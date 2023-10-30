МЗС про звинувачення України в причетності до антисемітських погромів у Махачкалі: Намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову

Росія намагається перекласти відповідальність за антисемітські погроми в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі на Україну. Однак насправді такі заворушення є наслідком впливу російської пропаганди.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ніколенко зауважив, що погрози розправитися із євреями - це наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.