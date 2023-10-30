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Літаки F-16, передані Нідерландами для української армії, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні

самолет,ф16

Літаки F-16, які Нідерланди зобов’язалися надати для зміцнення української ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це означає, що найближчим часом можна буде розпочати навчання українських пілотів, які будуть на них літати", - написав Рютте у твіттері.

Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям російської агресії, яка триває, стільки і так довго, скільки буде потрібно.

"Руйнівна ситуація в Ізраїлі та Газі не відверне нашої уваги від України. Екзистенціальна необхідність дати відсіч російській агресії, як і раніше, є нашим пріоритетом і для України, і для безпеки Європи загалом", - зазначив Рютте.

Прем'єр-міністр нагадав, що Нідерланди надають підтримку Україні за декількома напрямами. Так, цими вихідними на Мальті розпочалися переговори між Нідерландами та міжнародними партнерами про довгострокові заходи щодо забезпечення безпеки України. Основна увага буде приділена питанням безпеки та оборони, включно зі зміцненням протиповітряної оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Нідерландів Рютте: Якщо Путін досягне успіху, то не зупиниться на Україні

Також було обговорено перебіг робіт зі створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки цього маршруту. Нещодавно були проведені переговори на цю тему в Одесі.

"Злодіяння, скоєні Росією, не мають бути забуті. Для цього Нідерланди продовжують брати участь у розслідуванні злочинів Росії. Наразі в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду працює четверта голландська місія криміналістів, яка збирає докази воєнних злочинів", - наголосив Рютте.

Автор: 

Нідерланди (1585) Румунія (1188) Рютте Марк (425) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+7
а що це за ф 16, що два тижня летять з нідерландів до румунії?
на авто, можна за годин 12 доїхати.
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30.10.2023 19:34 Відповісти
+4
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.

(Л.Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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30.10.2023 19:27 Відповісти
+1
Я думав що наші хлопці вже літають на тих літаках. А вони якось довго летять з Голандії.
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30.10.2023 20:05 Відповісти
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- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.

(Л.Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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30.10.2023 19:27 Відповісти
а що це за ф 16, що два тижня летять з нідерландів до румунії?
на авто, можна за годин 12 доїхати.
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30.10.2023 19:34 Відповісти
а прикинь...
по суходолу, далі через Татри, потім Карпати
мадяр треба обійти....
то як би хоч за 2 тижні доклешали...
а не дай Бог заблукають десь в горах...
все, хоппа.
чекай після гового року...
це ж не зерно...
можно й почекати.
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30.10.2023 19:45 Відповісти
Літаки F-16 прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Навчаючі румуни вже на місці.
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30.10.2023 19:56 Відповісти
ххммм...
а румуни там звідки?
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30.10.2023 20:00 Відповісти
Звідки румуни у Румунії? Не знаю, мабуть понаїхали.
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31.10.2023 09:12 Відповісти
Я думав що наші хлопці вже літають на тих літаках. А вони якось довго летять з Голандії.
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30.10.2023 20:05 Відповісти
быстро рождаются только кошки
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30.10.2023 20:18 Відповісти
все 62 ?
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30.10.2023 20:15 Відповісти
З Румунії буде зручно здійснювати навчальні атаки по ПВО Криму
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30.10.2023 20:25 Відповісти
Эти самолеты нужны были год назад. Или если нельзя было передать самолеты, можно было, год назад, начать обучение пилотов.
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30.10.2023 20:28 Відповісти
чтобы они были год назад, в Украине два года назад дороги строили
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30.10.2023 21:14 Відповісти
хуже! еще продавали свое оружие, а даже от ЯО отказались. это значит, что F-16 не должны были поставлены год назад?
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30.10.2023 21:24 Відповісти
Штаты видят: эффективно используется - дают еще. Хотели раньше и больше - готовились. Они видели: власть готовится Украину сдать. Что бы ты сделал на их месте?
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30.10.2023 22:04 Відповісти
выполнил бы обязательства взятые в 1994 году и предоставил всё необходимое в первые месяцы войны.
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31.10.2023 16:10 Відповісти
Так они и выполняют. И почитайте те обязательства.

