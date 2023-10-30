Літаки F-16, передані Нідерландами для української армії, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні
Літаки F-16, які Нідерланди зобов’язалися надати для зміцнення української ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це означає, що найближчим часом можна буде розпочати навчання українських пілотів, які будуть на них літати", - написав Рютте у твіттері.
Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям російської агресії, яка триває, стільки і так довго, скільки буде потрібно.
"Руйнівна ситуація в Ізраїлі та Газі не відверне нашої уваги від України. Екзистенціальна необхідність дати відсіч російській агресії, як і раніше, є нашим пріоритетом і для України, і для безпеки Європи загалом", - зазначив Рютте.
Прем'єр-міністр нагадав, що Нідерланди надають підтримку Україні за декількома напрямами. Так, цими вихідними на Мальті розпочалися переговори між Нідерландами та міжнародними партнерами про довгострокові заходи щодо забезпечення безпеки України. Основна увага буде приділена питанням безпеки та оборони, включно зі зміцненням протиповітряної оборони України.
Також було обговорено перебіг робіт зі створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки цього маршруту. Нещодавно були проведені переговори на цю тему в Одесі.
"Злодіяння, скоєні Росією, не мають бути забуті. Для цього Нідерланди продовжують брати участь у розслідуванні злочинів Росії. Наразі в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду працює четверта голландська місія криміналістів, яка збирає докази воєнних злочинів", - наголосив Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.
(Л.Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
на авто, можна за годин 12 доїхати.
по суходолу, далі через Татри, потім Карпати
мадяр треба обійти....
то як би хоч за 2 тижні доклешали...
а не дай Бог заблукають десь в горах...
все, хоппа.
чекай після гового року...
це ж не зерно...
можно й почекати.
а румуни там звідки?
Допустим вы врач, вы будете считать себя ответственным за здоровье пациента который не делает анализы, не принимает лекарства?
дело фсб живет
не копали, не готовились, буковель, будут шашлыки.
вопреки завозили птрк/пзрк
попросили убрать цензуру, делать реформы.
забили болт.
Согласен, зелёное фсб успешно.
А помощь оружием и сейчас идет. Мало. Поддержка снижается.
Но у нас же "новые лица" учатся. Дайте им ХХХ дней!
Скажіть, а оті люди які розповідають мені про вєлічайшего в світі здобувача зброї. І ті люди які кажуть що контрнаступ сповільнився через ненадану зброю. Це ж одні й ті самі люди вірно?(С)
Ты же, как типичный избиратель зечма, считаешь что тебе должны всего и много.
Сколько раз с 24.02 наши парламенарии, к примеру (тоже представительский орган), ездили в штаты, встречались и убеждали республиканцев увеличить поддержку?
Ноль. Так что.... что твои Тищенко+Безуграя+свадебные фотографы наработали - то и имеем.
вот и раскрылась фсбшная крыса
2. - дайте всё оружие Украине ВЧЕРА - это фсб.
- а не торопитесь, у нас коррупция, не давайте, зеля дурак. оружие? а вот коррупция. - а это патриот. быть дебилом в квадрате наверное еще тяжелее.
"11 июня 1942 года в Вашингтоне состоялось подписание соглашение между США и СССР «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии»."
Каково быть дебилом - ты знаешь от первого лица.
Украина на десят порядков больше союзник, тем более что США взяли обязательства защищать ее территориальную целостность.
Ты, как высокопосадовец страны-союзника, взялся бы тратить средства налогоплательщиков своих, на то что может и не понадобится? Ресурс самолетов, ГСМ, работа инструкторов, подъёмного состава, врачей в конце-концов! Практические и боевые стрельбы! а поддержание лётных навыков на протяжении например года(после обучения, пока самолеты не дали)? Истребители, самолёты, немножко отличаются от штурмовой винтовки, которой цена сто баксов и сотни тысяч лежат на складе.
ок, у нас война и нам медкомиссиия не надо? Им надо! дать самолет здоровому летчику, чтобы и перегрузки выдержал, не убился на обучении.
Мнение моих, давно пенсионеров ВВС-истребителей, переучить на другой тип самолета для боевого применения(не для пилотажа) займёт плотного времени(один выходной в неделю, остальное - теория+практика) - два месяца. Хотя, эти люди осваивавшие несколько типов в прошлом - иностранные не осваивали. Теперь вопрос: допустим ты руководитель переучивания наших на ф16 и зовут тебя Ганс.
-Ганс, ты возьмёшь на себя ответственность за сокращение курса переучивания? Людей, которые язык досконально-то не освоили, думают на родном, перевод термина - 0.1 секунда, в воздухе это очень много, фунты/метры/галлоны/литры/километры/мили? Ганс, ты знаешь что до 2022 года эти летчики летали очень мало? Ганс, ты уверен что при твоём сокращённом курсе они не побьют самолеты не убьются сами и не убьют какого-нибудь нашего фермера? Подумай об этом, Ганс!
"могли бы"
Могли, но для этого нужно было одному ***** не в Буковеле встречать 2022, а заниматься прямыми обязанностями.
Дороги за дорого - слишал.
Дия... слишал. Но не считаю так.
Они не способи.
И еще. Не всякий готов воевать за деньги.пилотов еще меньше. Обставини без большого перерива в летной практике... допустим. Но ф16 для легіонерів... могут и не дать. За Бугром разница есть.
ужасная новость в том, что до прибытия F-16 отдали и будут отдавать жизни лучшие из лучших.
еще вопрос, ставят ли они на безоговорочную победу. может ставят на несколько успешных операций и дальше заморозка. как с Хаймерсами. они есть, но нечем особо стрелять.