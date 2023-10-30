Нідерланди першими з-поза меж G7 почали роботу щодо гарантій безпеки для України, - Зеленський
Нідерланди дотримуються домовленостей щодо допомоги Україні та стали першою країною з-поза меж G7, з якою Київ почав двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів важливі перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються", - зазначив він.
Він додав, що дуже важливо, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж G7, із якою Україна почала двосторонню роботу щодо безпекових гарантій.
"Обговорили з паном премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще (подумало найвеличніше) там наркотики та проституція легалізовані - то моє!
Справжні гарантії безпеки можуть дати тільки ядерні держави.
Як цей курдуплик собі уявляє безпекові гарантії Греції або Нідерландів?