Допустим вы врач, вы будете считать себя ответственным за здоровье пациента который не делает анализы, не принимает лекарства?
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01.11.2023 05:50 Відповісти
"не давайте Украине оружие, они как мы, а не как вы. Мы сами разберемся, они не ценят ваши ценности, не вмешивайтесь в наши дела."

дело фсб живет
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01.11.2023 20:35 Відповісти
предупреждали осенью 2021 - копайте, готовьтесь.

не копали, не готовились, буковель, будут шашлыки.

вопреки завозили птрк/пзрк

попросили убрать цензуру, делать реформы.

забили болт.

Согласен, зелёное фсб успешно.

А помощь оружием и сейчас идет. Мало. Поддержка снижается.

Но у нас же "новые лица" учатся. Дайте им ХХХ дней!

Скажіть, а оті люди які розповідають мені про вєлічайшего в світі здобувача зброї. І ті люди які кажуть що контрнаступ сповільнився через ненадану зброю. Це ж одні й ті самі люди вірно?(С)
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01.11.2023 21:58 Відповісти
Ленд-лиз работал даже в отношении людоедов сталина. а ты басни про коррупцию рассказываешь. ты или по своей простоте попал под нарративы фсб или сам им и являешься.
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01.11.2023 20:37 Відповісти
Блаженный, штаты были во 2МВ, штаты поставляли оружие по ленд-лизу СОЮЗНИКУ.

Ты же, как типичный избиратель зечма, считаешь что тебе должны всего и много.

Сколько раз с 24.02 наши парламенарии, к примеру (тоже представительский орган), ездили в штаты, встречались и убеждали республиканцев увеличить поддержку?

Ноль. Так что.... что твои Тищенко+Безуграя+свадебные фотографы наработали - то и имеем.
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01.11.2023 22:12 Відповісти
>> СОЮЗНИКУ

вот и раскрылась фсбшная крыса
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02.11.2023 01:34 Відповісти
так ты вроде и не скрывалась
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02.11.2023 01:46 Відповісти
1. расскажи каким местом людоедский совок, который до этого устроил геноцид у себя в стране был СОЮЗНИКОМ? какой документ? может пакт рибентропа молотова был основанием считать СОЮЗНИКОМ? быть дебилом наверное нелегко.

2. - дайте всё оружие Украине ВЧЕРА - это фсб.
- а не торопитесь, у нас коррупция, не давайте, зеля дурак. оружие? а вот коррупция. - а это патриот. быть дебилом в квадрате наверное еще тяжелее.
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02.11.2023 13:56 Відповісти
тебя в гугле забанили?

"11 июня 1942 года в Вашингтоне состоялось подписание соглашение между США и СССР «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии»."

Каково быть дебилом - ты знаешь от первого лица.
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02.11.2023 14:14 Відповісти
ты совсем упоротый. еще раз повторю, даже этим людоедам дали ленд-лиз против еще большего зла. в отношении Украины администрация байдена уже принятый акт Конгресса не выполняется.

Украина на десят порядков больше союзник, тем более что США взяли обязательства защищать ее территориальную целостность.
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02.11.2023 18:07 Відповісти
альтернативно-разумный, штаты выполняют сверх своих обязательств.
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02.11.2023 18:26 Відповісти
сверх это когда закрыли небо. отлично, сверх-альтернативно-разумный.
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02.11.2023 18:48 Відповісти
это тебе на второй этаж библиотеки, там фантастика
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02.11.2023 18:58 Відповісти
Летчиков хотя бы, могли взять на обучение, год назад. Про самолеты год назад, это больше мечты, я это понимаю тоже.
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30.10.2023 23:14 Відповісти
"могли бы"

Ты, как высокопосадовец страны-союзника, взялся бы тратить средства налогоплательщиков своих, на то что может и не понадобится? Ресурс самолетов, ГСМ, работа инструкторов, подъёмного состава, врачей в конце-концов! Практические и боевые стрельбы! а поддержание лётных навыков на протяжении например года(после обучения, пока самолеты не дали)? Истребители, самолёты, немножко отличаются от штурмовой винтовки, которой цена сто баксов и сотни тысяч лежат на складе.

