Кім пообіцяв знизити завищену ціну труб у водогоні за 1 млрд після розслідування "Наших грошей"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім подякував виданню "Наші гроші" за аналіз закупівель по реконструкції водогону, в якому журналісти виявили переплату в декілька разів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

На початку жовтня "Наші гроші" повідомили, що у тендерах на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю до 1 млрд грн були завищені ціни будматеріалів. Наприклад, труби та пісок були дорожчими від ринкового рівня та інших тендерів у 2-3 рази. При цьому обладміністрація встановила у тендерах умови, які фактично примушували учасників торгів не знижувати ціни.

Одразу у відповідь на цей матеріал "Наших грошей" Віталій Кім заявив, що відзвітує за кожну витрачену копійку, та закликав "не вірити поганим новинам". А Департамент містобудування ОВА заявив, що тендерні ціни повністю відповідають дійсності.

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Але через три тижні Кім підтвердив високі ціни у кошторисах: "Я розібрався в цьому питанні. Ми проаналізували ринкові ціни. Що хочу зазначити: це проект на два роки, там не передбачені авансові платежі, не можна заплатити раніше, тільки по актам виконаних робіт. Порівнювали умовно труба з ізоляцією та без… Але я щиро дякую журналістам, тому що ми знайшли, що підрядник заклав в ціну інфляцію не тільки цього року, але й наступного. Це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата і закупівля проходитимуть цього року. Тобто я щиро дякую, ми дійсно це питання знайшли. Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості йдуть перемовини з постачальниками, щоб ні в кого не було питань. Поверх цього ми віддаємо свій аналіз ринку, щоб все було прозоро".

Зазначається, що станом на 30 жовтня у "Прозорро" відсутні додаткові угоди на зниження цін у відповідних закупівлях. "Наші гроші" прослідкують за виконанням обіцянки Віталія Кіма.

Автор публікації, журналіст Юрій Ніколов так прокоментував цю інформацію у фейсбуці: "Історія на 1 мільярд гривень))) Я ще не знаю скільки мільйонів ми зекономили - десятки чи сотні. Подивимось на зміни кошторисів у "Прозорро". Але "Наші гроші" знову виправдали інвестиції донорів у громадянське суспільство".

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