЗЕдентська зрада "заботіцца об людєй", як вона сердешна опікується об кожного українця, що хоч щиру сльозу пускай з того шоу...
показати весь коментар
30.10.2023 17:50 Відповісти
Якщо може знизити, то значить міг й раніше, значить не дуже хотів, а точніше дуже не хотів. Бідний Кім. Де ви вчорта взялися на його голову.
показати весь коментар
30.10.2023 17:51 Відповісти
Яке ж тут покращення життя вже сьогодні, коли тільки погіршення?
показати весь коментар
30.10.2023 17:54 Відповісти
Був керівником восьми компаній у Миколаєві, які він переписав на партнерів у 2019 році. Керівництво трьома з них перейшло до дружини Юлії Кімhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
показати весь коментар
30.10.2023 17:51 Відповісти
Для всех коррупционеров патриотизм лучшее прикрытие и отмазка....
показати весь коментар
30.10.2023 17:52 Відповісти
Це ж той самий справжній українець Кім що...сам самотужки захистив область, що НІ РАЗУ не згадав генерала Марченко за участь в обороні Миколаєвщини? Я нічого не перепутав?
І це ж той самий кадр, якого призначив ЗЕбуїн...випадково, ну, типу "по-приколу"?
Вірю...100пудово так і було.
показати весь коментар
30.10.2023 17:53 Відповісти
про "не згадав Марченко" брехня...
показати весь коментар
30.10.2023 18:00 Відповісти
Та невже?! Щось я не припам'ятаю такої видатної події, хоч і слідкую за такими новинами.
Мабуть так згадав, що ніхто і не помітив. Буває, буває.
показати весь коментар
30.10.2023 18:09 Відповісти
погано слідкуєш...багато контенту де вони згадують одне одного і де разом, і Костенко третій...
показати весь коментар
30.10.2023 18:12 Відповісти
Та ні, слідкую я нормально, але я ще і розумію де-що теж...нормально. І те, що з літа минулого року стало очевидно, що це "не наш єнот" - я теж зрозумів.
показати весь коментар
30.10.2023 18:20 Відповісти
я в Миколаєві...весь час...і весь час в інформполі і особистих комунікаціях...Не намагаюсь щось довести чи захистити Кіма, просто за об'єктивність...
показати весь коментар
30.10.2023 18:27 Відповісти
ким - зелёный предатель - гаутляйтер
показати весь коментар
30.10.2023 18:50 Відповісти
Ну не гоните. Посмотрите интервью Кима где-то конца прошлого года. Длинное. Он там много про Марченко говорил. К деньгам это отношения не имеет.
показати весь коментар
30.10.2023 21:25 Відповісти
погано слідкуєш..

https://www.youtube.com/watch?v=3lUfOQHyKmI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=3lUfOQHyKmI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


на якій хвилині про Марченка ?
показати весь коментар
30.10.2023 19:42 Відповісти
Про Марченко пан Кім не говорив нічого взагалі. Але багато говорив про Боневтіка, про його керівну і направляючу роль, роботу на користь України. Тільки не розумію, про яку роботу Кім мав на увазі, про розмінування терииторії, що ворог за години добрався до Херсону та Маріуполя, чи про будову для прохода колон ворога доріг, чи посадка до в'язниці наймудріших генералів? Що ті, що інші дії були тільки на користь ворога, а для заахисту України все зробив народ, влада тільки плуталася під ногами, але своєчасно перевдяглася і перевзулася і бреше наріду, що то все зробили вони самі.
показати весь коментар
30.10.2023 21:32 Відповісти
"Ах, поворую - перестану,
Жду - вот-вот богатым стану.
Вот тогда начну опять
Я законы соблюдать."
показати весь коментар
30.10.2023 17:53 Відповісти
Героя України заслуговує, ***...***годєтєль, ****(😡
показати весь коментар
30.10.2023 17:55 Відповісти
Те що він пальці розтопирював та кеглі на стіл закидув не значить що цей парєнь-ковбой ляже за Україну. Вонюче зелене кодло таких хитрожопих парнєй на щарнірах призначило, щоб на схєматозах мутить. Герої в окопах гинуть, а це - тварь.
показати весь коментар
30.10.2023 18:09 Відповісти
Собиралсь ЯРД умыкнуть ?
показати весь коментар
30.10.2023 17:57 Відповісти
Так це тільки на трубах. На земельних роботах свиснули вже не один мільярд і тільки в Миколаєві. Уявили скільки по всій Україні? І не забувайте, що олігарх і барига тільки Порошенко,а це бідні хлопчики від наріду.
показати весь коментар
30.10.2023 18:19 Відповісти
😊 Ось такп фігня, малята! Не дурень сказав: "Не сотвори собі кумира!"
показати весь коментар
30.10.2023 17:59 Відповісти
Тільки дурні створюють собі кумира...
показати весь коментар
30.10.2023 18:43 Відповісти
Насправді кумирів створюють собі ліниві нероби і любителі халяви, які вважають, що хтось інший вирішить їхні проблеми.
показати весь коментар
30.10.2023 18:53 Відповісти
А ще кумирами називали древніх язичницьких богів, зроблених з каменю, або дерева.
Вірш Івана Буніна:

