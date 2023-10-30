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Представника Китаю Лі не було на саміті на Мальті через "неспівпадіння графіків", - ОП

лі,хуей

Представник Китаю Лі Хуей не брав участі у саміті на Мальті щодо української формули миру через "неспівпадіння графіків". В Офісі президента розраховують на участь Китаю у подальших зустрічах такого формату.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода. 

"Я не думаю, що драматичним чином вплине (як відсутність Китаю на саміті на Мальті на подальшу роботу щодо "формули миру". – Ред.). Китайський представник Лі Хуей, який брав участь у попередній конференції в Джидді, цього разу не зміг взяти участь. Ми мали відповідну реакцію китайської сторони, що така участь не відбудеться через неспівпадіння графіків", - зазначив він. 

Він також зауважив, що Київ розраховує на подальшу участь Китаю щодо "формули миру" у різних форматах.

"Але це не означає, що Китай не брав участь до цього у "формулі миру". На першому рівні – коли працюють посли в Києві – збираються на зустрічі з керівником Офісу президента – китайський посол кілька разів брав участь, в тому числі виступав. Тому безумовно ми розраховуємо на подальшу участь Китаю в цих форматах – і в форматі послів, і в форматі зустрічі радників з нацбезпеки", – зазначив Жовква, додавши, що роль і позиція Китаю є "дуже важливою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе

Китай (4691) Жовква Ігор (169) Лі Хуей (36) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+8
як вони вже заїбали своєю тупою брехнею.
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30.10.2023 19:42 Відповісти
+7
Так, хунвейбини вже давно випали з графіку цивілізації.
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30.10.2023 19:37 Відповісти
+6
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Олег Леусенко:
На Мальті відбулася третя зустріч щодо "миру", в якій взяли участь радники, завгари і завгоспи з країн Азії, Африки, Латинської Америки. Делегацію Зеленського очолював турист (за словами Данілова) Єрмак.
Всі 5 пунктів сейшина на цьому рівні - ні про що, і зайвий піар ригу Козирю.
У мене все.
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30.10.2023 20:24 Відповісти
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Дуже просте пояснення- до США вони повинні прибути на перемовини з власним ексклюзивом, а не бла -бла кати по Вовиному планові миру перед візитом ваги знано більшої.
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30.10.2023 19:34 Відповісти
Графики похорон не совпали?
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30.10.2023 19:36 Відповісти
Так, хунвейбини вже давно випали з графіку цивілізації.
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30.10.2023 19:37 Відповісти
графіки то фігня--головне різні часові пояси ,,,
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30.10.2023 19:39 Відповісти
нє, ну а чого?
я б те ж злітав на мальту за державний кошт.
можна і без китайця.
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30.10.2023 19:39 Відповісти
Узкоглазохитрокороткокуевос"0" сиськами *******.Напалмом,нах!)
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30.10.2023 19:42 Відповісти
як вони вже заїбали своєю тупою брехнею.
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30.10.2023 19:42 Відповісти
Світові страшенно невдобно, але він завше крадькома і дуже уважно спостерігає за найменшим порухом Великого Рисового Володаря.
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30.10.2023 19:43 Відповісти
А шо він міг пропонувати,мир на умоваах росіі.
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30.10.2023 19:48 Відповісти
Потому что китаезы за рашистов топят. Именно Китай дал *добро* ***** на войну с Украиной. По подковерным договорнякам ***** получает Украину и Европу покуда хватит сил захватить, а Китай получает восточную часть рашки
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30.10.2023 20:01 Відповісти
Той, хто вірить китайцям -дурень, той, хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі ...
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30.10.2023 20:13 Відповісти
китайози вкурили,що "зелена формула" ,куйня на пісній оливі,котра миру і закінчення війни ніяк не принесе.А тому в зелених графік чергової 3,14ст і йожі
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30.10.2023 20:14 Відповісти
Ніт. Вони просто спонсори Рашистов й цинічні брехуни.
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30.10.2023 20:18 Відповісти
одне з другим звучить в унісон..
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30.10.2023 20:20 Відповісти
Ага. А так він спав і бачив, як би послухати завхоза ОП.
Але по тєлєку йшла уморна кумедія, тому прийшлося пропустити такий доленосний захід. 😁

Коли Сі відмовився зустрічатися з ЗЄ, у нього була така ж сама відмазка.
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30.10.2023 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Олег Леусенко:
На Мальті відбулася третя зустріч щодо "миру", в якій взяли участь радники, завгари і завгоспи з країн Азії, Африки, Латинської Америки. Делегацію Зеленського очолював турист (за словами Данілова) Єрмак.
Всі 5 пунктів сейшина на цьому рівні - ні про що, і зайвий піар ригу Козирю.
У мене все.
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30.10.2023 20:24 Відповісти
Какая "формула мира", зеленое ворье-95? С кем мир, вы объяснить можете? Или большой группе шапито-95 захотелось проехаться в курортный регион Мальта за госсчет?
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30.10.2023 20:37 Відповісти
Мальтійський Орден - Ватикан
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30.10.2023 20:53 Відповісти
Китайці підтримують терористів, як і кацапи.
Плакат 1971 року називається "Весь мир един в том, чтобы покончить с американскими агрессорами и всей их собачьей сворой" (全世界团结起来， 打败美国侵略者及其一切走狗)
Бачте, - там і терорист із Хамасу в арабському платку цілиться в єврея. Як *******.

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30.10.2023 21:00 Відповісти
мабуть його не було через ,,забивання болта"
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30.10.2023 21:05 Відповісти
А что потеряли?
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30.10.2023 21:05 Відповісти
Hren paimiosh kto u vlasti v Ukraine , agenti ruskih , ili kitaicev ....🤔 , a mozhet dvainie ?
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30.10.2023 21:15 Відповісти
Він не завхоз та навіть не завгар.
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31.10.2023 08:42 Відповісти
 
 