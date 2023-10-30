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Велика Британія не дозволить світові забути про Україну, - Глава міноборони Шеппс
Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що світ забуде про нагальні потреби України, але Велика Британія не дозволить цьому статися.
Про це заявив глава міноборони Великої Британії Грант Шеппс у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися", - написав він.
Він запевнив, що Велика Британія надасть більше військової підтримки та об’єднає своїх союзників, аби Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги.
Шеппс зазначив, що таким був сьогодні його меседж віцепрем’єру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову.
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар30.10.2023 21:54 Відповісти Посилання
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.10.2023 21:58 Відповісти Посилання
+7 semen mecheniy
показати весь коментар30.10.2023 22:12 Відповісти Посилання
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Та при будь-якому історичному "розкладі" зараз і сьогодні - щира вдячність підданим Його Величності!
Зрозуміло, що через дії та висловлювання московитів, багато чого почне сприйматися негативно. Так само історично сталося зі словом "диктатор". Але воно, всього-то, значило, що під час надзвичайних ситуацій чи війни одній особі (диктатору) делегуються всі функції держави. Але мало хто по завершенню війни (чи НС) повертав таку владу тим, хто його нею наділив. Яскравий приклад - Юлій Цезарь. Ось вам і корені диктатури. А у неї облич набагато більше, ніж у "дволикого Януса": Це і авторитаризм, і тотилітаризм, і різного српямування диктатура....
Якось так