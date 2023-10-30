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Тема війни РФ проти України обговорювалась під час візиту очільника МЗС Китаю, - Держдепартамент США

блінкен,ванї

Питання війни Росії проти України обговорювалося з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї під час його візиту до США минулого тижня.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічей із Ваном Ї в четвер і п’ятницю держсекретар Блінкен порушував питання війни РФ проти України й чітко заявив: якщо Китай хоче йти продуктивним шляхом, ми вітатимемо це", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер також нагадав, що Україна зі свого боку також чітко заявляла про це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і вирішенню "української кризи", - речник МЗС Ван Веньбін

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Ага!
Китай, як і кремляді (свого часу), буде говорити все, що завгодно: і підтримувати українську формулу миру, і бути посередником між Ізраїлєм та арабами (Палестиною це назвати важко, бо держави там немає, окрім хамасу і кремлівської підтримки), і все, що завгодно!.... При цьому уважно спостерігаючи за розвитком подій в Україні та на Близькому Сході, будуючи армію і потроху сунутись у бік Тайваню... Китай вичикує момент - от і все....
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30.10.2023 23:25 Відповісти
работала в свое время на Тайване...
знаменитая формула поднебесной: сиди на берегу и жди пока мимо тебя не проплывет труп твоего врага
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30.10.2023 23:49 Відповісти
Ну по крайній мірі , маємо надію, це не БЛАБЛАБЛАбалабольник формули імені вови ...
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30.10.2023 23:57 Відповісти
 
 