УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16422 відвідувача онлайн
Новини
971 9

Нідерланди першими з-поза меж G7 почали роботу щодо гарантій безпеки для України, - Зеленський

рютте,зеленський

Нідерланди дотримуються домовленостей щодо допомоги Україні та стали першою країною з-поза меж G7, з якою Київ почав двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів важливі перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються", - зазначив він.

Він додав, що дуже важливо, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж G7, із якою Україна почала двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.

"Обговорили з паном премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті", - додав Зеленський.

Читайте також: ЄС проведе консультації з Україною щодо "гарантій безпеки"

Зеленський Володимир (24308) Нідерланди (1585) гарантія (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нідерланди стали першою державою з-поза меж G7, із якою Україна почала двосторонню роботу щодо безпекових гарантій..." Джерело:

А ще (подумало найвеличніше) там наркотики та проституція легалізовані - то моє!
показати весь коментар
30.10.2023 22:26 Відповісти
Альоо, зелений! Єдина безпека це НАТО! Даже в Конституції все зафіксовано. Все решта ''водичка''. Не порушуй Конституцію, не добавляй собі терміну!
показати весь коментар
30.10.2023 22:30 Відповісти
Якби ж ти туди не ліз
показати весь коментар
30.10.2023 22:32 Відповісти
Клоун лошара
показати весь коментар
30.10.2023 22:33 Відповісти
Що це за гарантії безпеки? Просто лист паперу який не несе ніяких зобов'язань? НАТО І ЄВРОСОЮЗ. Оце гарантії
показати весь коментар
30.10.2023 22:35 Відповісти
мені теж цікаво а що саме можуть гарантувати маленькі Нідерланди?армію до нас свою пошлють?ні .бо в НАТО колективно вирішують куди посилати війська,тоді що ? скликати радбез оон,ну так то ми вже проходили...
показати весь коментар
30.10.2023 22:44 Відповісти
Нападав на ''Пороха'' через ''мінськ'' . А сам зараз з нічого не вартими гарантіями носиться.
показати весь коментар
30.10.2023 22:44 Відповісти
Я так понимаю, шо в НАТО нам при найвелычнишому лидори Стальные яйца Бонэвтик не светит ни под каким видом. Интересно, почему?. Шо он того НАТО боится, як чорт ладана?. Шо угодно, Любые мифические гарантии ,,бэзпэки", только не НАТО
показати весь коментар
30.10.2023 23:03 Відповісти
Дурник або шахрай.

Справжні гарантії безпеки можуть дати тільки ядерні держави.

Як цей курдуплик собі уявляє безпекові гарантії Греції або Нідерландів?
показати весь коментар
31.10.2023 00:57 Відповісти
 
 