Представника Китаю Лі не було на саміті на Мальті через "неспівпадіння графіків", - ОП
Представник Китаю Лі Хуей не брав участі у саміті на Мальті щодо української формули миру через "неспівпадіння графіків". В Офісі президента розраховують на участь Китаю у подальших зустрічах такого формату.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.
"Я не думаю, що драматичним чином вплине (як відсутність Китаю на саміті на Мальті на подальшу роботу щодо "формули миру". – Ред.). Китайський представник Лі Хуей, який брав участь у попередній конференції в Джидді, цього разу не зміг взяти участь. Ми мали відповідну реакцію китайської сторони, що така участь не відбудеться через неспівпадіння графіків", - зазначив він.
Він також зауважив, що Київ розраховує на подальшу участь Китаю щодо "формули миру" у різних форматах.
"Але це не означає, що Китай не брав участь до цього у "формулі миру". На першому рівні – коли працюють посли в Києві – збираються на зустрічі з керівником Офісу президента – китайський посол кілька разів брав участь, в тому числі виступав. Тому безумовно ми розраховуємо на подальшу участь Китаю в цих форматах – і в форматі послів, і в форматі зустрічі радників з нацбезпеки", – зазначив Жовква, додавши, що роль і позиція Китаю є "дуже важливою".
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я б те ж злітав на мальту за державний кошт.
можна і без китайця.
Але по тєлєку йшла уморна кумедія, тому прийшлося пропустити такий доленосний захід. 😁
Коли Сі відмовився зустрічатися з ЗЄ, у нього була така ж сама відмазка.
Олег Леусенко:
На Мальті відбулася третя зустріч щодо "миру", в якій взяли участь радники, завгари і завгоспи з країн Азії, Африки, Латинської Америки. Делегацію Зеленського очолював турист (за словами Данілова) Єрмак.
Всі 5 пунктів сейшина на цьому рівні - ні про що, і зайвий піар ригу Козирю.
У мене все.
Плакат 1971 року називається "Весь мир един в том, чтобы покончить с американскими агрессорами и всей их собачьей сворой" (全世界团结起来， 打败美国侵略者及其一切走狗)
Бачте, - там і терорист із Хамасу в арабському платку цілиться в єврея. Як *******.