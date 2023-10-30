Україна впевнено рухається до початку цього року переговорів про членство в ЄС, - Кулеба

Цього тижня на Україну чекають хороші новини щодо членства в ЄС, "якщо не буде форс-мажорів". Україна впевнено рухається до мети розпочати переговори з ЄС цього року.

Про це заявивив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У відповідь на питання щодо того, що Україна очікує від звіту ЄС щодо результатів підготовки вступу до Європейського Союзу Кулеба сказав, що не може розголосити деталі.

"Ну, результати та деталі я розголошувати не буду. Але я думаю що з кінця цього тижня ви побачите події та новини які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що свій звіт Європейський Союз має надати 8-го листопада. Він буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан.

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