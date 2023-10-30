Зеленський і Рютте обговорили оборонні потреби України та ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє Офіс президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський подякував за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Patriot, підготовки до передачі Україні літаків F-16, патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті. Зеленський розповів про оборонні дії в Авдіївці на Донбасі, наступальні операції на Бахмутському напрямку та на півдні нашої країни. Окремо він торкнувся питання підготовки енергетичної системи України до зимового періоду.

Президент поінформував про продовження роботи "зернового коридору" в Чорному морі й оборонні потреби України для захисту людей, критичної та портової інфраструктури країни.

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"Дуже важливо зберегти нашу інфраструктуру, "зерновий коридор". І ми вдячні за вашу підтримку – ваших людей, вашої команди, і, звичайно, за військову підтримку. Це дуже важливо. Також дякую за рішення щодо літаків. Вони допоможуть нам контролювати небо", – сказав Зеленський.

Крім того, сторони відзначили успішне проведення третьої зустрічі радників на Мальті щодо реалізації ключових принципів Української формули миру. Володимир Зеленський подякував за участь у цьому заході представника Нідерландів.

Президент також висловив подяку за початок двосторонніх переговорів про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України. Він зауважив, що Нідерланди стали першою країною, що не входить до G7, яка розпочала такі переговори.

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Глава держави також закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії та розробити дієвий механізм спрямування прибутків від заморожених російських активів на відбудову нашої країни.

Зеленський і Рютте також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема зосередили увагу на допомозі громадянам України та Нідерландів, які її потребують.

Президент заявив, що в інтересах усього світу не допустити подальшої ескалації та розпалювання великої війни. За його словами, Україна готова спільно з партнерами робити все, щоб терор програв і щоб захистити мирне населення.

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