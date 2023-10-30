Майже 2 тис. мешканців Луганщини вважаються зниклими безвісти, 87 цивільних перебувають у полоні окупантів, - ОВА

На сьогодні майже 2 тис. мешканців Луганщини - це і військові, і цивільні особи - вважаються зниклими безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про кількість полонених та зниклих безвісти луганчан розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



"На сьогодні майже 2 000 громадян у Луганській області обліковуються як зниклі безвісти. Це і військові, і цивільні особи. Частина з них, на жаль, ймовірно загинула.

Достеменно відомо, що у полоні перебувають 87 цивільних жителів Луганщини. Чотирьох вже вдалося звільнити", - зазначив Лисогор.



Як зазначається, у процесі повернення відбувається співпраця з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, Червоним Хрестом та іншими організаціями, які можуть допомогти.



"Росіяни не хочуть проводити перемовини стосовно повернення цивільних – цей процес дуже важкий. Спецслужби РФ постійно перешкоджають спробам наших громадян вирватися з окупації", - зауважив голова ОВА.

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