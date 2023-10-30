МЗС про звинувачення України в причетності до антисемітських погромів у Махачкалі: Намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову
Росія намагається перекласти відповідальність за антисемітські погроми в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі на Україну. Однак насправді такі заворушення є наслідком впливу російської пропаганди.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ніколенко зауважив, що погрози розправитися із євреями - це наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.
Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.
"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.
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у рашистів тисячолітній імунітет до всього корисного, та негативний відбір з покоління в покоління..
думаю там точно буде """український""" слід
а може помийний рот ********** вже щось таке зригує
Хтось підкаже, в який області України знаходиться місто Махачкала?
Це райцентр, чи селище міського типу?
там уже и видео есть, народ с чюманаданами бродит.
Вбити, вкрасти, знищити, згвалтувати, зпаскудити і втекти.
Це все що вони вміють.
У двадцятку найбільш небезпечних для християн мусульманських країн також увійшли Сирія, Малі, Судан, Йорданія, Іран, Ліван.
50 країн, де найважче бути християнином. https://crs-center.org/50-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ https://crs-center.org/50-країн-де-найважче-бути-християненом/
У 20 країнах мусульмани переслідують християн. https://www.religion.in.ua/news/foreign_news/17414-u-20-********-musulmani-peresliduyut-xristiyan.html
Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей очередной раз подтвердил якобы смерть Владимира Путина.
«Тело покойного президента находится в замороженном состоянии в его резиденции на Валдае. Роль фактического правителя России сейчас выполняет Николай Патрушев во главе своей группировки и широкой коалиции, которую он формирует. Российского президента временно будет замещать его двойник. Сколько продлится это время пока не очень понятно, но вряд ли долго. Не годы и не десятилетия уж совершенно точно. Скорее всего, пару-тройку месяцев.
Не буду скрывать, меня не оставляет чувство глубокого удовлетворения. И я не без удовольствия повторяю эту фразу: Путин умер. Да честно говоря, он не умер - он сдох. И туда ему и дорога. Когда меня обвиняют в бесчеловечности, я возражаю: был бы человек, я бы посочувствовал. Но Путин никогда не был человеком. Это антропоморфное создание, в котором человеческого было ровно столько, сколько в крокодиле-людоеде, когда он переваривал свою жертву», - сказал Соловей на своем YouTube-канале в понедельник.
Слухи о двойниках Путина, а также о его смертельной болезни распространяются не первый год, поэтому к подобным новостям надо относиться осторожно. Подтверждений или опровержений этой информации из более надежных источников пока нет."