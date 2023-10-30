Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 157 окупантів та понад 260 одиниць техніки росіян, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Оператори "Армії дронів" із 23 до 30 жовтня 2023 року знищили 157 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії — мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії — більше збережених життів наших воїнів.



Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини та багато іншої російської техніки", - йдеться в повідомленні.

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