показати весь коментар
30.10.2023 19:14 Відповісти
Ой як невдобно получилося , шо ж тепер Кім в ОПу відкатає?
показати весь коментар
30.10.2023 18:07 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 18:09 Відповісти
треба поміняти абсолютно імпотентних лівоохоронців-чиновників-податківців на журналістів, ефективність роботи яких на порядки вище...
а лівоохоронці-чиновники-податківці нехай "нє скіглять, бєруть лопату і годують свою сім'Ю", може хоч так почнуть працювати, а не грабувати людей та державу, як вони звикли
показати весь коментар
30.10.2023 18:11 Відповісти
Тобто, те що ціни були завищені в 2 - 3 рази, він так, і не помітив, вирішили пожертвувати інфляційними відсотками, а раптом пройде.
Бо бабосіки вже пораховані, а повертати так нехочеться....
Що в них всіх з мізками, вони що дебіли, чи просто кончені, на чому ж ви суки наживаєтеся, вам би ті труби та в задницю, без вазиліна, можливо тоді був би якийсь прок....
показати весь коментар
30.10.2023 18:13 Відповісти
Віталій,комусь в карман заліз?
показати весь коментар
30.10.2023 18:14 Відповісти
Кошти на водогін виділяються з державного бюджету, тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма, .....а не мерія Миколаєва.

хочу нагадати, що половина українського бюджету витрачається на війну...,
а половина ... як бачите самі...куди.

