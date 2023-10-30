Тема війни РФ проти України обговорювалась під час візиту очільника МЗС Китаю, - Держдепартамент США

Питання війни Росії проти України обговорювалося з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї під час його візиту до США минулого тижня.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічей із Ваном Ї в четвер і п’ятницю держсекретар Блінкен порушував питання війни РФ проти України й чітко заявив: якщо Китай хоче йти продуктивним шляхом, ми вітатимемо це", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер також нагадав, що Україна зі свого боку також чітко заявляла про це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і вирішенню "української кризи", - речник МЗС Ван Веньбін