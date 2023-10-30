Велика Британія не дозволить світові забути про Україну, - Глава міноборони Шеппс

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що світ забуде про нагальні потреби України, але Велика Британія не дозволить цьому статися.

Про це заявив глава міноборони Великої Британії Грант Шеппс у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися", - написав він.

Він запевнив, що Велика Британія надасть більше військової підтримки та об’єднає своїх союзників, аби Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги.

Шеппс зазначив, що таким був сьогодні його меседж віцепрем’єру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову.

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