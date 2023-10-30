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Новини
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МЗС про звинувачення України в причетності до антисемітських погромів у Махачкалі: Намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову

махачкала

Росія намагається перекласти відповідальність за антисемітські погроми в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі на Україну. Однак насправді такі заворушення є наслідком впливу російської пропаганди.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Ніколенко зауважив, що погрози розправитися із євреями - це наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", - написав Ніколенко.

Читайте також: Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряв увесь транспорт поблизу центрального аеропорту.

антисемітизм (123) Дагестан (78) пропаганда (2820) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+17
Короче, Дагестан попал под внешнее управление Украины...
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30.10.2023 18:18 Відповісти
+11
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30.10.2023 18:40 Відповісти
+8
Цікаво шо у кацапів якщо дагестанець виграв медаль на Олімпіаді, то пабєділа расія, а якщо погроми то погроми в Дагестані...
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30.10.2023 19:02 Відповісти
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а хтось бачив ці звинувачення з боку кацапів? чи це чергова зелена маячня?
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30.10.2023 18:08 Відповісти
НАТО сказало, що в усьому винувата кацапська пропаганда
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30.10.2023 18:10 Відповісти
Та було щось від лаврова, на укр.нет бачила.
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30.10.2023 18:26 Відповісти
Было, они сегодня рассказывали, что это Украинцы дагестанцев через телеграмм "спровоцировали")))
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30.10.2023 18:33 Відповісти
Кремль-тв повісило на Іллю Пономарьова підготовку "провокації" в Махачкалі.
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30.10.2023 18:52 Відповісти
Тіпа "іноагент" і втік в Україну.
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30.10.2023 18:54 Відповісти
Нємцов сказав про фюрера що він ***...утий але там всі такі починаючи від звихнених отрядів ***** і до їхньої думи
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30.10.2023 18:17 Відповісти
Если изобретут вакцину от идиотизма, то над территорией рф её надо будет распылять с самолётов!
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30.10.2023 18:20 Відповісти
Краще втопити в ній.
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30.10.2023 18:29 Відповісти
вакцини мало розпиляти: тільки напалм...
у рашистів тисячолітній імунітет до всього корисного, та негативний відбір з покоління в покоління..
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30.10.2023 18:42 Відповісти
набирає обертів вбивство орками родини в Волновасі
думаю там точно буде """український""" слід
а може помийний рот ********** вже щось таке зригує
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30.10.2023 20:15 Відповісти
Короче, Дагестан попал под внешнее управление Украины...
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30.10.2023 18:18 Відповісти
Одне лише слово затьмарило усі російські злочини в Україні...і Ізраїль миттєво нам став друг, таваріщь і брат.
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30.10.2023 18:19 Відповісти
Другий день спостерігаю твою специфічну активність. Активний ти. А до того був пасивний, без сумніву.
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30.10.2023 18:35 Відповісти
Серед підписників я тебе не бачу...русскій?
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30.10.2023 18:48 Відповісти
А погроми відбулися в Україні? Ні! Тоді кацапи ідуть за кацапським крейсером!
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30.10.2023 18:21 Відповісти
Щось не можу скласти цей дивний пазл.
Хтось підкаже, в який області України знаходиться місто Махачкала?
Це райцентр, чи селище міського типу?
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30.10.2023 18:21 Відповісти
Може вони референдум по тихому провели)))
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30.10.2023 18:28 Відповісти
через Дію..
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30.10.2023 19:30 Відповісти
Як би ви були рюський - він би склався - 100%.
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30.10.2023 18:33 Відповісти
і тут винуваті жидобандерівці..
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30.10.2023 18:34 Відповісти
Тіпічна двухходовочка х..... -направив літак в Махачкалу і шептав- дайтє їм рєбяткі. І хіхікав сидячи на чемодані унітазі.
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30.10.2023 18:35 Відповісти
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30.10.2023 18:39 Відповісти
ROFL, "базовий інстінкт дагєстанца" 😁😂🤣
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30.10.2023 18:57 Відповісти
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе с 14:00 мск 30 октября, сообщает Росавиация.