ок, у нас война и нам медкомиссиия не надо? Им надо! дать самолет здоровому летчику, чтобы и перегрузки выдержал, не убился на обучении.

Мнение моих, давно пенсионеров ВВС-истребителей, переучить на другой тип самолета для боевого применения(не для пилотажа) займёт плотного времени(один выходной в неделю, остальное - теория+практика) - два месяца. Хотя, эти люди осваивавшие несколько типов в прошлом - иностранные не осваивали. Теперь вопрос: допустим ты руководитель переучивания наших на ф16 и зовут тебя Ганс.

-Ганс, ты возьмёшь на себя ответственность за сокращение курса переучивания? Людей, которые язык досконально-то не освоили, думают на родном, перевод термина - 0.1 секунда, в воздухе это очень много, фунты/метры/галлоны/литры/километры/мили? Ганс, ты знаешь что до 2022 года эти летчики летали очень мало? Ганс, ты уверен что при твоём сокращённом курсе они не побьют самолеты не убьются сами и не убьют какого-нибудь нашего фермера? Подумай об этом, Ганс!

"могли бы"

Могли, но для этого нужно было одному ***** не в Буковеле встречать 2022, а заниматься прямыми обязанностями.
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31.10.2023 00:30 Відповісти
Степан, я все это понимаю тоже. Я уже здесь писал, что власть Украины могла бы попытаться, за хорошую зарплату, найти отставных пилотов умеющих воевать на Ф-16. Минимально, надо было своих летчиков в течении года, учить английскому, за год обучения уже бы какие то успехи были. А вместо обучения английскому, был клоунский марафон от ЗЕ.
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31.10.2023 12:13 Відповісти
Ви можете назвати что либо хорошее, что сделала єта власть?
Дороги за дорого - слишал.
Дия... слишал. Но не считаю так.
Они не способи.
И еще. Не всякий готов воевать за деньги.пилотов еще меньше. Обставини без большого перерива в летной практике... допустим. Но ф16 для легіонерів... могут и не дать. За Бугром разница есть.
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31.10.2023 13:09 Відповісти
Не всякий готов воевать за деньги, но можно попытаться таких найти. Не все возможно готовы дать самолеты для легионеров, но можно попытаться это организовать. Надо пытаться все сделать хорошо, а плохо - оно само получится, для этого пытаться не надо.
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31.10.2023 13:16 Відповісти
Текущая власть питається непокладая рук. Результати на кладбищах
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31.10.2023 13:46 Відповісти
Так таки за 2, зуб даєш🤔 А якщо за 2-3, хто за прогон відповість, старий аааакопний паааалковнік люська абдристович 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.10.2023 20:30 Відповісти
цензор жирном шрифтом заглавте щоб до Владівостока було видно ...скільки штук і де .....хотя їх сьогодні кокашенков уже збив за 5 днів
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30.10.2023 20:55 Відповісти
woke лефтисты обама-байдены проиграют выборы, если не получат победу к осени. это хорошие новости. им просто нужно потратить не 5% годового бюджета Пентагона, а 10.

ужасная новость в том, что до прибытия F-16 отдали и будут отдавать жизни лучшие из лучших.

еще вопрос, ставят ли они на безоговорочную победу. может ставят на несколько успешных операций и дальше заморозка. как с Хаймерсами. они есть, но нечем особо стрелять.
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30.10.2023 21:22 Відповісти
 
 