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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсону відомо про одну загиблу та дев’ятьох поранених

херсон

Унаслідок російських обстрілів Херсону 30 жовтня загинула жінка і дев’ять осіб зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу!

Армія РФ за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

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