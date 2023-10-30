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Новини
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Україна впевнено рухається до початку цього року переговорів про членство в ЄС, - Кулеба

кулеба

Цього тижня на Україну чекають хороші новини щодо членства в ЄС, "якщо не буде форс-мажорів". Україна впевнено рухається до мети розпочати переговори з ЄС цього року.

Про це заявивив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

У відповідь на питання щодо того, що Україна очікує від звіту ЄС щодо результатів підготовки вступу до Європейського Союзу Кулеба сказав, що не може розголосити деталі.

"Ну, результати та деталі я розголошувати не буду. Але я думаю що з кінця цього тижня ви побачите події та новини які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що свій звіт Європейський Союз має надати 8-го листопада. Він буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Орпо: Цілком реально, що переговори ЄС з Україною про членство почнуться в грудні

членство в ЄС (1296) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
В своїй голові Кулєбу вже в не тільки в ЄС, а й соромно сказати де.
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30.10.2023 23:19 Відповісти
+7
Кулеба, как и все шапито-95, занят тем что рассказывает украинскому обществу, как все будет хорошо в будущем. А пока, можно покататься толпой за госсчет, на "формулу мира" в курортный регион Мальту, сменить обстановку, побывать в хорошей стране. Война? Да какая разница, нам главное сейчас пока мы у власти ни в чем себе не отказывать.
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30.10.2023 23:28 Відповісти
+6
Найстрашніша фраза з червня 2019-го:
"Президент контролював це..."
"Велике крадівництво", "розмінування Чонгару", "розмінування акваторії Азовського моря", "рятування Журавля", "здача в полон захисників "Азовсталі"......
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30.10.2023 23:56 Відповісти
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В своїй голові Кулєбу вже в не тільки в ЄС, а й соромно сказати де.
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30.10.2023 23:19 Відповісти
Потужно! Турція скільки там років "перегаварються"? А то шо у влади движ так ми знали ще з часів 95-го кварталу , тільки от не крали стільки...
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30.10.2023 23:22 Відповісти
Да-да, двигается. Но когда видишь незаконную торговлю в загаженных подземных переходах; беспредел в хаотичной застройке Киева; безнравственности нашего общества… Сложно сказать, движение это, или падение в пропасть.

- Вы знаете, что по закону вы не имеете права без намордника ходить?
- Он не кусает!
В Махачкале питбуль загрыз кота. Собака была без намордника. Её вела на поводке 14-летняя девочка. Двое взрослых мужчин не смогли разжать ему челюсть, пишут местные телеграм-каналы.
Каждый житель Киева видит таких «собачек» каждый день…
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30.10.2023 23:24 Відповісти
Кулеба, как и все шапито-95, занят тем что рассказывает украинскому обществу, как все будет хорошо в будущем. А пока, можно покататься толпой за госсчет, на "формулу мира" в курортный регион Мальту, сменить обстановку, побывать в хорошей стране. Война? Да какая разница, нам главное сейчас пока мы у власти ни в чем себе не отказывать.
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30.10.2023 23:28 Відповісти
вже один льотчик з колчаківських всіх убаюковав з ящика поки не втік...
зараз з ютьюба віщає
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31.10.2023 11:18 Відповісти
Безкінечний дебільний піар влади.
Який ЄС?
Спить ЕрЗя і бачить, як це побудувати прозору владу, як того буде вимигати ЄС, щоби залишится без відкатів за асфальт, контрабанду, кришування соратників Януковича.
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30.10.2023 23:28 Відповісти
Та да , з вами покидьками Україна впевнено рухається в куди ? З вашим в членством , виїхали на чужій спині з безвізом , і те вже майже прохеріли, добре шо хочь ЗСУ вам дятлам не далися у руки
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30.10.2023 23:34 Відповісти
Яке членство в ЄС ?!)))На кого така локшина розрахована?На тих,хто з України жодного разу не виїжджав? В нас люди своїм хворим родичам в лікарню досі їжу в банках носять,ЄС бл.ять...Ви хоч вітчизняну медицину до рівня Румунії підтягнить,пі.зд аболи.
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30.10.2023 23:41 Відповісти
А в разі проблем на цьому шляху? Що ви зробите, зелень? Поїдете з гордо піднятою головою "домой в Монако"? Чи прихопите ще грошей перед від'їздом?
В цьому і проблема - повна відсутність особистої відповідальності політиків за їх дії/бездіяльність. Найгірше, що їм загрожує - можливість не вкрасти додатково, ще пару десятків/сотень мільйонів.
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30.10.2023 23:41 Відповісти
Хто в усе це вірить? Завжди дивуюсь. Навіщо Європі воююча та завжди проблемна країна... Кому потрібен цей чужий геморой, свого достатньо.
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30.10.2023 23:55 Відповісти
Найстрашніша фраза з червня 2019-го:
"Президент контролював це..."
"Велике крадівництво", "розмінування Чонгару", "розмінування акваторії Азовського моря", "рятування Журавля", "здача в полон захисників "Азовсталі"......
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30.10.2023 23:56 Відповісти
Парнокопитний лавров теж с лєгонца починав, тепер не зупинити. Совкова школа дипломатії
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31.10.2023 00:23 Відповісти
Воно марить...
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31.10.2023 00:32 Відповісти
Завтра будемо в ЄС, чесно. А поки пройдіть з нами в мікроавтобус, треба дещо уточнити
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31.10.2023 00:42 Відповісти
там класний масажний кабінет...помасують вам спину, як виживете?!
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31.10.2023 11:22 Відповісти
Вроді розумна людина і такі смішні заяви.
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31.10.2023 04:30 Відповісти
Эту лапшу могут схавать только розовые пони....
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31.10.2023 05:52 Відповісти
в опу
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31.10.2023 06:14 Відповісти
 
 