союзники це таки бачать.. вони ж не лохи
показати весь коментар
30.10.2023 18:18 Відповісти
Отже, якби журналісти не тикнули писком в переплату то було би все нормально?
показати весь коментар
30.10.2023 18:19 Відповісти
Миколаївські -ватажок Арахамія.
показати весь коментар
30.10.2023 18:19 Відповісти
Таке враження що вчорашні герої і любимці всіх українців насправді містечкові злодії, чи то в Дніпрі, чи в Херсоні, чи в Києві.
показати весь коментар
30.10.2023 18:21 Відповісти
а чому б не подоїти кріпаків? вся система збагачення зроблена ними під них.. не для розвитку України.
показати весь коментар
30.10.2023 18:31 Відповісти
Дякуємо Юрію Ніколову, за всі його розслідування!!! Героям Слава!!👏👍💪🍀
показати весь коментар
30.10.2023 18:27 Відповісти
Кім себе спалив. Лишилися непалені Єрмак, Татаров та кілька інших з ОП. Бережіть, пане президенте еталони чистоти для післявоєнного відродження-розмноження.
показати весь коментар
30.10.2023 18:27 Відповісти
Непалені єлдак, татаров? Звучить, як насмішка. Вони і палені і топлені і виявлені і схоплені на "гарячому" не по одній справ, але нарід цього не бачить, то ж не Порошенко.
показати весь коментар
30.10.2023 18:43 Відповісти
Кого звільнять? НІКОГО!
Кого посадять? НІКОГО!
Коли припинять красти? НІКОЛИ!
показати весь коментар
30.10.2023 18:29 Відповісти
Я одного не розумію- нах@я воно наділо жовту стрічку на рукав. Воно що воює?? Це як Коля - каклета пестік стєчкіна получав в балаклаві
показати весь коментар
30.10.2023 18:36 Відповісти
Такі тіпажи "ленточки" перевьязують дуже бистро...
показати весь коментар
30.10.2023 22:14 Відповісти
Це приклад того, що собою є "зелена команда" і які "спеціалісти" годуються із бюджету. А тому вони руками, ногами, зубами і навіть вухами будуть цеплятися за владу, придумають ще один-два-три марафони щоб обдурити обдурений нарід, бо на кожній операції там украдених за 5 років сотня, а можливо і більше мільярдів. Шахраї, брехуни і мародери присмокталися до годівнички-бюджету воюбючої країни, а відосами і марафонами нарід годують брехнею, що то присмокталися бариги, а вони білі і пухнасті. Скільки ж реальних справ буде після перевиборів?
показати весь коментар
30.10.2023 18:39 Відповісти
При чому тут Кім ? Є обовязковий проект, там і всі відкати хороняться. Потім поетапно будуть змінювати кошторис проекту в сторону збільшення. Стара схема.
Колись наводив таки же схематоз в Москві з будівництвом крупної дороги. Фірми Ромчика Абрамовича за місяць до нового року отримали декілька ярдів на будівництво. Проєктанти за допомогою дронів провели геодезію і за два тижні проєкт в електронному виді був готовий. Гроші отримано, роботи вялі. А в чому прикол. Проектантам, які тримали кальку первісного проекту, бабла не заплатили, директор все захапав собі. І шо ? пару місяців назад таки почався судовий процес над Корейками в Москві. Там навіть по цій схемі обікрали суперстройку для Аліни Кабаєвої.
показати весь коментар
30.10.2023 18:47 Відповісти
Дійсно, до чого тут Кім. Йому проект на підпис підсунули Яценюк чи Парубій. А Кім навіть не має своєї команди, не знає, як користуватися калькулятором і не має експертів, а також дпалекий від того, скільки коштують труби. Одна невинність!!!
показати весь коментар
30.10.2023 19:05 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2023 18:48 Відповісти
,,ИН !"
показати весь коментар
30.10.2023 18:49 Відповісти
Ничего не понял... Значит продавец вложил в сумму работ инфляцию за два года (читай цену таких же труб через два года)? При этом, по условиям контракта, заплатят ему полную сумму контракта (за которую, он снова сможет купить себе трубы, не потеряв прибыль от действующего контракта) через два года? И в чем не прав продавец?
Перефразируя в лайтэдишион: государство предлагает вам продавать ему свои баксы в течении двух следующих лет, но обещает вам за них платить по текущему в данный момент курсу. Вы же знаете, что сейчас курс 40 грн, а к концу следующего года будет 60 грн. При этом цель вашего бизнеса (как и любого здорового бизнеса) - это прибыль. И суть претензий к вам в том, что вы заложили несостоятельность НБУ в поддержании курса в свои издержки? Я что-то пропустил?
показати весь коментар
30.10.2023 18:50 Відповісти
Кім заліз тихенько на трубу
Розкатав на ній свою губу.
Також тихо нулики добавив
І мільярдік в кабінет поставив.
А наріду вже на солов'їній
«Добрий вечір-ми із України»
Для наріду він є патріот,
Хоча мав його у вухо й рот.
Заховався він в свою трубу,
Завтра тема буде ця табу.
показати весь коментар
30.10.2023 18:57 Відповісти
Добре що існують "наші гроші", а де Беб? НАБУ? СБУ ( що також бореться аж з економічними злочинами)?
В скільки їхнє існування обходиться українцям ?!
показати весь коментар
30.10.2023 19:26 Відповісти
Кім це частина зелеплісняви👎
показати весь коментар
30.10.2023 19:47 Відповісти
Виявилось що всі без винятку "слуги народу" є корумпованими смердюками. "Українець" Кім в їх числі.
показати весь коментар
30.10.2023 21:02 Відповісти
Як показав час, Боневтік скрізь має свою трубу. У Львові в ДБР була труба, у Миколаєві у водогоні чекала на нього труба. В США в Конгресі, а в Україні суцільна, велика труба. Але до цього залишилося небагато, всього 5 місяців.
показати весь коментар
30.10.2023 21:47 Відповісти
Не верю... (R) Станіславченко
показати весь коментар
30.10.2023 22:01 Відповісти
А це той Ким, шо топив за Яника, а потім ... ? Хоча я про шо, майже герой по зелених рейтінгах.
показати весь коментар
30.10.2023 22:07 Відповісти
Да знали про це і Ким, і Сенкевич ще до цього. Про них...населення Миколаїва багато чого знає. Але коли все це всплило, вони почали робити добру міну при плохій грі.
показати весь коментар
31.10.2023 08:20 Відповісти
 
 