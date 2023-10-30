Представника Китаю Лі не було на саміті на Мальті через "неспівпадіння графіків", - ОП

Представник Китаю Лі Хуей не брав участі у саміті на Мальті щодо української формули миру через "неспівпадіння графіків". В Офісі президента розраховують на участь Китаю у подальших зустрічах такого формату.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

"Я не думаю, що драматичним чином вплине (як відсутність Китаю на саміті на Мальті на подальшу роботу щодо "формули миру". – Ред.). Китайський представник Лі Хуей, який брав участь у попередній конференції в Джидді, цього разу не зміг взяти участь. Ми мали відповідну реакцію китайської сторони, що така участь не відбудеться через неспівпадіння графіків", - зазначив він.

Він також зауважив, що Київ розраховує на подальшу участь Китаю щодо "формули миру" у різних форматах.



"Але це не означає, що Китай не брав участь до цього у "формулі миру". На першому рівні – коли працюють посли в Києві – збираються на зустрічі з керівником Офісу президента – китайський посол кілька разів брав участь, в тому числі виступав. Тому безумовно ми розраховуємо на подальшу участь Китаю в цих форматах – і в форматі послів, і в форматі зустрічі радників з нацбезпеки", – зазначив Жовква, додавши, що роль і позиція Китаю є "дуже важливою".

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