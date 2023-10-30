Нідерланди першими з-поза меж G7 почали роботу щодо гарантій безпеки для України, - Зеленський

Нідерланди дотримуються домовленостей щодо допомоги Україні та стали першою країною з-поза меж G7, з якою Київ почав двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів важливі перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються", - зазначив він.

Він додав, що дуже важливо, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж G7, із якою Україна почала двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.

"Обговорили з паном премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті", - додав Зеленський.

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