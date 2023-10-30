Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсону відомо про одну загиблу та дев’ятьох поранених

Унаслідок російських обстрілів Херсону 30 жовтня загинула жінка і дев’ять осіб зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу!



Армія РФ за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста", - йдеться в повідомленні.

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