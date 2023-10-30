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Новини Підтримка Україні
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Велика Британія не дозволить світові забути про Україну, - Глава міноборони Шеппс

грант,шеппс

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що світ забуде про нагальні потреби України, але Велика Британія не дозволить цьому статися.

Про це заявив глава міноборони Великої Британії Грант Шеппс у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися", - написав він.

Він запевнив, що Велика Британія надасть більше військової підтримки та об’єднає своїх союзників, аби Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги.

Шеппс зазначив, що таким був сьогодні його меседж віцепрем’єру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову.

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Велика Британія (5655) допомога і підтримка (1165) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+17
Дякуємо, друзі.
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30.10.2023 21:54 Відповісти
+10
Фактично британці - найбільш тверезомислячі і раціональні. Сподіваюся, після Перемоги Великій Британії в Україні виростуть не лише пам'ятники, але й вулиці наших міст отримають назви, пов'язані з нашими британськими друзями.
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30.10.2023 21:58 Відповісти
+7
настоящие друзья познаются в беде
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30.10.2023 22:12 Відповісти
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Дякуємо, друзі.
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30.10.2023 21:54 Відповісти
Фактично британці - найбільш тверезомислячі і раціональні. Сподіваюся, після Перемоги Великій Британії в Україні виростуть не лише пам'ятники, але й вулиці наших міст отримають назви, пов'язані з нашими британськими друзями.
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30.10.2023 21:58 Відповісти
Велика Британія є і буде Великою, бо вона Велика не тому, що колись мала багато колоній, а тому, що її бувші колонії не хочуть іти із-під її корони, а хочуть жити в співдружності і процвітають, а ті, хто захотіли стати "незалежними", злиденні і чекають подачок, або від злиденної росії. або від лукавого китаю.
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30.10.2023 22:03 Відповісти
Ми нікому не дамо забути про другу світову, ну якось так.
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30.10.2023 22:04 Відповісти
настоящие друзья познаются в беде
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30.10.2023 22:12 Відповісти
Спасибо Британии
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30.10.2023 22:36 Відповісти
Я не дуже добре знаю історію, але в мене складається таке враження, ніби ми і Бріти - один народ. Знаю, що в часи Русі наші племена запрошували північних воїнів для зазисту і Великими Князями Русі (і, згодом, носили Руську корону, даровану Папою) були їх нащадки, але, здається, там була мова про скандинавів...

Та при будь-якому історичному "розкладі" зараз і сьогодні - щира вдячність підданим Його Величності!
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30.10.2023 22:50 Відповісти
Один народ? Было уже это дело..
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30.10.2023 23:13 Відповісти
Ця ідіома - найбільш розповсюджена і більш зрозуміла. Звісно, що тут краще сказати "одне розуміння ситуації", "близськість поглядів" чи, навіть, "спорідненість душ"...
Зрозуміло, що через дії та висловлювання московитів, багато чого почне сприйматися негативно. Так само історично сталося зі словом "диктатор". Але воно, всього-то, значило, що під час надзвичайних ситуацій чи війни одній особі (диктатору) делегуються всі функції держави. Але мало хто по завершенню війни (чи НС) повертав таку владу тим, хто його нею наділив. Яскравий приклад - Юлій Цезарь. Ось вам і корені диктатури. А у неї облич набагато більше, ніж у "дволикого Януса": Це і авторитаризм, і тотилітаризм, і різного српямування диктатура....
Якось так
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30.10.2023 23:38 Відповісти
Просто брити були в такій самій ситуації, як ми зараз. Тому і пам'ятають і розуміють, для історії це ніби вчора. Тому перші і відгукнулись на нашу біду
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31.10.2023 06:06 Відповісти
 
 