там уже и видео есть, народ с чюманаданами бродит.
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30.10.2023 19:56 Відповісти
Разбить и разграбить - стандартное поведение любых титушек.
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30.10.2023 22:30 Відповісти
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30.10.2023 18:40 Відповісти
худ. Хутин Пуй. "Доставание іудея із турбини авиалайнера"
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30.10.2023 19:11 Відповісти
"Дагопитеки - первый огонь в пещере" (Неизвестный художник).
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30.10.2023 19:12 Відповісти
Сумніваюсь що їм світять лаври Прометея
Вбити, вкрасти, знищити, згвалтувати, зпаскудити і втекти.
Це все що вони вміють.
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31.10.2023 15:21 Відповісти
Біробіджан напрягся...
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30.10.2023 18:45 Відповісти
Мабуть років 10 дагестанці оминатимуть це сонячне місто
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30.10.2023 19:13 Відповісти
Усю цю Азіатську мусульманську фундоментальну мразоту котра заїхала в Україну і затаїлася, як агентура мусульманських-фундаменталістів треба викрити та знищити на корню в Україні...!!!

У двадцятку найбільш небезпечних для християн мусульманських країн також увійшли Сирія, Малі, Судан, Йорданія, Іран, Ліван.

50 країн, де найважче бути християнином. https://crs-center.org/50-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ https://crs-center.org/50-країн-де-найважче-бути-християненом/

У 20 країнах мусульмани переслідують християн. https://www.religion.in.ua/news/foreign_news/17414-u-20-********-musulmani-peresliduyut-xristiyan.html
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30.10.2023 19:01 Відповісти
А в Китаї християнська релігія взагалі заборонена (До речі, під час повстання боксерів в 1902 році, найбільша категорія його жертв - це китайці-християни, яких ті боксери цілеспрямовано геноцидили)
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30.10.2023 19:15 Відповісти
Цікаво шо у кацапів якщо дагестанець виграв медаль на Олімпіаді, то пабєділа расія, а якщо погроми то погроми в Дагестані...
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30.10.2023 19:02 Відповісти
спільнота в своїх країнах не може приборкати марші терористичних організацій, що вже казати про узкіх. мені сподобались тіктокери в очечках які в капітолії прийшли і сіли на свою смердючу сраку вигукуючи гасла на підтримку хохмаза... а нічого що ці хохмази вбили близько 30-40 громадян США і ще біля 20 пропали?
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30.10.2023 19:07 Відповісти
Чув, що ті "захоплювачі Капітолію" були євреями, які вважають, що євреї не повинні мати своєї держави, а повинні россипатися по всьому світу, подібно циганам
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30.10.2023 19:17 Відповісти
Наше МЗС всю війну фуйнею займається. Воно працює в парі з МЗС Московії.
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30.10.2023 19:52 Відповісти
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30.10.2023 19:54 Відповісти
"Валерий Соловей: Российского президента временно будет замещать его двойник.
Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей очередной раз подтвердил якобы смерть Владимира Путина.

«Тело покойного президента находится в замороженном состоянии в его резиденции на Валдае. Роль фактического правителя России сейчас выполняет Николай Патрушев во главе своей группировки и широкой коалиции, которую он формирует. Российского президента временно будет замещать его двойник. Сколько продлится это время пока не очень понятно, но вряд ли долго. Не годы и не десятилетия уж совершенно точно. Скорее всего, пару-тройку месяцев.

Не буду скрывать, меня не оставляет чувство глубокого удовлетворения. И я не без удовольствия повторяю эту фразу: Путин умер. Да честно говоря, он не умер - он сдох. И туда ему и дорога. Когда меня обвиняют в бесчеловечности, я возражаю: был бы человек, я бы посочувствовал. Но Путин никогда не был человеком. Это антропоморфное создание, в котором человеческого было ровно столько, сколько в крокодиле-людоеде, когда он переваривал свою жертву», - сказал Соловей на своем YouTube-канале в понедельник.

Слухи о двойниках Путина, а также о его смертельной болезни распространяются не первый год, поэтому к подобным новостям надо относиться осторожно. Подтверждений или опровержений этой информации из более надежных источников пока нет."
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30.10.2023 20:17 Відповісти
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30.10.2023 20:41 Відповісти
Повідомте дагестанців: літаки з євреями виглядають так...
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30.10.2023 21:02 Відповісти
Это самый лучший комент! Должен быть вынесен в тройку победителей!
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31.10.2023 08:08 Відповісти
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30.10.2023 21:05 Відповісти
 
 